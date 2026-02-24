Bayer Leverkusen vs Olympiacos: cuándo y dónde ver el juego de vuelta de la UEFA Champions League en México

Las aspirinas cuenta con ventaja de dos goles tras vencer al equipo griego como visitantes.(REUTERS/Louiza Vradi)

Bayer Leverkusen recibe este martes 24 de febrero al Olympiacos en el BayArena, a las 14:00 horas (tiempo del centro de México), por el partido de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League.

Después de un partido en la fase regular donde los griegos fueron superiores a los alemanes, los de la farmaceútica fueron mejores en el primer juego de esta eliminatoria y parten con una ventaja cómoda de 0-2.

Qué ocurrió en el partido de ida

Las aspirinas tomaron una ventaja cómoda para el encuentro de ida. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

En el encuentro de ida, el Olympiacos dominó la primera mitad con una posesión clara del balón, imponiendo su ritmo ante un Bayer Leverkusen que jugó al contraataque.

Sin embargo, el guion cambió radicalmente en la segunda parte y las aspirinas tomaron las riendas del juego.

El primer gol del encuentro llegó tras un pase filtrado, el cual Patrik Schick definió ante la salida del guardameta rival y el propio delantero checo anotó el segundo gol del cotejo con un remate de cabeza tras un tiro de esquina.

Panorama para el juego de vuelta

Olympiacos tiene que lograr una auténtica hazaña fuera de casa si quiere avanzar a la siguiente ronda. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

La serie está muy cuesta arriba para el conjunto helénico, ya que están obligados a ganar por diferencia de dos goles para apenas mandar la eliminatoria al tiempo extra, mientras que un triunfo por tres anotaciones le daría el boleto al equipo griego.

El cuadro de las aspirinas busca retomar el nivel que en algún momento tuvo bajo el mando de Xabi Alonso, donde el equipo vivió el mejor momento de su historia futbolística al ganar la Bundesliga por primera vez en la historia y llegar a la final de la UEFA Europa League.

Sin embargo, el rival de Bayer Leverkusen u Olympiacos en la siguiente ronda no será nada sencillo y es que el emparejamiento del sorteo no les favoreció y tendrán que medirse ante Arsenal o Bayern Múnich, dos de los equipos favoritos a llevarse el campeonato de la UEFA Champions League.

Cuándo y dónde ver el juego en México

TNT Sports y HBO Max serán los encargados de transmitir el partido. (REUTERS/Louiza Vradi)

El encuentro entre el Bayer Leverkusen y el Olympiacos se llevará a cabo este martes 24 de noviembre en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse a través de las pantallas de TNT y HBO MAX.