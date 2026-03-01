Chivas pierde el liderato y Toluca mantiene el invicto

Toluca mantiene el invicto. (X/@Chivas)

El Toluca se consolidó entre los equipos más fuertes del torneo tras vencer 2-0 a Chivas de Guadalajara en el Estadio Nemesio Díez, resultado correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Este encuentro fue de gran relevancia, ya que se peleaban puntos en la parte alta de la tabla, Chivas llegó como líder del Clausura 2026 con 18 puntos, mientras que Toluca con 15, dentro de los primeros 5 del torneo.

La primera anotación llegó al minuto 5, por medio de Jesús Gallardo, quien aprovechó un descuido defensivo que derivó en penal para los diablos rojos, y abrió el marcador al comienzo del primer tiempo.

La presión ejercida por Toluca desde el inicio del partido complicó la salida de Chivas, equipo que buscó responder pero careció de contundencia en el último tramo de la cancha.

El segundo gol fue obra de Jorge Price, 11 minutos después del primer gol, quien definió con precisión tras una jugada colectiva que superó la resistencia del portero de Guadalajara.

Durante el desarrollo del partido, el conjunto dirigido por Antonio Mohamed mantuvo el control del mediocampo y limitó los espacios de los atacantes de Chivas, que lograron enviar el balón a la red en dos ocasiones, aunque ambas jugadas fueron anuladas por posición adelantada.

Resalta la solidez defensiva mostrada por Toluca, conjunto que permanece invicto tras ocho jornadas y suma 18 puntos, igualando a Chivas y manteniéndose en la pelea por la cima del campeonato, quien por el momento le pertenece a Cruz Azul.

Chivas había perdido el invicto en la fecha anterior y buscaba recuperar terreno ante un rival directo.

La disputa por el liderato se mantiene cerrada, con ambos clubes compartiendo puntaje y diferencia de goles, aunque la ventaja corresponde a Toluca por la victoria directa.

Toluca busca el tricampeonato. REUTERS/Eloisa Sánchez

El partido se desarrolló bajo una elevada expectativa, debido al historial reciente entre ambos equipos y la presencia de delanteros como Armando González y Paulinho, quienes se mantienen en la carrera por el título de máximo goleador del certamen.

La intensidad en el campo se reflejó en el número de infracciones y tarjetas, aunque ninguno de los dos conjuntos sufrió expulsiones.

La afición de Toluca celebró el resultado que refuerza el objetivo de clasificar directamente a la liguilla. Se reportó una asistencia significativa en el Nemesio Díez, donde los seguidores de ambos equipos se dieron cita.

El calendario de la Liga BBVA MX avanza hacia su segunda mitad, con Toluca y Chivas ubicados como protagonistas en la contienda por el campeonato.

El siguiente compromiso de ambos equipos será clave para definir su posición y mantener la presión sobre el resto de los aspirantes al título.