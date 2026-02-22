AZ Almaar vs Sparta Rotterdam: a qué hora y dónde ver en México a Mateo Chávez en la Eredivisie

El defensor mexicano busca ganar más minutos en el terreno de juego. (IG Mateo Chávez)

La Jornada 24 de la Eredivisie nos regala este domingo 22 de febrero un enfrentamiento que podría definir el rumbo de la temporada para dos equipos con aspiraciones europeas. El AZ Alkmaar recibe en casa al Sparta Rotterdam, en un choque donde no solo están en juego tres puntos, sino la supremacía en la zona alta de la tabla general.

Con el Estadio AFAS como escenario, las miradas en México estarán puestas sobre el joven lateral Mateo Chávez, quien se ha convertido en una pieza fundamental del esquema de los “Granjeros de Queso”.

¿Cómo llegan los equipos?

El Sparta Rotterdam llega a esta cita ocupando la sexta posición con 37 unidades, apenas un punto por encima de su rival en turno. Los de Róterdam han mostrado una solidez defensiva envidiable, aunque su última racha ha sido irregular, alternando victorias importantes con empates sufridos.

Por su parte, el AZ Alkmaar se sitúa en el séptimo puesto con 36 puntos. El conjunto dirigido por Lee-Roy Echteld ha tenido una campaña de altibajos, pero llega con la moral alta tras obtener resultados positivos en las últimas semanas, incluyendo un valioso empate ante el Ajax.

La clave para el AZ ha sido la profundidad de su plantilla y la frescura de sus jóvenes talentos. La urgencia es máxima: una victoria en casa les permitiría rebasar al Sparta y dormir en puestos de clasificación directa a competiciones europeas.

Su estadía en el club neerlandés no ha sido lo que espera, pero el exjugador de Chivas buscará tener más minutos en el terreno de juego. (IG Mateo Chávez)

Antecedentes: Los últimos 5 enfrentamientos

El historial reciente entre estos dos clubes sugiere partidos cerrados y resultados muy ajustados. A pesar de la jerarquía histórica del AZ, el Sparta ha demostrado ser un “hueso duro de roer” en los últimos años:

02/11/2025 (Eredivisie): Sparta Rotterdam 0 - 1 AZ Alkmaar 26/01/2025 (Eredivisie): AZ Alkmaar 1 - 2 Sparta Rotterdam 24/11/2024 (Eredivisie): Sparta Rotterdam 1 - 2 AZ Alkmaar 02/03/2024 (Eredivisie): Sparta Rotterdam 1 - 1 AZ Alkmaar 17/09/2023 (Eredivisie): AZ Alkmaar 2 - 0 Sparta Rotterdam

En el balance de estos cinco duelos, el AZ Alkmaar domina con 3 victorias, 1 empate y solo 1 derrota. Sin embargo, cabe resaltar que los partidos suelen definirse por un solo gol de diferencia, lo que vaticina un encuentro de pronóstico reservado para este domingo.

Los más recientes enfrentamientos le dan ventaja a los rojiblancos. (Reuters/Vahram Baghdasaryan)

El factor Mateo Chávez y dónde ver en México

Para la afición mexicana, el atractivo principal es la consolidación de Mateo Chávez. El exjugador de las Chivas de Guadalajara, quien llegó a los Países Bajos en el verano de 2025 con un contrato hasta 2030, se ha adueñado de la lateral izquierda.

Su capacidad para sumarse al ataque y su intensidad defensiva le han ganado elogios de la prensa neerlandesa, posicionándolo como uno de los prospectos a seguir para la Selección Mexicana de cara al Mundial de 2026.

Horario y Transmisión para México:

Fecha: Domingo 22 de febrero de 2026.

Hora: 09:45 AM (Tiempo del Centro de México).

Sede: AFAS Stadion, Alkmaar.

Dónde ver: El partido será transmitido en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium y por la señal de ESPN.