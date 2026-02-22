Larcamón pide a Aguirre considerar a los mexicanos sobre los naturalizados: “sería ilógico no tener a Charly Rodríguez”

Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, defendió con firmeza a Carlos Rodríguez tras la posibilidad de que el futbolista quede fuera de la próxima convocatoria de la Selección Mexicana de Javier Aguirre.
Y es que el seleccionador nacional expuso recientemente que evalúa a otros jugadores, como Obed Vargas y Álvaro Fidalgo, para el mediocampo, lo que habría molestado al argentino pues considera que su jugador cuenta con todo el talento y experiencia para comandar el medio campo del Tri.
Larcamón calificó como “ilógico” omitir a Rodríguez
El entrenador resaltó tanto la calidad deportiva de Rodríguez como su perfil profesional, destacando que es un futbolista con carácter colectivo y una imagen alejada del protagonismo mediático.
“No tiene tatuajes, no es muy estrafalario, no vende ese personaje para que hablen mucho más de él, pero es un jugador colectivo, integral”, afirmó el técnico quien aboga nuevamente por el cruzazulino.
Desde su perspectiva, Rodríguez figura entre los mejores volantes de México, con méritos que lo posicionan en la élite de su posición, por lo que no comprende cómo se ha quedado fuera de las convocatorias del Vasco.
Pide que se voltee a ver a los mexicanos
Larcamón expresó su respeto hacia Aguirre y su trayectoria. Sin embargo, insistió en que sería injusto dejar fuera a un jugador como Rodríguez en una convocatoria de alto nivel.
Para el estratega, la ausencia del mediocampista carecería de justificación y representaría una oportunidad desaprovechada para el fútbol mexicano.
“No sé cuáles son los planes de la Selección, no sé cuáles son los planes de Javier y lo respeto muchísimo, para mí es una referencia, pero sí que Carlos, desde mi punto de vista, sería completamente ilógico e injusto que no esté en esa convocatoria".
¿Quiénes son los convocados?
El equipo mexicano tiene en puerta un enfrentamiento amistoso contra la selección de Islandia como parte de su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026. Con el objetivo de obtener una experiencia muy cercana a la justa, la FMF buscó rivales complicados, fuera de lo normal y, de preferencia, europeos para que ayudara a Javier Aguirre a ajustar detalles.
El encuentro contra los islandeses se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de febrero en punto de las 20:00 horas en el Estadio Corregidora de Querétaro. La transmisión estará a cargo de TV Azteca y Canal 5 en televisión abierta, además de TUDN y ViX en plataformas.
Porteros
- Luis Ángel Malagón - América
- Raúl Rangel - Chivas
- Carlos Acevedo - Santos
Defensa
- Richard Ledezma - Chivas
- Jesús Garza - Tigres
- Víctor Guzmán - Rayados
- Israel Reyes - América
- Everardo López - Toluca
- Jesús Gallardo - Toluca
- Diego Campillo - Chivas
Mediocampo
- Erik Lira - Cruz Azul
- Erick Sánchez - América
- Carlos Rodríguez - Cruz Azul
- Denzell García - FC Juárez
- Marcel Ruiz - Toluca
- Brian Gutiérrez - Chivas
- Alexis Gutiérrez - América
Delantero
- Efraín Álvarez - Chivas
- Roberto Alvarado - Chivas
- Guillermo Martínez - Pumas
- Armando González - Chivas