¿Quién es Alonso Becerra? La joven promesa de Sultanes que dominó a las estrellas de los Giants

Alonso Becerra subió al montículo en la séptima entrada y enfrentó con serenidad a las tres estrellas de las Grandes Ligas en el duelo entre Sultanes y Giants. (X/ @SultanesOficial)

Alonso Becerra, lanzador zurdo de 21 años, sorprendió al mundo del beisbol al dominar a tres estrellas de MLB en Oracle Park, mostrando que el talento mexicano está listo para brillar en escenarios internacionales.

En medio de una serie de exhibición donde los Sultanes de Monterrey se enfrentaron a los San Francisco Giants, el joven pitcher se robó los reflectores con una serenidad y precisión que lo proyectan como una promesa real del deporte.

En este sentido, el episodio demostró que el beisbol suele regalar momentos que trascienden más allá del marcador, y la actuación de Becerra se convirtió en uno de ellos.

La actuación en Oracle Park

En siete lanzamientos, Alonso Becerra escribió una página inolvidable en su carrera en un escenario inmejorable:

El 23 de marzo de 2026 , Oracle Park fue escenario de su hazaña.

Subió al montículo en la séptima entrada frente a tres bateadores de élite.

Enfrentó a Luis Arráez, Rafael Devers y Matt Chapman , todos con trayectoria consolidada en MLB .

Con apenas 7 pitcheos, los retiró en orden, mostrando temple y control.

El zurdo de 21 años sorprendió al retirar en orden a Luis Arráez, Rafael Devers y Matt Chapman con solo siete lanzamientos. (Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Más allá de la estadística, lo que impactó entre aficionados y especialistas fue la serenidad con la que Becerra asumió el reto y dominó a las figuras de las Grandes Ligas.

El perfil de una promesa mexicana

De debutar como novato en 2024 a consolidarse en 2026, Becerra ha mostrado evolución constante.

Nació en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y debutó con Sultanes en 2024 a los 19 años .

En 2025 participó en 16 juegos, con tres aperturas, acumulando experiencia clave.

Su estilo combina potencia y precisión, pero lo que más destaca es su calma bajo presión.

Ha demostrado capacidad para adaptarse a escenarios exigentes y crecer con cada oportunidad.

En su primera apertura con Sultanes, Becerra retiró la tercera entrada contra Diablos Rojos con tres ponches. (X/ @SultanesOficial)

Esta evolución constante lo han colocado como una pieza clave en el cuerpo de lanzadores de Monterrey, convirtiéndolo en una promesa que ya empieza a convertirse en realidad.

Lo que viene para Alonso Becerra

El impacto de su actuación no se limitó a los aficionados presentes. Cazatalentos y especialistas de MLB ya han comenzado a seguirlo de cerca, conscientes de que México sigue produciendo lanzadores con potencial para dar el salto.

Así, Alonso Becerra pasó de enfrentar a sus ídolos en videojuegos a dominarlos en un estadio de MLB. Su actuación contra los Giants no sólo fue un recuerdo imborrable, sino también la confirmación de que el béisbol mexicano tiene en él a una joven promesa lista para convertirse en protagonista del futuro.

La actuación de Becerra ante los San Francisco Giants lo consolida como una promesa real que ya da pasos firmes hacia un posible futuro en Grandes Ligas. (X/ @SultanesOficial)

El futuro de Alonso parece prometedor. Si mantiene consistencia en la Liga Mexicana de Beisbol y sigue acumulando experiencias internacionales, no sería extraño verlo en un roster de Grandes Ligas en los próximos años.