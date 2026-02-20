Checo Pérez concluye pruebas de pretemporada con simulación de carrera: estos fueron los tiempos de Cadillac

(REUTERS/Hamad I Mohammed)

Sergio “Checo” Pérez completó este viernes su última actividad en pista antes del arranque de la Temporada 2026 de la Fórmula 1.

El piloto mexicano realizó una simulación de carrera en el tercer y último día de pruebas de pretemporada en Bahréin, donde Cadillac cerró su preparación rumbo al Gran Premio de Australia.

Checo completa simulación de carrera en el cierre de la pretemporada

El integrante de Cadillac F1 Team dio 61 vueltas durante la sesión matutina del tercer test en Bahréin, con el objetivo de evaluar la fiabilidad del monoplaza en condiciones de carrera.

Se trató de la última vez que el mexicano se subió al auto antes de la primera práctica libre del Gran Premio de Australia, programado para el 7 de marzo, fecha que marcará el inicio de la campaña 2026 de la máxima categoría.

El mejor registro de Checo en la sesión fue de 1:40.842, tiempo que quedó a 7.153 segundos del líder de la jornada, Charles Leclerc, piloto de Scuderia Ferrari.

Por la tarde, el turno en el Cadillac será para Valtteri Bottas, quien completará la actividad del equipo en el último día de ensayos.

Como escudería debutante, que contó con un año para desarrollar su monoplaza, la prioridad en las primeras carreras será completar las competencias y sumar experiencia en pista.

El balance de Checo tras su última práctica

Tras concluir su participación en las pruebas, Pérez hizo un balance de los tres días de trabajo en Bahréin. El mexicano señaló que el principal reto del equipo será evolucionar el auto a lo largo de la temporada.

“El desafío aquí será desarrollar más que los equipos que tenemos delante. Ese es un desafío masivo que enfrentaremos durante el año. Se trata de sentar las bases en la primera mitad del año, para poder poner todo en el lugar correcto en el equipo y poder desarrollar el coche lo más rápido posible. Con suerte, podremos alcanzarlos pronto”, declaró Pérez a Motorsport.

El piloto también reconoció el proceso que implica poner en marcha una estructura nueva dentro del campeonato.

“Como equipo, al ser nuevos y poner todos los departamentos en marcha, va a llevar algo de tiempo”, añadió.

Pese a los contratiempos presentados durante la semana, el mexicano destacó avances en el desempeño del auto.

“Hemos mejorado bastante. Estamos haciendo muchos kilómetros, que ha sido la parte más importante para nosotros. Sabíamos que iba a ser un comienzo muy duro, pero se trata de qué tan rápido podemos desarrollarnos a partir de aquí”.

Sobre el comportamiento del monoplaza, explicó que el enfoque estuvo en detectar áreas de mejora.

“El objetivo fue encontrar los puntos débiles. Por el momento, el equilibrio del coche se siente bien. Creo que tenemos un coche equilibrado”, concluyó.