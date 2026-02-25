Ryan García festeja su victoria sobre Mario Barrios para conquistar el título welter del Consejo Mundial de Boxeo el 21 de febrero de 2026 en Las Vegas. ((AP Foto/Lucas Peltier))

La posibilidad de un enfrentamiento entre Isaac Pitbull Cruz y Ryan García en peso welter ha dejado de ser especulación y es ya una opción real de competir por el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El boxeador mexicano manifestó que está dispuesto a subir de categoría para retar al reciente campeón de las 147 libras, aunque subrayó que toda decisión dependerá del análisis junto a su equipo y del curso de las negociaciones.

El King García venció por decisión unánime a Mario Barrios el 21 de febrero en el escenario de Las Vegas, el regreso del mexico-americano tras superar un episodio de adicciones y problemas de salud mental generó una reacción positiva entre sus fans y el mundo del boxeo.

“El interés [de pelear con Ryan] no se va a perder como no se ha perdido el interés por Gervonta [Davis], ojalá que en algún momento se pueda dar”, expresó Pitbull Cruz durante la conferencia martes de café del CMB. El campeón agregó: “Lo hemos considerado con el equipo y, como lo vuelvo a repetir, es un tema que contemplar con el equipo para llegar en óptimas condiciones a una nueva división”.

Esto dijo Pitbull Cruz de un posible enfrentamiento contra Ryan García por el título wélter del CMB (LAPRESSE)

Posibles rivales y trabajo del equipo de Cruz

Cruz aclaró que la decisión sobre su próximo adversario es conjunta y destacó la función de su representante Sean Gibbons. “Nosotros queremos a los mejores, hemos hecho el trabajo necesario para estar ahí, nada más es que cualquiera de los tres quiera”, señaló el púgil, según recogió la conferencia martes de café del CMB.

El boxeador explicó que el proceso de selección y negociación recae en Gibbons. Añadió: “Hasta ahorita no sabemos si han iniciado [negociaciones], está haciendo su trabajo Gibbons abajo del ring para traerme una buena opción”.

La lista principal de posibles rivales la encabeza Gervonta Davis, seguida por García y Shakur Stevenson. Cruz precisó que la prioridad se definirá una vez que surja una propuesta que le motive a regresar, posiblemente en mayo o junio.

Reconocimiento de Cruz al triunfo y recuperación de Ryan García (Instagram / Pitbull Cruz)

Reconocimiento de Cruz al triunfo y recuperación de Ryan García

Mientras evalúa sus próximos pasos, Cruz también dedicó palabras de reconocimiento a Ryan García tras su conquista en la división welter. “Lo felicito por salir de ese bache, de ese hoyo donde estaba metido por el tema de salud mental”, declaró Cruz, subrayando la dificultad de superar situaciones emocionales complejas en la carrera de un deportista de alto nivel.

Asimismo, valoró el logro de García y consideró que sobreponerse a situaciones desfavorables le ha ganado el respeto de sus colegas. Cruz destacó que el estadounidense pudo cumplir “su sueño de ser campeón del mundo”, un objetivo compartido por quienes buscan el cinturón mundial en el boxeo profesional.

Cruz, la división welter y los retos ante nuevos rivales

Durante un evento en Magdalena Contreras, Cruz respondió sobre otros posibles oponentes y el ambiente en la división welter. El mexicano hizo hincapié en su disposición para asumir los nuevos retos deportivos que plantea esta etapa.

“Hay peleadores que les gusta hablar, pero ya nos acostumbramos a que hablen antes de subirse al ring”, matizó Cruz, al ser consultado acerca de la actitud de posibles rivales. Aclaró que no se refería solo a figuras como “Camarón” Cepeda o Óscar Duarte, sino a una dinámica que prevalece en el circuito: “Ya ves que hay muchos que les gusta hablar como ahorita la princesa Duarte”.