Larcamón se rinde ante Charly Rodríguez tras su gol de último minuto contra Chivas: “Es muy inteligente”

Cruz Azul derrotó a Chivas con gol en los últimos minutos de Carlos Rodríguez (REUTERS)

Un cabezazo de Charly Rodríguez en el minuto 85 selló la victoria para Cruz Azul frente a Chivas. El Estadio Cuauhtémoc fue escenario de un duelo determinante entre los líderes de la clasificación, donde la intensidad se mantuvo de principio a fin.

La escuadra capitalina tomó ventaja en el marcador con gol del “Toro” Fernández, pero el empate no tardó en llegar gracias a un gol de Ángel Sepúlveda, quien reafirmó la llamada “ley del ex” al marcar ante su antiguo equipo.

La igualdad elevó el ritmo del partido, con ambos conjuntos buscando el gol que inclinara la balanza. Cuando el reloj marcaba el minuto 85, Rodríguez apareció en el área rival para conectar un certero cabezazo y establecer el 2-1 definitivo.

De manera contundente, los dirigidos por Nicolás Larcamón lograron convertir sus opciones de gol de manera más efectiva. (TW Cruz Azul)

Larcamón se rinde ante Charly Rodríguez tras su gol

En conferencia de prensa después del partido, Nicolás Larcamón elogió la actuación de Charly Rodríguez tras el gol que aseguró el triunfo. El entrenador argentino señaló la importancia del mediocampista en el esquema celeste y respondió de manera contundente cuando fue cuestionado sobre la participación de su jugador en la próxima Copa del Mundo.

“Respeto mucho a Javier Aguirre pero sería ilógico no tener a Charly Rodríguez en esa convocatoria. No tiene tatuajes, no es estrafalario, no vende para que se hable más de él, pero es un jugador integral, inteligente como pocos”, remarcó Larcamón.

Rodríguez, con su desempeño en el partido, volvió a posicionarse como una de las piezas clave del conjunto dirigido por Larcamón. El estratega argentino subrayó que el futbolista destaca por sus cualidades dentro del campo y no por su imagen mediática, una característica que considera valiosa para el equilibrio y la inteligencia táctica del equipo.

Charly Rodríguez marcó su segundo gol consecutivo con Cruz Azul. (Foto: twitter/@CruzAzul)

Charly en la búsqueda de ir a la Copa del Mundo 2025

La incertidumbre rodea a Charly Rodríguez y su posible presencia en la próxima Copa del Mundo. La posición de mediocampista dentro de la Selección Mexicana se presenta como uno de los espacios más competidos del plantel nacional.

En el centro del campo, Rodríguez enfrenta el desafío de sobresalir frente a nombres que han ganado relevancia en los últimos torneos. Entre los rivales directos por un lugar destacan Marcel Ruiz, Gilberto Mora, Luis Romo y la alternativa de que Álvaro Fidalgo reciba su primera convocatoria con el equipo tricolor.

La posible inclusión de Fidalgo, quien hasta ahora no ha vestido la camiseta nacional, añadiría una variante inesperada a la pugna por la titularidad. Para Rodríguez, el reto es doble: debe mantener su nivel de juego y demostrar que puede ofrecer algo distinto respecto a sus competidores.

Soccer Football - International Friendly - Panama v Mexico - Estadio Rommel Fernandez Gutierrez, Panama City, Panama - January 22, 2026 Mexico's Alexis Gutierrez, Mexico's Carlos Rodriguez, Mexico's Jesus Gallardo and Mexico's Luis Romo celebrate after the match REUTERS/Aris Martinez

¿Cuál es el siguiente partido de Cruz Azul y Chivas?

El próximo fin de semana marcará un momento clave para el equipo de la Noria, que se enfrentará a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, el sábado 28 de febrero. Los cementeros llegan a este encuentro con el objetivo de alcanzar el liderato del torneo, aunque el desafío será considerable debido a la fortaleza de los regiomontanos jugando en casa.

Mientras tanto, Gabriel Milito y su plantel también tendrán actividad fuera de casa. Ellos visitarán al bicampeón del futbol mexicano, Toluca, en el Estadio Nemesio Diez, el mismo sábado 28 de febrero.