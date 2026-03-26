“Sin pedir permiso”: así es como Paty Cantú, Yeri Mua y otras mujeres se han abierto camino en la industria musical

Mujeres en la industria musical hablan sobre los señalamientos a los que se han enfrentado por el género. (Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae México)

En la industria musical mujeres como Paty Cantú, Yeri Mua, Cachirula y Cachorra, han abierto la puerta a un discurso que exhibe los señalamientos y retos a los que se han enfrentado por el género que cantan, su forma de vestir y ser, no solo arriba del escenario sino en redes sociales o la escena mediática. No encajar en el molde social y contradecir la norma, también las ha llevado a ser fuente de inspiración para las nuevas generaciones.

Desde un escenario moderado por la podcaster María a Secas en el Equal Day de Spotify, las artistas vertieron reflexiones en torno a lo que han atravesado a lo largo de sus carreras, con una audiencia donde la escucha activa y el reconocimiento a cada una de ellas no faltaron, buscando que sus experiencias sean punto de referencia para que otras se abran camino en una industria con mayor exigencia en el caso de las mujeres.

Los estereotipos sobre el cuerpo femenino

Durante la ponencia “Sin permiso: poder, cuerpo y voz", Yeri Mua argumentó que desde los nueve años comenzó con trastornos alimenticios, mismos que se intensificaron tras su incursión en las redes sociales desde los 16 años, llevándola, incluso, a someterse a una cirugía plástica en cuanto cumplió 18 años, una situación que repitió por varios años debido a las criticas constantes sobre su apariencia.

La creadora de contenido destacó que ha lidiado con la dismorfia corporal, un padecimiento que ha tratado en terapia, pero que también la ha llevado al autosabotaje constante, “a veces no sé a quién culpar, no sé si culpar al patriarcado, no sé si culpar a la televisión, no sé si culpar a los estándares de belleza”.

Mujeres en la industria musical hablan sobre el proceso para llegar al éxito y ocupar los espacios pese a las críticas. (Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae México)

El reguetón, ¿un espacio solo para hombres?

La pionera de reguetón, Cachorra, aseguró que en este género, los cuestionamientos a los que se ha enfrentado con frecuencia están enfocados en sus letras y al nombrarse feminista, donde quienes más la señalan son hombres.

Remarcó que al ser de Guadalajara, un estado abiertamente religioso, mismo donde se han impulsado legislaciones en contra del bienestar de los derechos de las mujeres, se ha expuesto a un “catolicismo tóxico”.

Subrayó que el inicio de su carrera musical fue difícil debido a que es una mujer curvy, que con canciones como Nalgotica ha generado polémica al punto de volverse un tema “shockeante” para los hombres.

María Fernanda, nombre real de la artista, se ha convertido en una figura disruptiva, tanto en el escenario como con su familia:

“Cachorra habla de cosas, porque inclusive cuando María Fernanda sentía que no podía salir al escenario porque le estaba dando un ataque de ansiedad, Cachorra no la dejaba. Fue una promesa conmigo misma de decir: este es el personaje que creaste y me ayuda a sobrevivir”.

(Créditos: Jaqueline Viedma/Infobae México)

El sexo, un tema del que las mujeres se han apoderado

Por su parte, la cantante de género urbano, Cachirula, reconoció que aún hay muchos tabúes sobre el sexo, mismo que genera señalamientos en contra de las artistas femeninas que abordan este tema en sus canciones:

“Creo que el estar aquí como mujeres es decir: esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero sentir, esto es como me gusta, como me siento cómoda, donde si quiero cantar por qué me gusta".

La también productora dio un consejo poderoso para las mujeres que inician en la industria, invitándolas a insistir en sus propuestas y proyectos, aunque a veces el panorama parezca ir en contra de lo que se busca impulsar.

Paty Cantú recordó que en sus inicios el tema del sexo en las letras de cantantes femeninas prácticamente estaba prohibido, propuestas que recibían fuertes criticas, una de sus reflexiones más fuertes giro en torno a la inspiración de las mujeres: “Que no seamos hombres no significa que la expresión es algo que te tienes que merecer”.

Entre los mensajes poderosos que dejó la charla es el de “No pedir permiso” ante una sociedad que insiste en minimizar o excluir de ciertos espacios a las mujeres, criticando proyectos que son celebrados a los hombres.