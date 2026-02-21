Tras golear al Puebla, André Jardine advierte: “Lo mejor del América está por venir”

(X / Club América)

Luego del revés sufrido el 14 de febrero frente a Chivas en el Clásico Nacional, el América recompuso el camino con una actuación dominante al imponerse 4-0 sobre el Puebla, resultado que marcó un punto de inflexión en el Clausura 2026 de la Liga MX.

El cuadro azulcrema llegó al compromiso con cuestionamientos por su baja producción ofensiva, ya que apenas acumulaba tres anotaciones en seis fechas. Sin embargo, la historia fue distinta en esta jornada, donde mostró eficacia, dinámica y mayor conexión en el último tercio del campo.

(X / Club América)

En conferencia posterior al encuentro, el entrenador brasileño André Jardine se mostró convencido del potencial de su escuadra y afirmó que “lo mejor del equipo azulcrema está por venir”. El estratega resaltó que, aunque todavía existe margen de crecimiento, el desempeño exhibido representa señales claras de evolución colectiva.

Durante su análisis, también dedicó palabras específicas a varios futbolistas que destacaron en el compromiso.

(X / Club América)

“Muy buenas sensaciones con Aaron (Mejía), un jugador maduro muy seguro. Con Violante, vimos al jugador que contratamos, un extremo con potencia, con buen uno a uno. Y Veiga, para mí es fácil decirlo porque lo conozco, es un ‘10’ de esos que es difícil de encontrar; sustituir a Diego Valdés no es fácil”, expresó ante los medios.

Respecto al mediocampista brasileño, agregó:

(X / Club América)

“Veiga es capaz de hacernos recordar los mejores momentos de este equipo, tiene gol, asistencias y tiene un margen muy grande conforme vaya adaptándose al equipo. Con sensaciones de que lo mejor está por venir”.

La contundencia mostrada frente a Puebla fue interpretada por el propio técnico como un paso fundamental en el aspecto anímico. El timonel reconoció que el equipo necesitaba reencontrarse con el gol para liberar presión, especialmente en sus atacantes.

(X / Club América)

“Muy importante. Cualquier delantero de equipo grande necesita goles, poder rematar, necesita jugar bien para agarrar confianza y claro la ausencia de goles trae un peso más grande a los delanteros y extremos”, señaló Jardine.

Finalmente, concluyó destacando el impacto individual dentro del funcionamiento colectivo.

(X / Club América)

“Fue muy importante ver el nivel de Violante, de Brian, de Veiga ya mostrando lo determinante que puede ser. Muy buenas sensaciones y claro necesitábamos un partido así”.

Con este resultado, América no solo sumó tres puntos, sino que también envió un mensaje claro de recuperación futbolística en el torneo, dejando atrás las dudas recientes y reforzando la expectativa de que su mejor versión aún está por mostrarse.