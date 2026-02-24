Gabriela Cuevas descarta cancelación del Mundial 2026 pese a ola de violencia y preocupaciones internacionales: “México volverá a hacer historia”

La representante ante la FIFA confirmó la continuidad de los planes para el desarrollo del evento deportivo, mientras se refuerzan los mecanismos de colaboración. (Ilustración: Jesús Aviles / Infobae México)

La organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México sigue firme, incluso tras la reciente ola de violencia en el país y las dudas expresadas desde el extranjero.

Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA, confirmó que el país mantiene el compromiso de celebrar el torneo más importante del futbol y que los preparativos avanzan según lo planeado. El Estadio Azteca se prepara para inaugurar, por tercera ocasión, una Copa del Mundo el 11 de junio.

El contexto de inseguridad y los rumores en redes sociales impulsaron especulaciones sobre una posible cancelación de la sede mexicana. Sin embargo, la postura oficial es clara: México será anfitrión y buscará hacer historia con este evento mundial.

Rumores sobre cancelación y postura oficial

La circulación de rumores sobre una posible cancelación del Mundial en México se intensificó después de los disturbios consecuentes tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", registrados el 22 de febrero en Jalisco.

Usuarios en redes sociales y algunos medios internacionales sugirieron que la FIFA podría reconsiderar la sede por motivos de seguridad. No obstante, Gabriela Cuevas publicó en sus redes: “México volverá a hacer historia; el 11 de junio inauguraremos la tercera Copa Mundial de la FIFA en nuestro país”.

Por otro lado, la funcionaria explicó que los trabajos de coordinación rumbo al torneo incluso se han reforzado, sumando al equipo consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para homologar procesos y protocolos.

Portugal pone en duda amistoso de preparación, aumenta presión internacional

El tema de la seguridad no sólo impactó la percepción sobre el Mundial, sino que también puso bajo la lupa el partido amistoso entre México y Portugal, programado para el 28 de marzo en el Coloso de Santa Úrsula. En este sentido, la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) expresó oficialmente su preocupación:

La FPF se mostró honrada por la invitación para reabrir el estadio en un partido histórico.

Manifestó que la evolución de la situación en México exige una evaluación continua de las condiciones de seguridad .

Subrayó que la seguridad de jugadores, staff y aficionados es la prioridad absoluta .

Indicó que las indicaciones del gobierno portugués serán determinantes para decidir si se realiza el partido.

La postura portuguesa evidencia la vigilancia internacional sobre México y la importancia de demostrar capacidad organizativa y garantías de seguridad ante el inminente inicio del Mundial.

Estrategia y preparación rumbo al Mundial

Frente a este escenario, la gestión ha reforzado la coordinación y la modernización de la infraestructura, asegurando que la agenda mundialista se mantiene sin alteraciones. Cuevas reiteró que el país está listo para recibir a las selecciones y a los aficionados del mundo entero.

México será sede de 13 partidos del Mundial 2026 .

Las ciudades anfitrionas son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey .

Se habilitarán 17 campos de entrenamiento y tres FIFA Fan Fest para actividades culturales y deportivas.

Con estos preparativos, México se perfila para convertirse en el primer país en inaugurar tres Copas del Mundo, con la mirada internacional puesta en su capacidad de organización y su legado futbolístico.