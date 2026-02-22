México Deportes

AZ Almaar vs Sparta Rotterdam: a qué hora y dónde ver en México a Mateo Chávez en la Eredivisie

El equipo del mexicano se encuentra en la pelea por buscar puestos europeos para la campaña 2026-2027

Guardar
El defensor mexicano busca ganar
El defensor mexicano busca ganar más minutos en el terreno de juego. (IG Mateo Chávez)

La Jornada 24 de la Eredivisie nos regala este domingo 22 de febrero un enfrentamiento que podría definir el rumbo de la temporada para dos equipos con aspiraciones europeas. El AZ Alkmaar recibe en casa al Sparta Rotterdam, en un choque donde no solo están en juego tres puntos, sino la supremacía en la zona alta de la tabla general.

Con el Estadio AFAS como escenario, las miradas en México estarán puestas sobre el joven lateral Mateo Chávez, quien se ha convertido en una pieza fundamental del esquema de los “Granjeros de Queso”.

¿Cómo llegan los equipos?

El Sparta Rotterdam llega a esta cita ocupando la sexta posición con 37 unidades, apenas un punto por encima de su rival en turno. Los de Róterdam han mostrado una solidez defensiva envidiable, aunque su última racha ha sido irregular, alternando victorias importantes con empates sufridos.

Por su parte, el AZ Alkmaar se sitúa en el séptimo puesto con 36 puntos. El conjunto dirigido por Lee-Roy Echteld ha tenido una campaña de altibajos, pero llega con la moral alta tras obtener resultados positivos en las últimas semanas, incluyendo un valioso empate ante el Ajax.

La clave para el AZ ha sido la profundidad de su plantilla y la frescura de sus jóvenes talentos. La urgencia es máxima: una victoria en casa les permitiría rebasar al Sparta y dormir en puestos de clasificación directa a competiciones europeas.

Su estadía en el club
Su estadía en el club neerlandés no ha sido lo que espera, pero el exjugador de Chivas buscará tener más minutos en el terreno de juego. (IG Mateo Chávez)

Antecedentes: Los últimos 5 enfrentamientos

El historial reciente entre estos dos clubes sugiere partidos cerrados y resultados muy ajustados. A pesar de la jerarquía histórica del AZ, el Sparta ha demostrado ser un “hueso duro de roer” en los últimos años:

  1. 02/11/2025 (Eredivisie): Sparta Rotterdam 0 - 1 AZ Alkmaar
  2. 26/01/2025 (Eredivisie): AZ Alkmaar 1 - 2 Sparta Rotterdam
  3. 24/11/2024 (Eredivisie): Sparta Rotterdam 1 - 2 AZ Alkmaar
  4. 02/03/2024 (Eredivisie): Sparta Rotterdam 1 - 1 AZ Alkmaar
  5. 17/09/2023 (Eredivisie): AZ Alkmaar 2 - 0 Sparta Rotterdam

En el balance de estos cinco duelos, el AZ Alkmaar domina con 3 victorias, 1 empate y solo 1 derrota. Sin embargo, cabe resaltar que los partidos suelen definirse por un solo gol de diferencia, lo que vaticina un encuentro de pronóstico reservado para este domingo.

Los más recientes enfrentamientos le
Los más recientes enfrentamientos le dan ventaja a los rojiblancos. (Reuters/Vahram Baghdasaryan)

El factor Mateo Chávez y dónde ver en México

Para la afición mexicana, el atractivo principal es la consolidación de Mateo Chávez. El exjugador de las Chivas de Guadalajara, quien llegó a los Países Bajos en el verano de 2025 con un contrato hasta 2030, se ha adueñado de la lateral izquierda.

Su capacidad para sumarse al ataque y su intensidad defensiva le han ganado elogios de la prensa neerlandesa, posicionándolo como uno de los prospectos a seguir para la Selección Mexicana de cara al Mundial de 2026.

Horario y Transmisión para México:

  • Fecha: Domingo 22 de febrero de 2026.
  • Hora: 09:45 AM (Tiempo del Centro de México).
  • Sede: AFAS Stadion, Alkmaar.
  • Dónde ver: El partido será transmitido en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium y por la señal de ESPN.

Temas Relacionados

AZ AlkmaarMateo ChávezSparta RotterdamEredivisieLiga de Países Bajosmexicanos en Europamexico-deportes

Más Noticias

Aficionada de Cruz Azul se vuelve viral tras disfrazarse de “Costalito” en el partido contra Chivas

La botarga se ha convertido en una de las favoritas del futbol mexicano

Aficionada de Cruz Azul se

Larcamón se rinde ante Charly Rodríguez tras su gol de último minuto contra Chivas: “Es muy inteligente”

La Máquina cementera le quitó el invicto al Rebaño Sagrado y se impuso 2 goles a 1

Larcamón se rinde ante Charly

Chivas vs Cruz Azul: Milito pide calma tras perder el invicto: “¿Cómo se va a acabar la temporada por una derrota?

El entrenador asegura que la resiliencia en la búsqueda de recuperar la confianza para el resto del campeonato es la clave para el club

Chivas vs Cruz Azul: Milito

Abierto Mexicano de Tenis 2026: así quedó definido el camino rumbo a la final del torneo

Las canchas de Acapulco se encuentran listas para recibir a los mejores tenistas del mundo en uno de los torneos del ATP más especiales del circuito

Abierto Mexicano de Tenis 2026:

Definido el rival de Rodrigo Pacheco para la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis

El tenista que fue revelación en la pasada edición del torneo en Acapulco tras vencer al australiano Aleksandar Vukic y clasificar a los cuartos de final

Definido el rival de Rodrigo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alarmantes feminicidios: cinco mujeres de

Alarmantes feminicidios: cinco mujeres de entre 19 y 30 años fueron halladas muertas en pozos en Celaya, Guanajuato

Quién es Grupo Codificado, agrupación detenida por interpretar narcocorrido en Carnaval de Mazatlán

Asesinan a balazos a joven motociclista de 17 años en Culiacán

Enfrentamiento entre agentes ministeriales y civiles armados deja tres agresores abatidos y dos detenidos

Atacan a balazos barbería de León, Guanajuato: reportan dos personas muertas y cuatro heridas

ENTRETENIMIENTO

María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza conmueven al recordar con amor a Chespirito

Quién es Grupo Codificado, agrupación detenida por interpretar narcocorrido en Carnaval de Mazatlán

Pati Chapoy explota contra Daniel Bisogno a un año de su muerte por su testamento y no dejar a su hija asegurada

Arremeten contra Jesse & Joy tras posponer concierto de último minuto en Querétaro

Shakira gratis en CDMX: objetos permitidos y prohibidos para ingresar al Zócalo

DEPORTES

Larcamón se rinde ante Charly

Larcamón se rinde ante Charly Rodríguez tras su gol de último minuto contra Chivas: “Es muy inteligente”

Chivas vs Cruz Azul: Milito pide calma tras perder el invicto: “¿Cómo se va a acabar la temporada por una derrota?

Abierto Mexicano de Tenis 2026: así quedó definido el camino rumbo a la final del torneo

Definido el rival de Rodrigo Pacheco para la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis

Sunderland vs Fulham: a qué hora y dónde ver en México a Raúl Jiménez en la Premier League