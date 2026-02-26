México Deportes

Luto en el béisbol mexicano tras el fallecimiento de una de sus figuras, hijo de miembro del Salón de la Fama

La partida del exjugador ha generado muestras de solidaridad entre equipos y aficionados, quienes resaltan el peso de su apellido en la historia del deporte en el país

El exlanzador Matías Carrillo Jr., hijo de la leyenda Matías Carrillo, fallece a los 39 años dejando profunda tristeza y reconocimiento por su trayectoria y profesionalismo en la Liga Mexicana de Beisbol y la Liga Mexicana del Pacífico. FOTO: AMARANTA PRIETO/CUARTOSCURO.COM

El beisbol mexicano atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse el fallecimiento de Matías Carrillo Jr., exlanzador profesional e hijo del histórico Matías “El Coyote” Carrillo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano.

Con apenas 39 años, su partida ha generado conmoción en la comunidad deportiva, que lo recuerda como un pelotero disciplinado y parte de una dinastía que marcó época en el diamante nacional.

El hijo del histórico Matías “El Coyote” Carrillo es recordado por su entrega, pasión y disciplina tras confirmarse su partida. FOTO: CSPHOTO /CUARTOSCURO.COM

Carrillo Jr. nació en Guaymas, Sonora, y desde muy joven mostró talento en el montículo. A los 19 años firmó con los New York Mets, organización en la que jugó en sucursales de ligas menores entre 2006 y 2009.

Una trayectoria marcada por entrega y disciplina

Aunque no logró debutar en Grandes Ligas, la carrera de Carrillo Jr. estuvo llena de momentos que reflejaron su constancia y profesionalismo.

Su paso por Estados Unidos le abrió camino para consolidarse en México, donde desarrolló una carrera de más de una década en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

  • En la LMB debutó con los Algodoneros de Unión Laguna y defendió los colores de equipos como Pericos de Puebla, Tigres de Quintana Roo, Leones de Yucatán, Toros de Tijuana y Rieleros de Aguascalientes.
  • En la LMP jugó para los Tomateros de Culiacán, Cañeros de Los Mochis, Águilas de Mexicali, Yaquis de Obregón y Venados de Mazatlán, cerrando su etapa invernal en 2018.
Carrillo Jr. debutó profesionalmente con los Algodoneros de Unión Laguna e integró equipos emblemáticos como Pericos de Puebla, Tigres de Quintana Roo y Leones de Yucatán. FOTO: David Bolaños/CUARTOSCURO.COM

Uno de los momentos más simbólicos de su carrera ocurrió cuando enfrentó a su propio padre en un partido oficial, un hecho que reflejó la unión de generaciones dentro de una familia profundamente ligada al béisbol.

El impacto del fallecimiento de Matías Carrillo Jr. en la comunidad beisbolera

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por los Pericos de Puebla, quienes expresaron sus condolencias a la familia Carrillo.

  • La Liga Mexicana de Beisbol, la Liga Mexicana del Pacífico y el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano también se unieron al luto.
  • Diversos equipos y jugadores compartieron mensajes de solidaridad, reconociendo la huella que dejó Matías Jr. en cada organización donde jugó.
  • Aunque las causas de su muerte no han sido confirmadas oficialmente, se ha mencionado de manera extraoficial que pudo deberse a una enfermedad crónica.
Diversos equipos y jugadores expresaron condolencias por el fallecimiento de Matías Carrillo Jr., resaltando el impacto de su legado en el béisbol nacional. (X/ @Pericos_Oficial)

El impacto de su partida se refleja en la cantidad de mensajes de apoyo que recibió su familia, lo que demuestra el respeto y cariño que se ganó dentro del gremio.

Un legado que trasciende generaciones

Más allá de las estadísticas, Matías Carrillo Jr. será recordado por su entrega en el campo y por haber llevado con orgullo un apellido histórico. Su trayectoria, aunque breve en comparación con la de su padre, demostró que supo construir su propio camino y dejar una marca en el beisbol mexicano.

La comunidad deportiva expresa pesar tras el fallecimiento de Matías Carrillo Jr., quien dejó una huella significativa durante su paso por diversas ligas nacionales, siendo recordado por su dedicación dentro y fuera del campo. (@yaquisoficial)

Hoy, el diamante nacional despide a un pelotero que representó disciplina, pasión y respeto por el juego. Su memoria permanecerá en cada aficionado que lo vio lanzar y en cada organización que contó con su talento.

