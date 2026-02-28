México suma su segunda medalla: Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya ganan plata en el Mundial de Clavados de Montreal 2026

(AP Photo/Lee Jin-man)

La delegación mexicana sumó su segunda medalla en el Mundial de Clavados de Montreal 2026 gracias a la actuación de Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya, quienes conquistaron la plata en la final de trampolín sincronizado de 3 metros.

La dupla nacional cerró la prueba con 441.63 puntos, resultado que los colocó en el segundo sitio del podio en una competencia marcada por el dominio asiático.

Plata en sincronizados y segunda medalla para México

(@cmteolimpicomex)

Olvera y Celaya quedaron por detrás de los chinos Zongyuang Wang y Jiuyuan Zheng, quienes se adjudicaron el oro con 461.37 unidades.

El bronce fue para los británicos Anthony Harding y Jack Laugher, que finalizaron con 393.66 puntos tras seis ejecuciones.

(@cmteolimpicomex)

La medalla obtenida por la pareja mexicana se suma a la conseguida un día antes en la prueba por equipos mixtos, donde Aranza Vázquez, Randal Willars, Gabriela Agúndez y el propio Olvera lograron 460.85 puntos para quedarse también con la plata, la primera presea nacional en la competencia.