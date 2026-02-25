Álvaro Fidalgo admite extrañar al América tras fichar con el Betis

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

A varias semanas de su salida del Club América rumbo al Real Betis, Álvaro Fidalgo apareció en un video publicado por el conjunto andaluz en el que habló abiertamente sobre lo que más extraña de México y no dejó fuera a las Águilas.

El contenido fue compartido por el Betis como parte de una dinámica relacionada con el Día de la Bandera en México. La publicación se difundió rápidamente y colocó nuevamente a Fidalgo en la conversación del entorno azulcrema.

“Comida, gente, futbol, playas y el Club América”

(REUTERS/Daniel Becerril)

En el video, el mediocampista enumeró cinco cosas que echa de menos desde su regreso a España: “Comida, gente, futbol, playas y el Club América”.

La frase no pasó desapercibida entre los seguidores americanistas, quienes aún recuerdan su salida en un momento en que el equipo se preparaba para el Clausura 2026.

El material difundido por el Real Betis resaltó el vínculo que mantiene con el país donde consolidó su carrera y donde obtuvo la ciudadanía. Más allá de su presente en Europa, el futbolista hizo explícito su cariño incondicional por el club de Coapa.

Su futuro y la mira puesta en la Selección Mexicana

(Instagram / @realbetisbaolmpie)

Mientras cumple una nueva etapa en LaLiga con el Real Betis, el nombre de Fidalgo sigue ligado al futbol mexicano. Su intención de ser considerado para la Selección Mexicana rumbo a la Fecha FIFA de marzo, dentro del proceso hacia el Mundial 2026, se mantiene en el entorno deportivo.

Aunque ahora compite en España, su paso por el América continúa siendo parte central de su trayectoria, algo que él mismo dejó claro al incluir al club en la lista de lo que más extraña de México.