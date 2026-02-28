Este es el exjugador de la NFL de origen mexicano acusado por consumo de sustancias

El exmariscal de campo, recordado por su paso con los Jets, sufrió un ataque que lo mantiene hospitalizado.

Una reciente acusación judicial ha puesto bajo los reflectores a Mark Sánchez, exestrella de la NFL y exanalista de Fox Sports, tras un incidente en el que presuntamente habría estado bajo la influencia de sustancias como cocaína, fentanilo, marihuana y alcohol durante una agresión en Indianápolis.

El caso, que involucra cargos penales y civiles, ha generado reacciones y avivó el debate sobre el consumo de drogas.

Detalles del incidente

El altercado ocurrió el 4 de octubre de 2025 en los muelles de carga de un hotel en el centro de Indianápolis.

Según la denuncia presentada por Perry Tole, un camionero de 69 años, Sánchez ingresó sin autorización a su vehículo y habría iniciado la confrontación.

Los abogados de Tole afirmaron en la demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos que una “investigación preliminar” sugiere el consumo de “múltiples sustancias ilegales” por parte del exjugador antes de los hechos.

Una declaración jurada de la policía sostiene que los agentes percibieron un fuerte olor a alcohol en Sánchez cuando intervinieron en el lugar.

El informe agrega que, pese a ser rociado con gas pimienta por Tole, el exquarterback continuó avanzando, lo que llevó al camionero a utilizar un cuchillo en defensa propia.

Las heridas de arma blanca que sufrió Sánchez afectaron principalmente su torso superior derecho.

Imagen del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis del exquarterback y ex analista Mark Sanchez. (Indianapolis Metropolitan Police Department via AP)

Fox Sports y el entorno judicial

El incidente derivó en el arresto de Sánchez en el hospital, bajo sospecha de agresión con lesiones, ingreso ilegal a un vehículo motorizado e intoxicación en público.

La Fiscalía del Condado de Marion tiene la responsabilidad de determinar los cargos definitivos. Por su parte, Fox Sports rescindió la relación laboral con Sánchez pocos días después del arresto, justo cuando se encontraba en la ciudad para cubrir el enfrentamiento entre los Colts y los Raiders.

El proceso judicial, inicialmente previsto para diciembre, fue aplazado hasta marzo.

Además de la causa penal, Tole presentó una demanda civil contra Sánchez y Fox Sports solicitando indemnizaciones por daños no especificados.

Las versiones enfrentadas y las pruebas en disputa

El abogado defensor de Sánchez, declaró que estas acusaciones forman parte de un expediente civil y “no constituyen prueba”, recalcando que los hechos deberán determinarse en el juicio.

Tole, por su parte, no enfrenta cargos penales hasta el momento, aunque su defensa sostiene que actuó en legítima defensa.

El exjugador se encuentra a la espera de un juicio para definir su futuro. (AP Photo/Wade Payne, Archivo)

Consumo de sustancias en figuras públicas

Este caso reaviva la discusión sobre el impacto del consumo de sustancias ilegales en figuras públicas, especialmente en el deporte profesional y los medios de comunicación.

Si bien la investigación policial citó la presencia de alcohol, la posible influencia de cocaína, fentanilo y marihuana fue mencionada en la demanda civil, aunque hasta ahora no se han presentado pruebas concluyentes en el expediente penal.

La expectativa sobre el juicio de marzo se centra en la presentación de pruebas toxicológicas y testimonios, que podrían definir el futuro legal y profesional de Sánchez.