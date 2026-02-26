México Deportes

Quién es Ignacio Álvarez Jr, jugador que sustituirá a Ramón Urías en el Clásico Mundial de Beisbol

El pelotero de los Bravos de Atlanta cuenta con un promedio de bateo de .216 en su carrera dentro de las Grandes Ligas

El pelotero de los Bravos
El pelotero de los Bravos de Atlanta cuenta con un promedio de bateo de .216 en su carrera dentro de las Grandes Ligas. (Instagram: Nacho Álvarez Jr)

La Selección Mexicana de Beisbol dio a conocer este martes 24 de noviembre que Ramón Urías causa baja del roster para el Clásico Mundial de 2026, priorizando su adaptación en Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis.

Esta baja se suma a las ausencias confirmadas de Isaac Paredes y Marcelo Mayer en el infield, por lo que Benjamín Gil ha decidido llamar a Ignacio Álvarez Jr para suplir al ex jugador de los Orioles de Baltimore.

Quién es Ignacio Álvarez Jr

El jugador sustituirá a Ramón
El jugador sustituirá a Ramón Urías en el roster de México. (Instagram: Nacho Álvarez Jr)

Ignacio “Nacho” Álvarez Jr., infielder seleccionado para reemplazar a Ramón Urías en el roster de México para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, forjó su camino desde California hasta las Grandes Ligas.

En su juventud, asistió a la preparatoria Kaiser en Fontana y jugó béisbol universitario en Riverside City College, donde destacó lo suficiente para ser elegido por los Bravos de Atlanta en la quinta ronda del Draft de MLB 2022 con la selección 155.

A su llegada a los Bravos de Atlanta, Álvarez fue enviado a las ligas menores con los Augusta GreenJackets en Clase A y posteriormente para la temporada 2023 emigró a los Roma Braves, donde bateó en 116 juegos, con 7 jonrones, 66 RBI y 16 robos de base para un promedio de .284.

Para 2024 subió a Triple A con los Gwinnett Stripers y, el 22 de julio, fue agregado al roster de 40 hombres para debutar en la MLB con los Bravos de Atlanta.

A partir de ese entonces, el pelotero ha tenido un total de 218 turnos al bat con 15 carreras producidas, 2 cuadrangulares, 47 imparables para un promedio de bateo de .216.

Cuál podría ser infield titular de la selección mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol

Estos podrían ser los jugadores
Estos podrían ser los jugadores titulares en el Clásico Mundial. (John E. Sokolowski-Imagn Images)

Benjamín Gil ha tenido problemas para formar su cuadro titular sobre todo en el infield tomando en cuenta las ausencias de Isaac Paredes, Ramón Urías y Marcelo Mayer, jugadores que pintaban para ser titulares.

Los jardines lucen sólidos con Jarren Duran, Randy Arozarena y Alek Thomas perfilándose como los titulares, con Alejandro Osuna y Julián Ornelas desde la banca.

Otra de las posiciones ya confirmadas es la de catcher con Alejandro Kirk como pieza fundamental del equipo.

Las dudas comienzan a presentarse en el cuadro, ya que la posición natural indicaría que Jonathan Aranda debería ser el primera base titular, Luis Urías la segunda y Joey Ortíz en el campo corto, dejando la tercera como vacante.

Sin embargo, ante las ausencias ya mencionadas, podrías haber cambios con jugadores como Aranda y Urías, siendo movidos a otras posiciones del infield para que Nick Gonzales, Joey Meneses o Ignacio Álvarez entren de titulares.

