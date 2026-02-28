México Deportes

Uriel Antuna no pierde la fe rumbo al Mundial 2026: “Hasta que no den la lista, no pierdo las esperanzas”

Tras asumir errores y replantear su camino profesional, el atacante asegura estar listo para competir hasta el último momento por una oportunidad mundialista

(Photo by Patrick T. Fallon
(Photo by Patrick T. Fallon / AFP)

A poco más de tres meses del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se inaugurará el 11 de junio en México, Uriel Antuna mantiene viva la aspiración de integrar la lista definitiva que dará a conocer Javier Aguirre.

El actual jugador de Pumas aseguró que no pierde la esperanza de disputar su segunda justa mundialista, tras su participación en Qatar 2022.

En entrevista con TUDN, el atacante habló sobre su presente y el proceso que lo ha llevado a replantear su carrera luego de un año complejo.

Antuna no baja los brazos por un lugar en 2026

(Jessica Alcheh-USA TODAY Sports)
(Jessica Alcheh-USA TODAY Sports)

El extremo fue claro al señalar que seguirá en la pelea hasta que se haga oficial la convocatoria final del Tri.

“Mira, hasta que no dé la lista final, yo no pierdo las esperanzas (...) Porque soy un hombre de fe, porque creo en que las cosas se pueden dar en cualquier momento, porque estoy en un club donde me quieren, donde he tenido más participación. Y creo que al final de cuentas, hasta que no esté en la lista, no se hace nada. No podemos hacer nada en esta vida. Y obviamente, así como soy un hombre de fe, creo que en cualquier momento puede pasar”, declaró a TUDN.

Su etapa en Tigres: “mucho dolor y lágrimas”

(REUTERS)
(REUTERS)

El último año representó un retroceso en su carrera. Tras proclamarse campeón de goleo con Cruz Azul, su llegada a Tigres estuvo marcada por una baja de nivel que lo llevó a perder protagonismo.

El exjugador de Chivas reconoció que atravesó meses complicados y describió ese periodo como una etapa de aprendizaje personal y profesional.

“Fue de mucho crecimiento, paciencia, frustración, de mucho dolor y lágrimas. Al final de cuentas lo único que hice fue refugiarme en Dios, en mi familia, en mis seres queridos y seguir creciendo, seguir para adelante, que al final de cuentas es lo que me identifico, que nunca me he rendido en absolutamente nada”, afirmó.

Sobre la manera en que enfrentó ese momento, añadió: “Creo que al final de cuentas he sabido manejar un poquito esa situación. Digo, como todo ser humano, todos tenemos errores, todos tenemos errores y obviamente nadie en esta vida es perfecto, y creo que he sabido aprender cómo formar la marcha”.

Con mayor continuidad en Pumas y la experiencia adquirida tras Qatar 2022, Antuna se mantiene a la espera de la decisión final, decidido a competir hasta el último momento por un lugar en la lista mundialista.

Uriel AntunaPumasUNAMSelección Mexicana Mundial 2026Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

