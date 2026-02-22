Larcamón pide a Aguirre considerar a los mexicanos sobre los naturalizados: “sería ilógico no tener a Charly Rodríguez”

El técnico de la Máquina considera que tiene elementos que fácilmente podrían representar al país en la siguiente Copa del Mundo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, defendió con firmeza a Carlos Rodríguez tras la posibilidad de que el futbolista quede fuera de la próxima convocatoria de la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

Y es que el seleccionador nacional expuso recientemente que evalúa a otros jugadores, como Obed Vargas y Álvaro Fidalgo, para el mediocampo, lo que habría molestado al argentino pues considera que su jugador cuenta con todo el talento y experiencia para comandar el medio campo del Tri.

Rodríguez ha sido criticado en los últimos años por su bajo nivel en Selección. (REUTERS/Mohammed Salem)

Larcamón calificó como “ilógico” omitir a Rodríguez

El entrenador resaltó tanto la calidad deportiva de Rodríguez como su perfil profesional, destacando que es un futbolista con carácter colectivo y una imagen alejada del protagonismo mediático.

“No tiene tatuajes, no es muy estrafalario, no vende ese personaje para que hablen mucho más de él, pero es un jugador colectivo, integral”, afirmó el técnico quien aboga nuevamente por el cruzazulino.

Desde su perspectiva, Rodríguez figura entre los mejores volantes de México, con méritos que lo posicionan en la élite de su posición, por lo que no comprende cómo se ha quedado fuera de las convocatorias del Vasco.

El Vasco dejó a Rodríguez fuera de la convocatoria en los últimos partidos. (Ilustración: Jovani Peréz/Infobae)

Pide que se voltee a ver a los mexicanos

Larcamón expresó su respeto hacia Aguirre y su trayectoria. Sin embargo, insistió en que sería injusto dejar fuera a un jugador como Rodríguez en una convocatoria de alto nivel.

Para el estratega, la ausencia del mediocampista carecería de justificación y representaría una oportunidad desaprovechada para el fútbol mexicano.

“No sé cuáles son los planes de la Selección, no sé cuáles son los planes de Javier y lo respeto muchísimo, para mí es una referencia, pero sí que Carlos, desde mi punto de vista, sería completamente ilógico e injusto que no esté en esa convocatoria".

Charly Rodríguez fue pieza fundamental para el triunfo de Cruz Azul sobre Chivas. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Quiénes son los convocados?

El equipo mexicano tiene en puerta un enfrentamiento amistoso contra la selección de Islandia como parte de su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026. Con el objetivo de obtener una experiencia muy cercana a la justa, la FMF buscó rivales complicados, fuera de lo normal y, de preferencia, europeos para que ayudara a Javier Aguirre a ajustar detalles.

El encuentro contra los islandeses se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de febrero en punto de las 20:00 horas en el Estadio Corregidora de Querétaro. La transmisión estará a cargo de TV Azteca y Canal 5 en televisión abierta, además de TUDN y ViX en plataformas.

Porteros

Luis Ángel Malagón - América

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Acevedo - Santos

Defensa

Richard Ledezma - Chivas

Jesús Garza - Tigres

Víctor Guzmán - Rayados

Israel Reyes - América

Everardo López - Toluca

Jesús Gallardo - Toluca

Diego Campillo - Chivas

Mediocampo

Erik Lira - Cruz Azul

Erick Sánchez - América

Carlos Rodríguez - Cruz Azul

Denzell García - FC Juárez

Marcel Ruiz - Toluca

Brian Gutiérrez - Chivas

Alexis Gutiérrez - América

Delantero

Efraín Álvarez - Chivas

Roberto Alvarado - Chivas

Guillermo Martínez - Pumas

Armando González - Chivas