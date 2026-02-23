SSP de Aguascalientes aclara que no hubo disparos en Necaxa vs Querétaro de la Liga MX Femenil

El sonido de supuestas detonaciones causó terror entre los asistentes. (@NecaxaFemenil/Captura de pantalla)

El encuentro de la Liga BBVA MX Femenil entre Necaxa y Querétaro, celebrado la tarde del 22 de febrero en el Estadio Victoria de Aguascalientes, generó momentos de tensión luego de que se reportaran supuestas detonaciones en las inmediaciones del recinto.

Tras la activación de protocolos de seguridad y la suspensión momentánea del partido, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSP) aclaró que no se registraron disparos ni incidentes violentos relacionados con armas de fuego, y que el evento deportivo se desarrolló sin novedades relevantes.

¿Qué fue lo que pasó?

La confusión se originó minutos después del inicio del segundo tiempo, cuando se percibieron ruidos fuertes en las inmediaciones del estadio. La árbitra detuvo las acciones de inmediato y ordenó resguardar a jugadoras, cuerpo técnico y cuerpo arbitral en los vestidores, siguiendo el protocolo de seguridad.

En la transmisión oficial y en videos difundidos en redes sociales se escucharon sonidos similares a explosiones, lo que causó alarma entre el público y generó rumores sobre posibles disparos en el inmueble. La transmisión televisiva también fue suspendida durante el paro del partido.

El partido estuvo interrumpido alrededor de 15 minutos, durante los cuales las autoridades revisaron la situación y aseguraron el entorno antes de reanudar el encuentro.

Sin embargo, la SSP de Aguascalientes informó posteriormente que los sonidos que causaron alarma provenían de los escapes modificados de vehículos de colección que participaban en una exhibición en el exterior del estadio.

Estos ruidos generaron confusión y pánico momentáneo, pero en ningún momento se registraron detonaciones de arma de fuego ni se puso en riesgo la seguridad de los asistentes o de las jugadoras.

Una vez descartada cualquier amenaza, el partido se reanudó tras la suspensión temporal y concluyó sin mayores incidentes.

La SSP estatal reportó saldo blanco en el operativo de seguridad desplegado en el entorno del Estadio Victoria y confirmó que no existió alteración alguna ni uso de artefactos que pusieran en riesgo el desarrollo del partido.

La SSP reiteró que permanece atenta al desarrollo de las actividades deportivas y recreativas en todo el territorio estatal, en el marco del Plan Estratégico de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes”, y refrendó su compromiso de salvaguardar la integridad de la población.

Alerta, suspensiones y reacción social tras la muerte de “El Mencho”

El episodio en Aguascalientes se registró en un contexto de alta tensión nacional, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo federal que terminó con su muerte provocó disturbios, bloqueos y actos violentos en varias entidades, además de la suspensión de eventos deportivos y espectáculos en distintos estados.

Entre los partidos cancelados o suspendidos se encuentran el Querétaro vs Juárez FC en el Estadio Corregidora y el Clásico Nacional Femenil Chivas vs América, así como otros encuentros y actividades en Jalisco y entidades vecinas.