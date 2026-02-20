Influencer intenta recuperar dinero ante Canelo y termina perdiendo más: ya supera los 2 millones de pesos

El creador de contenido intentó recuperar dinero apostando cara o cruz, pero el campeón volvió a ganar. (Ilustración: Jovani Pérez)

El creador de contenido Paulo Chavira volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras protagonizar un nuevo episodio relacionado con el boxeador Canelo Álvarez. Semanas después de haber perdido una fuerte suma de dinero por apostar en una de sus peleas, el influencer intentó recuperar parte de lo invertido, pero el resultado no fue el esperado.

El antecedente ocurrió el sábado 13 de septiembre, cuando Chavira apostó 2 millones de pesos —equivalentes a 100 mil dólares— a favor del tapatío en su combate frente a Terence Crawford. El desenlace no le favoreció y la cuantiosa cantidad se convirtió en tema viral en distintas plataformas.

Chavira con mucha terquedad quería derrotar al Canelo, pero al final no lo consiguió.

Ahora, en un video difundido por el propio youtuber, se observa un encuentro casual con el campeón mexicano. Durante la conversación, Chavira le recuerda la millonaria apuesta perdida. El pugilista, con tono relajado, le responde que así funcionan las cosas cuando se arriesga dinero.

En ese contexto, el influencer propone una nueva dinámica para intentar recuperar parte del capital perdido. “Te quiero jugar otro volado”, le dice a Canelo. El campeón acepta de inmediato y responde: “Me la pelas, gordo, pero va, vamos a jugar 100 mil pesos”. Ante la propuesta, Chavira admite que no llevaba efectivo consigo, aunque sugiere realizar una transferencia por 50 mil pesos.

Canelo volvió a ganar en los volados ante Chavira.

Sin embargo, el boxeador insiste en que el reto sea con dinero en mano. Tras revisar bolsillos y mochilas, el equipo que acompañaba al creador de contenido logró reunir únicamente 3 mil pesos en efectivo. Con esa cantidad sobre la mesa, ambos acordaron lanzar la moneda.

El resultado favoreció nuevamente al campeón jalisciense. En dos intentos consecutivos, el boxeador se quedó con el dinero, duplicando la cifra inicial hasta sumar 6 mil pesos. El propio influencer explicó que incluso hubo oportunidad de repetir el lanzamiento bajo el formato de dos de tres.

La reacción de Chavira fue inmediata: “Vete a la verga, Saúl”, expresó entre risas, mientras el boxeador respondía con humor: “No, gordo, jeje ya te ibas a chingar las tortas, es para que no comas tanto”.

El intercambio, grabado y difundido en redes sociales, acumuló miles de reproducciones en pocas horas. Lo que comenzó como una apuesta millonaria terminó en una anécdota más ligera, aunque con saldo nuevamente desfavorable para el influencer.

El episodio confirma que la relación entre ambos personajes, marcada por retos y bromas, continúa generando contenido viral y manteniendo la atención del público digital.