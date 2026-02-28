México Deportes

Este es el exjugador de la NFL de origen mexicano acusado por consumo de sustancias

El exquarterback de la NFL fue arrestado en Indianápolis bajo presunto consumo de múltiples sustancias

Guardar
El exmariscal de campo, recordado
El exmariscal de campo, recordado por su paso con los Jets, sufrió un ataque que lo mantiene hospitalizado.

Una reciente acusación judicial ha puesto bajo los reflectores a Mark Sánchez, exestrella de la NFL y exanalista de Fox Sports, tras un incidente en el que presuntamente habría estado bajo la influencia de sustancias como cocaína, fentanilo, marihuana y alcohol durante una agresión en Indianápolis.

El caso, que involucra cargos penales y civiles, ha generado reacciones y avivó el debate sobre el consumo de drogas.

Detalles del incidente

El altercado ocurrió el 4 de octubre de 2025 en los muelles de carga de un hotel en el centro de Indianápolis.

Según la denuncia presentada por Perry Tole, un camionero de 69 años, Sánchez ingresó sin autorización a su vehículo y habría iniciado la confrontación.

Los abogados de Tole afirmaron en la demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos que una “investigación preliminar” sugiere el consumo de “múltiples sustancias ilegales” por parte del exjugador antes de los hechos.

Una declaración jurada de la policía sostiene que los agentes percibieron un fuerte olor a alcohol en Sánchez cuando intervinieron en el lugar.

El informe agrega que, pese a ser rociado con gas pimienta por Tole, el exquarterback continuó avanzando, lo que llevó al camionero a utilizar un cuchillo en defensa propia.

Las heridas de arma blanca que sufrió Sánchez afectaron principalmente su torso superior derecho.

Imagen del Departamento de Policía
Imagen del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis del exquarterback y ex analista Mark Sanchez. (Indianapolis Metropolitan Police Department via AP)

Fox Sports y el entorno judicial

El incidente derivó en el arresto de Sánchez en el hospital, bajo sospecha de agresión con lesiones, ingreso ilegal a un vehículo motorizado e intoxicación en público.

La Fiscalía del Condado de Marion tiene la responsabilidad de determinar los cargos definitivos. Por su parte, Fox Sports rescindió la relación laboral con Sánchez pocos días después del arresto, justo cuando se encontraba en la ciudad para cubrir el enfrentamiento entre los Colts y los Raiders.

El proceso judicial, inicialmente previsto para diciembre, fue aplazado hasta marzo.

Además de la causa penal, Tole presentó una demanda civil contra Sánchez y Fox Sports solicitando indemnizaciones por daños no especificados.

Las versiones enfrentadas y las pruebas en disputa

El abogado defensor de Sánchez, declaró que estas acusaciones forman parte de un expediente civil y “no constituyen prueba”, recalcando que los hechos deberán determinarse en el juicio.

Tole, por su parte, no enfrenta cargos penales hasta el momento, aunque su defensa sostiene que actuó en legítima defensa.

El exjugador se encuentra a
El exjugador se encuentra a la espera de un juicio para definir su futuro. (AP Photo/Wade Payne, Archivo)

Consumo de sustancias en figuras públicas

Este caso reaviva la discusión sobre el impacto del consumo de sustancias ilegales en figuras públicas, especialmente en el deporte profesional y los medios de comunicación.

Si bien la investigación policial citó la presencia de alcohol, la posible influencia de cocaína, fentanilo y marihuana fue mencionada en la demanda civil, aunque hasta ahora no se han presentado pruebas concluyentes en el expediente penal.

La expectativa sobre el juicio de marzo se centra en la presentación de pruebas toxicológicas y testimonios, que podrían definir el futuro legal y profesional de Sánchez.

Temas Relacionados

Mark SánchezNFLFox Sportsmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Ángel de Oro resiste el faul y deja sin cabellera a Johnny Consejo

El luchador de 24 kilates soportó el golpe ilegal y sorprendió a la estrella de AEW para sellar la victoria en el centro del ring

Ángel de Oro resiste el

México vs LA Dodgers: cuándo y dónde ver el duelo de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol

La novena tricolor, liderada por Randy Arozarena, se prepara para un auténtico examen frente a uno de los equipos de mayor jerarquía la MLB

México vs LA Dodgers: cuándo

Qué se sabe sobre la posible salida de Christian Martinoli de TV Azteca

El popular cronista deportivo termina su contrato con la televisora este año y no se ve transmitiendo partidos después de los 60 años, abriendo la puerta a una despedida gradual de la narración deportiva

Qué se sabe sobre la

Esta es la nueva fecha del Clásico Nacional femenil entre Chivas y América

Tras una semana de incertidumbre causada por los hechos de violencia, la Liga BBVA MX Femenil confirmó el esperado duelo entre Chivas y América en el Estadio Akron

Esta es la nueva fecha

Estas son las fechas de exhibición del trofeo del Mundial en Guadalajara

El máximo galardón será presentado ante la afición en el Estadio Akron rumbo a la Copa Mundial 2026

Estas son las fechas de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Recapturan a reo que se

Recapturan a reo que se escapó en fuga masiva en Puerto Vallarta: cumplía condena de más de 20 años

Clamor por la paz en la cuna de “El Mencho”: Aguililla marcha entre el miedo y la fe

Detienen a cuatro presuntos integrantes del CJNG con armamento en Chiapas, uno es menor de edad

Faltan por capturar a seis implicados en el asesinato de Carlos Manzo, afirma Fiscalía de Michoacán

Policías detenidos en Ecuandureo servían como halcones del CJNG durante bloqueos tras el abatimiento de “El  Mencho”

ENTRETENIMIENTO

‘Incompatibles’: Nodal deja a todos

‘Incompatibles’: Nodal deja a todos pensando tras filtrar su nueva canción en Instagram

Saskia Niño de Rivera aclara polémica tras mención de Carmen Salinas en su pódcast: “No es para alimentar el morbo”

Trabajadores de IMCINE cancelan paro laboral tras anuncio de pagos para 2026

Con Beéle y una canción que no interpretaba desde hace años: así fue el último aullido de Shakira en el Estadio GNP, antes de conquistar el Zócalo

Cynthia Klitbo habla de la enfermedad incurable con la que fue diagnosticada y la llevó a depresión

DEPORTES

Ángel de Oro resiste el

Ángel de Oro resiste el faul y deja sin cabellera a Johnny Consejo

México vs LA Dodgers: cuándo y dónde ver el duelo de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol

Qué se sabe sobre la posible salida de Christian Martinoli de TV Azteca

Esta es la nueva fecha del Clásico Nacional femenil entre Chivas y América

Estas son las fechas de exhibición del trofeo del Mundial en Guadalajara