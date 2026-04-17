Bloqueos en carreteras y accidentes hoy viernes 17 de abril: Bloquean Avenida Revolución y Rubens por desaparición de Edith

La circulación permanece afectada en la zona.

Se registra bloqueo en el cruce de Av. Revolución y Rubens por una protesta relacionada con la desaparición de Edith .

La zona presenta afectaciones a la circulación, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar como alternativas viales Plutarco Elías Calles y Cumbres de Maltrata .

Continúan las labores de servicios de emergencia sobre Calzada de Tlalpan con dirección al Sur , a la altura del Metro Nativitas , debido a un percance vehicular.

12:52 hs

Precaución Vial | Agenda de movilizaciones

09:00 horas Se prevé una marcha que partirá de Av. Paseo de la Reforma no. 164, col. Juárez y de Río Ródano no. 14, col. Cuauhtémoc, con destino al Hemiciclo a Juárez.

A la misma hora, se espera una concentración de manifestantes en Av. Juárez no. 8, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 horas Se contempla una marcha que saldrá de la Estela de Luz con rumbo al Senado de la República.

También se prevén concentraciones en los siguientes puntos:

Av. Niños Héroes no. 119, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc

Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán

Plaza de la Constitución no. 1, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

14:00 horas Se tiene programada una marcha que partirá de la Secretaría de Gobernación con destino a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Durante el día Se esperan concentraciones de manifestantes en distintos puntos de la ciudad: