México Deportes

México suma su segunda medalla: Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya ganan plata en el Mundial de Clavados de Montreal 2026

Este resultado se suma a la plata obtenida por México en la prueba por equipos mixtos, donde Olvera también fue protagonista junto a Aranza Vázquez, Randal Willars y Gabriela Agúndez

Guardar
(AP Photo/Lee Jin-man)
(AP Photo/Lee Jin-man)

La delegación mexicana sumó su segunda medalla en el Mundial de Clavados de Montreal 2026 gracias a la actuación de Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya, quienes conquistaron la plata en la final de trampolín sincronizado de 3 metros.

La dupla nacional cerró la prueba con 441.63 puntos, resultado que los colocó en el segundo sitio del podio en una competencia marcada por el dominio asiático.

Plata en sincronizados y segunda medalla para México

(@cmteolimpicomex)
(@cmteolimpicomex)

Olvera y Celaya quedaron por detrás de los chinos Zongyuang Wang y Jiuyuan Zheng, quienes se adjudicaron el oro con 461.37 unidades.

El bronce fue para los británicos Anthony Harding y Jack Laugher, que finalizaron con 393.66 puntos tras seis ejecuciones.

(@cmteolimpicomex)
(@cmteolimpicomex)

La medalla obtenida por la pareja mexicana se suma a la conseguida un día antes en la prueba por equipos mixtos, donde Aranza Vázquez, Randal Willars, Gabriela Agúndez y el propio Olvera lograron 460.85 puntos para quedarse también con la plata, la primera presea nacional en la competencia.

Temas Relacionados

Osmar OlveraJuan Manuel CelayaMundial de Clavados de Montreal 2026ClavadosMedalla de platamexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Milito estuvo a un paso de dirigir a Toluca, revela directivo escarlata

El episodio marcó un punto de inflexión para ambas instituciones, que meses después tomaron caminos diferentes en el futbol mexicano

Milito estuvo a un paso

Chicharito genera reacciones en redes tras dar a entender que no se sintió querido en Chivas

Javier Hernández desata polémica en redes sociales tras dar a entender que su paso por Guadalajara no fue grato

Chicharito genera reacciones en redes

Uriel Antuna no pierde la fe rumbo al Mundial 2026: “Hasta que no den la lista, no pierdo las esperanzas”

Tras asumir errores y replantear su camino profesional, el atacante asegura estar listo para competir hasta el último momento por una oportunidad mundialista

Uriel Antuna no pierde la

Este es el exjugador de la NFL de origen mexicano acusado por consumo de sustancias

El exquarterback de la NFL fue arrestado en Indianápolis bajo presunto consumo de múltiples sustancias

Este es el exjugador de

Ángel de Oro resiste el faul y deja sin cabellera a Johnny Consejo

El luchador de 24 kilates soportó el golpe ilegal y sorprendió a la estrella de AEW para sellar la victoria en el centro del ring

Ángel de Oro resiste el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Carroza fúnebre llegó al Centro

Carroza fúnebre llegó al Centro Federal Pericial Forense, esta semana familiares buscan recuperar cuerpo de El Mencho

¿Tenía El Mencho su propio hospital en Jalisco? Chocan versiones sobre centro médico en Jalisco

Así fue la caravana por la paz en Aguililla, tierra natal de “El Mencho”, en la que participaron decenas de ciudadanos

Autoridades de Jalisco aseguran desconocer presunta “narconómina” del CJNG

Tribunal federal niega amparo a “El Mayito Gordo”, su condena en México no será ajustada

ENTRETENIMIENTO

Feria Nacional de la Enchilada

Feria Nacional de la Enchilada 2026: fechas, artistas, sede y todo para ir

Alexis Núñez responde a audios atribuidos a Imelda Tuñón donde lo señalan y sugiere: “Ella tiene una adicción”

Nietos de Carmen Salinas exigen disculpa pública a Saskia Niño de Rivera por polémica en pódcast: “Mi abuela ya no está”

‘Incompatibles’: Nodal deja a todos pensando tras filtrar su nueva canción en Instagram

Saskia Niño de Rivera aclara polémica tras mención de Carmen Salinas en su pódcast: “No es para alimentar el morbo”

DEPORTES

Milito estuvo a un paso

Milito estuvo a un paso de dirigir a Toluca, revela directivo escarlata

Chicharito genera reacciones en redes tras dar a entender que no se sintió querido en Chivas

Uriel Antuna no pierde la fe rumbo al Mundial 2026: “Hasta que no den la lista, no pierdo las esperanzas”

Este es el exjugador de la NFL de origen mexicano acusado por consumo de sustancias

Ángel de Oro resiste el faul y deja sin cabellera a Johnny Consejo