Cecilia Santiago reemplazará a Itzel Velasco en la convocatoria de la selección mexicana

La guardameta de las Águilas del América sufrió una lesión ante las Rayadas de Monterrey y tendrá que someterse a estudios médicos por lo cual no podrá jugar con México

La guardameta de las Águilas
La guardameta de las Águilas del América sufrió una lesión ante las Rayadas de Monterrey y tendrá que someterse a estudios médicos por lo cual no podrá jugar con México. ( X/Liga BBVA MX Femenil)

La Selección Mexicana Femenil dio a conocer que Cecilia Santiago sustituirá a Itzel Velasco en la convocatoria para los encuentros ante Santa Lucía y Brasil debido a la lesión que presentó la guardameta azulcrema en el encuentro de la Liga Mx Femenil ante las Rayadas de Monterrey.

Actualidad de Cecilia Santiago

Trayectoria profesional de la guardameta
Trayectoria profesional de la guardameta de Tigres.(Foto: Luz Coello/ Infobae México)

Cecilia Santiago destaca como una de las porteras más experimentadas de la Selección Mexicana femenil y ya cuenta con experiencia en el futbol europeo tras defender el arco del PSV Eindhoven en la Eredivisie de Países Bajos.

En la Liga Mx Femenil, la guardameta es la actual campeona del certamen y cuenta con varios años de trayectoria tanto con las Amazonas como con las Águilas del América.

Con el tricolor participó en los mundiales femenil de Alemania 2011 y Canadá 2015.

Convocatoria Selección Mexicana

La FMF canceló su candidatura
La FMF canceló su candidatura para el Mundial Femenil 2027 (X/ @Miseleccionfem)

El seleccionador Pedro López dio a conocer hace una semana lista de jugadoras para ambos encuentros:

  • Itzel Velasco, América
  • Greta Espinoza, Tigres
  • Kimberly Rodríguez, América
  • Alexia Delgado, Tigres
  • Scarlett Camberos, América
  • Diana Ordóñez, Tigres
  • Kiana Palacios, América
  • Diana García, Rayadas
  • Montserrat Saldívar, América
  • Fátima Servín, Rayadas
  • Ivonne Gutiérrez, Cruz Azul
  • Alice Soto, Rayadas
  • Esthefanny Barreras, Pachuca
  • Reyna Reyes Portland, Thorns
  • Kenti Robles, Pachuca
  • Jacqueline Ovalle, Orlando Pride
  • Karla Nieto, Pachuca
  • Rebeca Bernal, Washington Spirit
  • Charlyn Corral, Pachuca
  • Nicolette Hernández, Boston Legacy
  • Blanca Félix, Guadalajara
  • Aaliyah Farmer, Chicago Stars
  • Jasmine Casarez, Guadalajara

La guardameta Itzel Velasco fue reemplazada por Cecilia Santiago tras ser sometida a estudios médicos luego de la lesión sufrida en el encuentro de la Liga Mx Femenil ante las Rayadas de Monterrey.

Cuándo serán los partidos de la selección mexicana en esta Fecha FIFA

Santa Lucía y Brasil serán
Santa Lucía y Brasil serán los rivales en esta Fecha FIFA. [X/@Miseleccionfem]

La Selección Mexicana Femenil tendrá un par de compromisos en esta Fecha FIFA, siendo el primero de ellos el 2 de marzo ante San Lucía como parte de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027.

Apenas, cinco días más tarde, México tendrá un amistoso internacional de alto voltaje frente Brasil en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde el tricolor tendrá la oportunidad de enfrentarse a la pentacampeona de América.

Para este encuentro, el Scratch du Oro no convocó a Marta pero cuenta con algunas futbolistas con experiencia internacional como Lauren del Atlético de Madrid, Yasmim del Real Madrid o Kerolin del Manchester City.

Temas Relacionados

