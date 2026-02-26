Luto en el béisbol mexicano tras el fallecimiento de una de sus figuras, hijo de miembro del Salón de la Fama

El beisbol mexicano atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse el fallecimiento de Matías Carrillo Jr., exlanzador profesional e hijo del histórico Matías “El Coyote” Carrillo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano.
Con apenas 39 años, su partida ha generado conmoción en la comunidad deportiva, que lo recuerda como un pelotero disciplinado y parte de una dinastía que marcó época en el diamante nacional.
Carrillo Jr. nació en Guaymas, Sonora, y desde muy joven mostró talento en el montículo. A los 19 años firmó con los New York Mets, organización en la que jugó en sucursales de ligas menores entre 2006 y 2009.
Una trayectoria marcada por entrega y disciplina
Aunque no logró debutar en Grandes Ligas, la carrera de Carrillo Jr. estuvo llena de momentos que reflejaron su constancia y profesionalismo.
Su paso por Estados Unidos le abrió camino para consolidarse en México, donde desarrolló una carrera de más de una década en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).
- En la LMB debutó con los Algodoneros de Unión Laguna y defendió los colores de equipos como Pericos de Puebla, Tigres de Quintana Roo, Leones de Yucatán, Toros de Tijuana y Rieleros de Aguascalientes.
- En la LMP jugó para los Tomateros de Culiacán, Cañeros de Los Mochis, Águilas de Mexicali, Yaquis de Obregón y Venados de Mazatlán, cerrando su etapa invernal en 2018.
Uno de los momentos más simbólicos de su carrera ocurrió cuando enfrentó a su propio padre en un partido oficial, un hecho que reflejó la unión de generaciones dentro de una familia profundamente ligada al béisbol.
El impacto del fallecimiento de Matías Carrillo Jr. en la comunidad beisbolera
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por los Pericos de Puebla, quienes expresaron sus condolencias a la familia Carrillo.
- La Liga Mexicana de Beisbol, la Liga Mexicana del Pacífico y el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano también se unieron al luto.
- Diversos equipos y jugadores compartieron mensajes de solidaridad, reconociendo la huella que dejó Matías Jr. en cada organización donde jugó.
- Aunque las causas de su muerte no han sido confirmadas oficialmente, se ha mencionado de manera extraoficial que pudo deberse a una enfermedad crónica.
El impacto de su partida se refleja en la cantidad de mensajes de apoyo que recibió su familia, lo que demuestra el respeto y cariño que se ganó dentro del gremio.
Un legado que trasciende generaciones
Más allá de las estadísticas, Matías Carrillo Jr. será recordado por su entrega en el campo y por haber llevado con orgullo un apellido histórico. Su trayectoria, aunque breve en comparación con la de su padre, demostró que supo construir su propio camino y dejar una marca en el beisbol mexicano.
Hoy, el diamante nacional despide a un pelotero que representó disciplina, pasión y respeto por el juego. Su memoria permanecerá en cada aficionado que lo vio lanzar y en cada organización que contó con su talento.