México Deportes

Larcamón pide a Aguirre considerar a los mexicanos sobre los naturalizados: “sería ilógico no tener a Charly Rodríguez”

El entrenador de Cruz Azul pidió valorar el impacto colectivo de los futbolistas aztecas tras la victoria contra Chivas

Guardar
El técnico de la Máquina
El técnico de la Máquina considera que tiene elementos que fácilmente podrían representar al país en la siguiente Copa del Mundo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, defendió con firmeza a Carlos Rodríguez tras la posibilidad de que el futbolista quede fuera de la próxima convocatoria de la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

Y es que el seleccionador nacional expuso recientemente que evalúa a otros jugadores, como Obed Vargas y Álvaro Fidalgo, para el mediocampo, lo que habría molestado al argentino pues considera que su jugador cuenta con todo el talento y experiencia para comandar el medio campo del Tri.

Rodríguez ha sido criticado en
Rodríguez ha sido criticado en los últimos años por su bajo nivel en Selección. (REUTERS/Mohammed Salem)

Larcamón calificó como “ilógico” omitir a Rodríguez

El entrenador resaltó tanto la calidad deportiva de Rodríguez como su perfil profesional, destacando que es un futbolista con carácter colectivo y una imagen alejada del protagonismo mediático.

“No tiene tatuajes, no es muy estrafalario, no vende ese personaje para que hablen mucho más de él, pero es un jugador colectivo, integral”, afirmó el técnico quien aboga nuevamente por el cruzazulino.

Desde su perspectiva, Rodríguez figura entre los mejores volantes de México, con méritos que lo posicionan en la élite de su posición, por lo que no comprende cómo se ha quedado fuera de las convocatorias del Vasco.

El Vasco dejó a Rodríguez
El Vasco dejó a Rodríguez fuera de la convocatoria en los últimos partidos. (Ilustración: Jovani Peréz/Infobae)

Pide que se voltee a ver a los mexicanos

Larcamón expresó su respeto hacia Aguirre y su trayectoria. Sin embargo, insistió en que sería injusto dejar fuera a un jugador como Rodríguez en una convocatoria de alto nivel.

Para el estratega, la ausencia del mediocampista carecería de justificación y representaría una oportunidad desaprovechada para el fútbol mexicano.

“No sé cuáles son los planes de la Selección, no sé cuáles son los planes de Javier y lo respeto muchísimo, para mí es una referencia, pero sí que Carlos, desde mi punto de vista, sería completamente ilógico e injusto que no esté en esa convocatoria".

Charly Rodríguez fue pieza fundamental
Charly Rodríguez fue pieza fundamental para el triunfo de Cruz Azul sobre Chivas. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Quiénes son los convocados?

El equipo mexicano tiene en puerta un enfrentamiento amistoso contra la selección de Islandia como parte de su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026. Con el objetivo de obtener una experiencia muy cercana a la justa, la FMF buscó rivales complicados, fuera de lo normal y, de preferencia, europeos para que ayudara a Javier Aguirre a ajustar detalles.

El encuentro contra los islandeses se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de febrero en punto de las 20:00 horas en el Estadio Corregidora de Querétaro. La transmisión estará a cargo de TV Azteca y Canal 5 en televisión abierta, además de TUDN y ViX en plataformas.

Porteros

  • Luis Ángel Malagón - América
  • Raúl Rangel - Chivas
  • Carlos Acevedo - Santos

Defensa

  • Richard Ledezma - Chivas
  • Jesús Garza - Tigres
  • Víctor Guzmán - Rayados
  • Israel Reyes - América
  • Everardo López - Toluca
  • Jesús Gallardo - Toluca
  • Diego Campillo - Chivas

Mediocampo

  • Erik Lira - Cruz Azul
  • Erick Sánchez - América
  • Carlos Rodríguez - Cruz Azul
  • Denzell García - FC Juárez
  • Marcel Ruiz - Toluca
  • Brian Gutiérrez - Chivas
  • Alexis Gutiérrez - América

Delantero

  • Efraín Álvarez - Chivas
  • Roberto Alvarado - Chivas
  • Guillermo Martínez - Pumas
  • Armando González - Chivas

Temas Relacionados

Cruz AzulMéxicoSelección MexicanaJavier AguirreCarlos RodríguezNicolás LarcamónCopa del MundoMundial 2026naturalizadosmexico-deportes

Más Noticias

Cecilia Santiago reemplazará a Itzel Velasco en la convocatoria de la selección mexicana

La guardameta de las Águilas del América sufrió una lesión ante las Rayadas de Monterrey y tendrá que someterse a estudios médicos por lo cual no podrá jugar con México

Cecilia Santiago reemplazará a Itzel

Aficionada de Cruz Azul se vuelve viral tras disfrazarse de “Costalito” en el partido contra Chivas

La botarga se ha convertido en una de las favoritas del futbol mexicano

Aficionada de Cruz Azul se

Larcamón se rinde ante Charly Rodríguez tras su gol de último minuto contra Chivas: “Es muy inteligente”

La Máquina cementera le quitó el invicto al Rebaño Sagrado y se impuso 2 goles a 1

Larcamón se rinde ante Charly

Chivas vs Cruz Azul: Milito pide calma tras perder el invicto: “¿Cómo se va a acabar la temporada por una derrota?

El entrenador asegura que la resiliencia en la búsqueda de recuperar la confianza para el resto del campeonato es la clave para el club

Chivas vs Cruz Azul: Milito

Abierto Mexicano de Tenis 2026: así quedó definido el camino rumbo a la final del torneo

Las canchas de Acapulco se encuentran listas para recibir a los mejores tenistas del mundo en uno de los torneos del ATP más especiales del circuito

Abierto Mexicano de Tenis 2026:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe a delincuencia organizada en

Golpe a delincuencia organizada en Baja California Sur: aseguran armamento y más de 79 millones de dosis de droga

Regresan los narcocorridos: Natanael Cano y Gabito Ballesteros cantan ‘Cuerno Azulado’, referente a El Chapo Guzmán

Alarmantes feminicidios: cinco mujeres de entre 19 y 30 años fueron halladas muertas en pozos en Celaya, Guanajuato

Quién es Grupo Codificado, agrupación detenida por interpretar narcocorrido en Carnaval de Mazatlán

Asesinan a balazos a joven motociclista de 17 años en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Jawy Méndez: “Soy showman y

Jawy Méndez: “Soy showman y atleta”, así enfrenta las críticas antes de su próxima pelea en artes marciales mixtas

Javier Ceriani acusa a Ángela Aguilar de alentar campaña de odio y amenazas contra Cazzu y su hija

Cómo preparar bistec al albañil: receta mexicana fácil, casera y llena de sabor

María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza conmueven al recordar con amor a Chespirito

Quién es Grupo Codificado, agrupación detenida por interpretar narcocorrido en Carnaval de Mazatlán

DEPORTES

Jawy Méndez: “Soy showman y

Jawy Méndez: “Soy showman y atleta”, así enfrenta las críticas antes de su próxima pelea en artes marciales mixtas

Cecilia Santiago reemplazará a Itzel Velasco en la convocatoria de la selección mexicana

Aficionada de Cruz Azul se vuelve viral tras disfrazarse de “Costalito” en el partido contra Chivas

Larcamón se rinde ante Charly Rodríguez tras su gol de último minuto contra Chivas: “Es muy inteligente”

Chivas vs Cruz Azul: Milito pide calma tras perder el invicto: “¿Cómo se va a acabar la temporada por una derrota?