Maika, Starlight Kid y Mei Seira apuntan a dejar huella en la Arena México

La lucha libre femenina vivirá una noche histórica el próximo 6 de marzo, cuando la Arena México abra sus puertas para una función integrada únicamente por amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), con la participación especial de figuras de la empresa japonesa World Wonder Ring Stardom. El evento marcará el debut de varias gladiadoras niponas en el recinto más emblemático de la lucha libre mexicana.

En entrevista exclusiva con Infobae México, Maika, Starlight Kid y Mei Seira compartieron su emoción por presentarse por primera vez en la Catedral de la lucha libre. Para ellas, no se trata solo de una función internacional, sino de una oportunidad para dejar huella en un escenario cargado de historia.

Uno de los duelos confirmados será el mano a mano entre Maika y la ruda del CMLL, Dark Silueta, quien previamente tuvo experiencia en Japón. La integrante de Stardom reconoció que este combate representa un momento especial en su carrera.

“Era alguien con quien siempre había querido pelear y, bueno, fui a México en septiembre a ver un evento y realmente quería pelear en México, así que por primera vez puedo pelear contra Dark Silueta en un combate tan importante y realmente siento que es el destino”, destacó.

La japonesa también expresó lo que significa pisar la Arena México por primera vez.

“Es increíble, personalmente estoy muy orgullosa de mí, y es increíble como luchadora profesional, cómo debería decirlo, poder luchar en un lugar que está lleno de sueños, realmente quiero dejar mi huella y poder ir y venir entre CMLL y Stardom”.

Sobre el estilo de la lucha libre mexicana, Maika señaló que representa un reto técnico que desea asimilar.

“He sentido al observarlos, y aunque hay algunas similitudes con mi estilo de lucha, creo que las técnicas que se han transmitido probablemente son increíblemente hábiles, así que me gustaría dominarlas y ganarles a las mexicanas con las que me enfrente”, destacó sobre la oportunidad de crecimiento global para la lucha libre femenina.

En cuanto a la reacción del público mexicano, aseguró que está preparada para cualquier escenario.

“Para mí, personalmente, mi estilo de lucha, sumado al hecho de que me abuchean bastante, significa que si un japonés viene a un país extranjero, lo abuchean, así que abuchean todo, todo está bien”; confesó respecto a que no le importará si la gente la abuchea durante el encuentro ante Dark Silueta.

La función también incluirá una lucha por los Campeonatos Mundiales Femeniles en Pareja del CMLL. Las monarcas mexicanas Lluvia y La Jarochita expondrán los cinturones ante Starlight Kid y Mei Seira.

Starlight Kid reconoció que su llegada a México ha generado expectativa.

“Bueno, es mi primera vez en México, así que, sinceramente, no sabía lo conocida que era Starlight Kit como luchadora. Pero ahora que escucho esto, me alegra ver que mucha gente me conoce y tiene ganas de verme”, destacó la luchadora enmascarada.

También habló sobre la responsabilidad que implica portar una máscara dentro de Stardom.

“Soy la única luchadora enmascarada entre tantos luchadores en Stardom, así que es algo que realmente quiero cuidar, y es fácil para los fans ver a simple vista que soy un luchador profesional, así que, eh, me lo tomo muy en serio en el ring. Y sí, gracias. Soy muy exigente con el diseño”.

Respecto a sus rivales mexicanas, recordó un enfrentamiento previo en 2024.

“En cuanto a mis dos oponentes, ya me enfrenté a ellas una vez, en New Japan Pro-Wrestling FantasticaMania en 2024, así que experimenté lo fuertes que eran sus golpes y muchas otras cosas. Pero claro, como era mi primera vez enfrentándome a ellas, creo que no las manejé muy bien. Esta es la segunda vez que luchamos contra ellas, así que quiero asegurarme de no dejarme abrumar por el ambiente y buscar una pelea con Mei-chan que las haga pensar: “¡Guau, son tan fuertes!”., destacó.

Por su parte, Mei Seira explicó que se encuentra analizando material de las amazonas mexicanas para adaptarse al estilo local.

“He estado queriendo incorporar algunos de los movimientos acrobáticos como esos saltos y rebotes que son parte de la lucha, así que he estado viendo videos y practicando, pero realmente no ha funcionado, así que espero aprenderlos cuando llegue allí y llevarlos a casa”, destacó.

Finalmente, dejó clara su ambición rumbo al 6 de marzo.

“Quiero darlo todo, dejarlos un poco más abajo y llevarme el cinturón. También tengo muchas ganas de disfrutar del ambiente del local, así que estoy deseando conocer a los mexicanos”, finalizó.

La función exclusiva de amazonas en la Arena México no solo reunirá talento internacional, sino que proyecta una nueva etapa de colaboración entre el CMLL y Stardom, consolidando el intercambio entre Japón y México en la escena femenina.