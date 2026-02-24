México Deportes

Portugal pone en duda amistoso contra México en el Estadio Azteca tras el abatimiento de ‘El Mencho’

La Federación lusitana se encuentra preocupada por la ola de violencia que aqueja a nuestro país después del operativo contra el CJNG

Los europeos consideran peligroso llegar
Los europeos consideran peligroso llegar a nuestro país tras los atentados en diversas ciudades. (Ilustración: Jesús Aviles / Infobae México)

La inauguración del Estadio Azteca se encuentra en riesgo luego de que la Federación Portuguesa de Futbol revelara que no están seguros de asistir al partido amistoso que tienen programado contra la Selección Mexicana.

La FPF manifestó que mantiene una vigilancia permanente sobre la situación de seguridad que atraviesa México, ante el partido amistoso programado contra la selección mexicana. El organismo indicó que el encuentro está previsto para el 28 de marzo en el coloso de Santa Úrsula, en el marco de la preparación para la Copa del Mundo 2026.

¿Qué dice el comunicado?

De acuerdo con el comunicado de la FPF, la federación “se sintió honrada con la invitación para participar en la reapertura de ese emblemático estadio”, que permanece en la fase final de las obras de remodelación. El organismo subrayó la relevancia histórica y simbólica de este encuentro para la preparación de la selección nacional, al señalar que “reconoce el significado histórico del momento y el valor competitivo que representa”.

La visita del 'Bicho' podría
La visita del 'Bicho' podría estar comprometida por la situación actual del país. (Ilustración: Jesús F. Beltrán)

El contexto de inseguridad en México ha llevado a la FPF a aclarar que “la evolución reciente de los acontecimientos exige una evaluación continua de las condiciones asociadas al desplazamiento de la comitiva de la FPF”. El comunicado añade que, en este marco, “las indicaciones del gobierno portugués son fundamentales y determinantes para el acompañamiento de la situación”.

La FPF indicó que mantiene un diálogo constante con las autoridades portuguesas y mexicanas, así como con organismos internacionales, para evaluar la viabilidad del encuentro. El texto oficial destaca que “las decisiones se tomarán en función de la información más actualizada y tras una evaluación rigurosa de los riesgos”.

El comunicado concluye que la federación portuguesa “subraya que la seguridad de jugadores, equipo técnico, staff y aficionados constituye su prioridad absoluta, siendo ese el criterio orientador de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la realización del juego”.

La FPF enfatizó que “la seguridad de jugadores, cuerpo técnico, personal y aficionados constituye su prioridad absoluta, siendo este el criterio orientador de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la realización del juego”.

Las autoridades portuguesas no están
Las autoridades portuguesas no están muy seguras de su viaje a nuestro país. (FPF)

Fecha, lugar y contexto del partido

El partido entre México y Portugal está programado para el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Este encuentro representa el primer gran evento tras la remodelación del estadio, considerado uno de los escenarios más emblemáticos del futbol internacional.

Según la FPF, la federación mantiene “excelentes relaciones institucionales y contactos regulares” con la Federación Mexicana de Futbol, y cualquier decisión relacionada con la realización del partido dependerá de un monitoreo constante de la situación de seguridad.

Inseguridad tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes

El incremento en los niveles de violencia e inseguridad en México se ha relacionado con la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este hecho ha provocado una serie de enfrentamientos y reacciones violentas en diversas regiones del país, impactando tanto a la población civil como a eventos de alto perfil.

Diversos sectores han expresado preocupación por la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad durante eventos internacionales. La FPF puntualizó que “cualquier decisión será tomada en resultado de una monitorización permanente, en articulación estrecha con el gobierno y en sintonía con la Federación Mexicana de Futbol”.

Hasta el momento, se encuentra
Hasta el momento, se encuentra en pie el partido amistoso. (Ilustración: Jesús Aviles)

El organismo añadió que “las indicaciones del gobierno portugués son fundamentales y determinantes para el acompañamiento de la situación”, reiterando que la prioridad será la seguridad de los involucrados.

La federación portuguesa recalcó que “la seguridad de jugadores, equipo técnico, staff y aficionados constituye su prioridad absoluta”, por lo que cualquier modificación o cancelación del partido se evaluará bajo ese principio.

