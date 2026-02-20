México Deportes

Checo Pérez concluye pruebas de pretemporada con simulación de carrera: estos fueron los tiempos de Cadillac

La sesión marca la última vez que Pérez se sube al Cadillac antes del GP de Australia

Guardar
(REUTERS/Hamad I Mohammed)
(REUTERS/Hamad I Mohammed)

Sergio “Checo” Pérez completó este viernes su última actividad en pista antes del arranque de la Temporada 2026 de la Fórmula 1.

El piloto mexicano realizó una simulación de carrera en el tercer y último día de pruebas de pretemporada en Bahréin, donde Cadillac cerró su preparación rumbo al Gran Premio de Australia.

Checo completa simulación de carrera en el cierre de la pretemporada

(REUTERS/Hamad I Mohammed)
(REUTERS/Hamad I Mohammed)

El integrante de Cadillac F1 Team dio 61 vueltas durante la sesión matutina del tercer test en Bahréin, con el objetivo de evaluar la fiabilidad del monoplaza en condiciones de carrera.

Se trató de la última vez que el mexicano se subió al auto antes de la primera práctica libre del Gran Premio de Australia, programado para el 7 de marzo, fecha que marcará el inicio de la campaña 2026 de la máxima categoría.

El mejor registro de Checo en la sesión fue de 1:40.842, tiempo que quedó a 7.153 segundos del líder de la jornada, Charles Leclerc, piloto de Scuderia Ferrari.

Por la tarde, el turno en el Cadillac será para Valtteri Bottas, quien completará la actividad del equipo en el último día de ensayos.

Como escudería debutante, que contó con un año para desarrollar su monoplaza, la prioridad en las primeras carreras será completar las competencias y sumar experiencia en pista.

El balance de Checo tras su última práctica

(REUTERS/Hamad I Mohammed)
(REUTERS/Hamad I Mohammed)

Tras concluir su participación en las pruebas, Pérez hizo un balance de los tres días de trabajo en Bahréin. El mexicano señaló que el principal reto del equipo será evolucionar el auto a lo largo de la temporada.

“El desafío aquí será desarrollar más que los equipos que tenemos delante. Ese es un desafío masivo que enfrentaremos durante el año. Se trata de sentar las bases en la primera mitad del año, para poder poner todo en el lugar correcto en el equipo y poder desarrollar el coche lo más rápido posible. Con suerte, podremos alcanzarlos pronto”, declaró Pérez a Motorsport.

El piloto también reconoció el proceso que implica poner en marcha una estructura nueva dentro del campeonato.

“Como equipo, al ser nuevos y poner todos los departamentos en marcha, va a llevar algo de tiempo”, añadió.

Pese a los contratiempos presentados durante la semana, el mexicano destacó avances en el desempeño del auto.

“Hemos mejorado bastante. Estamos haciendo muchos kilómetros, que ha sido la parte más importante para nosotros. Sabíamos que iba a ser un comienzo muy duro, pero se trata de qué tan rápido podemos desarrollarnos a partir de aquí”.

Sobre el comportamiento del monoplaza, explicó que el enfoque estuvo en detectar áreas de mejora.

“El objetivo fue encontrar los puntos débiles. Por el momento, el equilibrio del coche se siente bien. Creo que tenemos un coche equilibrado”, concluyó.

Temas Relacionados

Checo PérezCadillacFórmula 1Bahréinmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Cuándo podrá jugar Marcelo Flores con la selección de Canadá tras renunciar a México

El futbolista nacido en Ontario amplía las alternativas ofensivas de la selección dirigida por Jesse Marsch

Cuándo podrá jugar Marcelo Flores

Álvaro Fidalgo rompe el silencio y confiesa su deseo de ser llamado a la Selección Mexicana

El jugador dejó claro que su convocatoria a la Selección Mexicana dependerá únicamente de su rendimiento en la cancha

Álvaro Fidalgo rompe el silencio

Ya habría fecha para el regreso de Alexis Vega con Toluca en el Clausura 2026

Tras seis semanas fuera, el atacante apunta a sumar sus primeros minutos del torneo

Ya habría fecha para el

Miguel Herrera lanza crítica sobre el estilo de Aguirre rumbo al Mundial 2026: “No me gusta cómo juegan sus equipos”

El exseleccionador fue directo al opinar sobre la propuesta futbolística del estratega del Tricolor

Miguel Herrera lanza crítica sobre

Influencer intenta recuperar dinero ante Canelo y termina perdiendo más: ya supera los 2 millones de pesos

Tras una apuesta millonaria en la pelea ante Crawford, volvió a retar al boxeador en un volado y el resultado fue nuevamente desfavorable

Influencer intenta recuperar dinero ante
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acribillan a tres hombres en

Acribillan a tres hombres en Apaseo el Alto; uno era primo de la alcaldesa Guadalupe Monserrat Mendoza

CJNG y Kovay Gardens: Fiscalía de Jalisco desconoce sanciones de EEUU pero sí indaga fraudes por tiempo compartido

Así fue la vez que El Mayo Zambada fue detenido por una hora en 2016, según El Mini Lic

Así se promocionaba Kovay Gardens en Nayarit, hoy ligado a la red fraudulenta de tiempos compartidos del CJNG

De El Mencho al Tolín: quiénes son los 8 señalados del CJNG por red de fraude turístico

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Diego Bacter, el

¿Quién es Diego Bacter, el nuevo novio de Majo Aguilar? Así confirmó su romance con fotos inéditas

¿Indirecta para Óscar Burgos? Karla Panini publica mensaje sobre los Therian y desata controversia en redes

Romeo Santos y Prince Royce anuncian conciertos juntos en CDMX: fechas, preventa y sede

Majo Aguilar celebra doble triunfo en Premio Lo Nuestro y envía mensaje a su “colega” Ángela Aguilar

Cazzu anuncia nuevas fechas en México: consulta aquí ciudades y venta de boletos para ver su tour ‘Latinaje’

DEPORTES

Álvaro Fidalgo rompe el silencio

Álvaro Fidalgo rompe el silencio y confiesa su deseo de ser llamado a la Selección Mexicana

Ya habría fecha para el regreso de Alexis Vega con Toluca en el Clausura 2026

Miguel Herrera lanza crítica sobre el estilo de Aguirre rumbo al Mundial 2026: “No me gusta cómo juegan sus equipos”

Influencer intenta recuperar dinero ante Canelo y termina perdiendo más: ya supera los 2 millones de pesos

¿Cuándo se conocerá la lista oficial de seleccionados mexicanos para el Mundial 2026? Esta sería la fecha límite