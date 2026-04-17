México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy viernes 17 de abril: Bloquean Avenida Revolución y Rubens por desaparición de Edith

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Guardar

En pocas líneas:

12:56 hsHoy

Se registra bloqueo en el cruce de Av. Revolución y Rubens por una protesta relacionada con la desaparición de Edith.

La circulación permanece afectada en la zona.

12:55 hsHoy

Continúan las labores de servicios de emergencia sobre Calzada de Tlalpan con dirección al Sur, a la altura del Metro Nativitas, debido a un percance vehicular.

La zona presenta afectaciones a la circulación, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar como alternativas viales Plutarco Elías Calles y Cumbres de Maltrata.

12:52 hsHoy

Precaución Vial | Agenda de movilizaciones

09:00 horas Se prevé una marcha que partirá de Av. Paseo de la Reforma no. 164, col. Juárez y de Río Ródano no. 14, col. Cuauhtémoc, con destino al Hemiciclo a Juárez.

A la misma hora, se espera una concentración de manifestantes en Av. Juárez no. 8, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 horas Se contempla una marcha que saldrá de la Estela de Luz con rumbo al Senado de la República.

También se prevén concentraciones en los siguientes puntos:

  • Av. Niños Héroes no. 119, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc
  • Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán
  • Plaza de la Constitución no. 1, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

14:00 horas Se tiene programada una marcha que partirá de la Secretaría de Gobernación con destino a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Durante el día Se esperan concentraciones de manifestantes en distintos puntos de la ciudad:

  • Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc
  • Av. Río Churubusco y Añil, col. Granjas México, alcaldía Iztacalco (bajo puente)

Temas Relacionados

ManifestacionesBloqueosAccidentes vialesCDMXEdomexmexico-noticias

Últimas noticias

Infusión de canela: cómo ayuda a controlar los antojos y cuántas tazas son seguras al día

Más allá del sabor, esta infusión popular despierta preguntas sobre seguridad y salud diaria

Infusión de canela: cómo ayuda a controlar los antojos y cuántas tazas son seguras al día

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 17 de abril

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 17 de abril

Datos biométricos en el Servicio Universal de Salud: el Gobierno aclara su uso

Autoridades federales informaron que los usuarios mantienen control total sobre su información biométrica

Datos biométricos en el Servicio Universal de Salud: el Gobierno aclara su uso

¿Qué está pasando en el Metro CDMX hoy 17 de abril? Línea A del STC presenta retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX hoy 17 de abril? Línea A del STC presenta retrasos

Estaciones del Metrobús sin servicio en esta última hora de este 17 de abril

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Estaciones del Metrobús sin servicio en esta última hora de este 17 de abril

ÚLTIMAS NOTICIAS

Por qué Claude Mythos asustó a 12 gigantes tecnológicos, aunque el problema real es otro

Por qué Claude Mythos asustó a 12 gigantes tecnológicos, aunque el problema real es otro

La otra mirada del alfajor: el termómetro silencioso del consumo argentino

Qué proponen los científicos para salvar a Venecia ante el aumento del nivel del mar

El Premio Poesía Indígena de Argentina debuta celebrando la riqueza de las lenguas originarias

Un avión, autos de alta gama y electrodomésticos: la lista de bienes del delito subastados en Santa Fe

INFOBAE AMÉRICA

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, critica a la FIFA por los costos de transporte para la Copa Mundial

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, critica a la FIFA por los costos de transporte para la Copa Mundial

El papa León XIV ofició una multitudinaria misa en Camerún: “Hay pan para todos si se da a todos”

Qué proponen los científicos para salvar a Venecia ante el aumento del nivel del mar

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela pide restablecer el orden constitucional y llamar a elecciones

Michael J. Fox confesó que estaría encantado de volver a “Shrinking” en una próxima temporada

DEPORTES

“Fuerte discusión en el vestuario”: revelaron los motivos de la salida de Javier Mascherano del Inter Miami

“Fuerte discusión en el vestuario”: revelaron los motivos de la salida de Javier Mascherano del Inter Miami

Reaparecieron en vivo el periodista y la hincha de Boca Juniors que se viralizaron: “Lo más lindo del día fue conocerla a ella”

Nico Paz develó el consejo que le dio Lionel Messi y habló de los rumores del Real Madrid e Inter

“El mágico Campazzo”: el pase sin mirar del argentino en la victoria del Real Madrid del que habla el mundo

David Beckham sobre el Mundial 2026: “Será una oportunidad única para presenciar cómo une el fútbol”