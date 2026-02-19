Rayados de Monterrey pierde a Anthony Martial , ¿qué le sucedió al jugador?

El jugador se perdería el Clásico Regio. REUTERS/Daniel Becerril

El arribo de Anthony Martial a los Rayados de Monterrey generó expectativas entre la afición y la directiva, quienes apostaron por su talento y experiencia internacional para fortalecer el ataque.

Sin embargo, una lesión ha alterado los planes del club y reactivado las dudas sobre la conveniencia de su fichaje, especialmente cuando el equipo enfrenta una etapa decisiva en la temporada.

La lesión de Anthony Martial y la incertidumbre en Rayados

La preocupación se instaló en el entorno del Club de Futbol Monterrey después de que Martial sufriera una caída en el primer tiempo del partido contra León, correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX.

El jugador abandonó el campo y fue trasladado a un hospital local para estudios inmediatos. En un comunicado, el club precisó:

“El jugador Anthony Martial sufrió una luxación en el hombro derecho, durante el partido de la Jornada 6 contra León en el Estadio BBVA. El pronóstico de recuperación estará sujeto a la evolución del jugador”.

Según reportes, se espera que Martial permanezca inactivo entre cuatro y seis semanas, dependiendo de la evolución de su rehabilitación.

Si la recuperación avanza de manera favorable, el delantero podría regresar para la Jornada 11 frente a FC Juárez; de lo contrario, su retorno se aplazaría hasta la Jornada 13 ante Atlético de San Luis.

Durante las primeras dos semanas, deberá mantener el brazo inmovilizado con un cabestrillo, lo que dificulta su reincorporación temprana.

Martial solo lleva un gol con Rayados. REUTERS/Eloisa Sanchez

Clásico Regio y una agenda complicada para Monterrey

La posibilidad de que Martial quede fuera del Clásico Regio ante Tigres, programado para el 7 de marzo, inquieta tanto al cuerpo técnico como a los seguidores.

La estimación de baja le impediría disputar entre cinco y ocho partidos, incluyendo duelos clave en la Copa de Campeones de la Concacaf y el enfrentamiento ante Cruz Azul.

En caso de complicaciones en la recuperación, no se descarta una intervención quirúrgica, aunque por ahora no es necesaria, según se reporta.

Esta situación obliga a Rayados a replantear su esquema ofensivo justo cuando buscaba consolidar su proyecto deportivo con el aporte de su refuerzo internacional.

El fichaje del francés fue refuerzo bomba para el Monterrey y la afición siente que no ha rendido lo suficiente.

La llegada de Anthony Martial a Monterrey, por una suma superior a 7 millones de dolares, representó una de las apuestas fuertes del mercado.

Con antecedentes en clubes como Manchester United, Sevilla y AEK de Atenas, el francés llegó con la etiqueta de estrella. Sin embargo, la adaptación al fútbol mexicano ha sido compleja: Martial solo ha marcado un gol en 19 partidos oficiales y suma tres asistencias.

En el presente torneo, ha participado en cinco encuentros (cuatro como titular) y acumula 252 minutos, con apenas un tanto y una asistencia.

Su mejor actuación local se produjo ante Mazatlán, donde aportó un gol y dos asistencias, pero desde entonces su protagonismo ha sido intermitente.

La inversión realizada y la proyección internacional del jugador contrastan con su limitado impacto hasta el momento.

La directiva y el cuerpo técnico deberán encontrar soluciones rápidas, mientras observan la evolución médica de Martial y evalúan su futuro en la institución.