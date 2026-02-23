México Deportes

SSP de Aguascalientes aclara que no hubo disparos en Necaxa vs Querétaro de la Liga MX Femenil

El partido Necaxa vs Querétaro de la Liga MX Femenil fue suspendido por unos minutos ante rumores de detonaciones en el Estadio Victoria

Guardar
El sonido de supuestas detonaciones
El sonido de supuestas detonaciones causó terror entre los asistentes. (@NecaxaFemenil/Captura de pantalla)

El encuentro de la Liga BBVA MX Femenil entre Necaxa y Querétaro, celebrado la tarde del 22 de febrero en el Estadio Victoria de Aguascalientes, generó momentos de tensión luego de que se reportaran supuestas detonaciones en las inmediaciones del recinto.

Tras la activación de protocolos de seguridad y la suspensión momentánea del partido, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSP) aclaró que no se registraron disparos ni incidentes violentos relacionados con armas de fuego, y que el evento deportivo se desarrolló sin novedades relevantes.

¿Qué fue lo que pasó?

Reportan supuestas detonaciones de armas
Reportan supuestas detonaciones de armas de fuego al exterior del Estadio Victoria en el Necaxa vs Querétaro Femenil (YouTube/ LIGA BBVA MX FEMENIL)

La confusión se originó minutos después del inicio del segundo tiempo, cuando se percibieron ruidos fuertes en las inmediaciones del estadio. La árbitra detuvo las acciones de inmediato y ordenó resguardar a jugadoras, cuerpo técnico y cuerpo arbitral en los vestidores, siguiendo el protocolo de seguridad.

En la transmisión oficial y en videos difundidos en redes sociales se escucharon sonidos similares a explosiones, lo que causó alarma entre el público y generó rumores sobre posibles disparos en el inmueble. La transmisión televisiva también fue suspendida durante el paro del partido.

El partido estuvo interrumpido alrededor de 15 minutos, durante los cuales las autoridades revisaron la situación y aseguraron el entorno antes de reanudar el encuentro.

Sin embargo, la SSP de Aguascalientes informó posteriormente que los sonidos que causaron alarma provenían de los escapes modificados de vehículos de colección que participaban en una exhibición en el exterior del estadio.

Reportan supuestas detonaciones en el
Reportan supuestas detonaciones en el Necaxa vs Querétaro Femenil (YouTube/ LIGA BBVA MX FEMENIL)

Estos ruidos generaron confusión y pánico momentáneo, pero en ningún momento se registraron detonaciones de arma de fuego ni se puso en riesgo la seguridad de los asistentes o de las jugadoras.

Una vez descartada cualquier amenaza, el partido se reanudó tras la suspensión temporal y concluyó sin mayores incidentes.

La SSP estatal reportó saldo blanco en el operativo de seguridad desplegado en el entorno del Estadio Victoria y confirmó que no existió alteración alguna ni uso de artefactos que pusieran en riesgo el desarrollo del partido.

La SSP reiteró que permanece atenta al desarrollo de las actividades deportivas y recreativas en todo el territorio estatal, en el marco del Plan Estratégico de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes”, y refrendó su compromiso de salvaguardar la integridad de la población.

Alerta, suspensiones y reacción social tras la muerte de “El Mencho”

El episodio en Aguascalientes se registró en un contexto de alta tensión nacional, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Suspenden actividades del Querétaro vs
Suspenden actividades del Querétaro vs Juárez FC (X/ @LigaBBVAMX)

El operativo federal que terminó con su muerte provocó disturbios, bloqueos y actos violentos en varias entidades, además de la suspensión de eventos deportivos y espectáculos en distintos estados.

(X: Liga Mx Femenil)
(X: Liga Mx Femenil)

Entre los partidos cancelados o suspendidos se encuentran el Querétaro vs Juárez FC en el Estadio Corregidora y el Clásico Nacional Femenil Chivas vs América, así como otros encuentros y actividades en Jalisco y entidades vecinas.

Temas Relacionados

SSP AguascalientesLiga MX FemenilNecaxaQuerétaromexico-noticiasmexico-deportes

Más Noticias

Selección Mexicana arriba a Querétaro en medio de la crisis de seguridad por el abatimiento del Mencho

Hasta el momento, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no ha emitido alguna postura sobre la posible cancelación del amistoso contra Islandia en La Corregidora

Selección Mexicana arriba a Querétaro

Pánico en el Necaxa vs Querétaro Femenil: reportan supuestas detonaciones cerca del Estadio Victoria

El juego fue suspendido por varios minutos y se detuvo la transmisión, hasta el momento la Liga MX Femenil no ha emitido alguna postura

Pánico en el Necaxa vs

Maika, Starlight Kid y Mei Seira apuntan a dejar huella en la Arena México

Las japonesas reconocieron el peso histórico del recinto del CMLL y aseguraron que buscan marcar una nueva etapa en el intercambio entre México y Japón

Maika, Starlight Kid y Mei

Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco niega la cancelación del evento por inseguridad tras la muerte de El Mencho

Los organizadores del evento deportivo confirmaron que las actividades programas seguirán en marcha y desmintieron su suspensión

Abierto Mexicano de Tenis en

Liga MX suspende el Querétaro vs Juárez FC en el Estadio Corregidora por inseguridad tras la muerte de “El Mencho”

La liga también canceló los partidos Chivas vs América de la femenil y el Tapatío vs Tlaxcala de Expansión MX

Liga MX suspende el Querétaro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU reconoce al

Embajador de EEUU reconoce al Gobierno de México y fuerzas de seguridad tras caída de “El Mencho”

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX y Edomex hoy 22 de febrero: Central del Norte reestablece actividades

Estos son los servicios y comercios suspendidos este lunes 23 de febrero en Jalisco y otros estados tras abatimiento de “El Mencho”

22 de febrero: el día que cayeron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’

Gobernador de Querétaro llama a la calma tras violencia por muerte de “El Mencho” y suspende clases en todo el estado

ENTRETENIMIENTO

Florinda Meza revela lo que

Florinda Meza revela lo que no le gustó de ‘Atrévete a Vivir’, su propio documental

Christian Nodal da mensaje ante violencia en Jalisco por captura de ‘El Mencho’: “Me duele el alma”

Emmanuel sufre fuerte crisis momentos antes de subir al escenario en Morelos, el cantante fue hospitalizado

Epigmenio Ibarra celebra caída de ‘El Mencho’ y pide cárcel para Felipe Calderón: “CJNG creció al amparo del usurpador”

Hermana de Mónica Noguera fue mordida dos veces por un cocodrilo en Oaxaca

DEPORTES

Selección Mexicana arriba a Querétaro

Selección Mexicana arriba a Querétaro en medio de la crisis de seguridad por el abatimiento del Mencho

Pánico en el Necaxa vs Querétaro Femenil: reportan supuestas detonaciones cerca del Estadio Victoria

Maika, Starlight Kid y Mei Seira apuntan a dejar huella en la Arena México

Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco niega la cancelación del evento por inseguridad tras la muerte de El Mencho

Liga MX suspende el Querétaro vs Juárez FC en el Estadio Corregidora por inseguridad tras la muerte de “El Mencho”