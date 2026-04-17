Bloqueos en carreteras y accidentes hoy viernes 17 de abril: Bloquean Avenida Revolución y Rubens por desaparición de Edith

En pocas líneas:
Se registra bloqueo en el cruce de Av. Revolución y Rubens por una protesta relacionada con la desaparición de Edith.
La circulación permanece afectada en la zona.
Continúan las labores de servicios de emergencia sobre Calzada de Tlalpan con dirección al Sur, a la altura del Metro Nativitas, debido a un percance vehicular.
La zona presenta afectaciones a la circulación, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar como alternativas viales Plutarco Elías Calles y Cumbres de Maltrata.
Precaución Vial | Agenda de movilizaciones
09:00 horas Se prevé una marcha que partirá de Av. Paseo de la Reforma no. 164, col. Juárez y de Río Ródano no. 14, col. Cuauhtémoc, con destino al Hemiciclo a Juárez.
A la misma hora, se espera una concentración de manifestantes en Av. Juárez no. 8, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
10:00 horas Se contempla una marcha que saldrá de la Estela de Luz con rumbo al Senado de la República.
También se prevén concentraciones en los siguientes puntos:
- Av. Niños Héroes no. 119, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc
- Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán
- Plaza de la Constitución no. 1, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
14:00 horas Se tiene programada una marcha que partirá de la Secretaría de Gobernación con destino a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Durante el día Se esperan concentraciones de manifestantes en distintos puntos de la ciudad:
- Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc
- Av. Río Churubusco y Añil, col. Granjas México, alcaldía Iztacalco (bajo puente)