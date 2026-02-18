Pumas vs Monterrey: precios de los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

Pumas y Monterrey se enfrentarán este fin de semana en la jornada número 7 (X@PumasMX)

Los Pumas de la UNAM se preparan para un nuevo reto en el Estadio Olímpico Universitario, donde recibirán a Rayados de Monterrey durante la séptima fecha del Clausura 2026 de la Liga MX. La venta de entradas ya inició y la afición cuenta con una amplia variedad de precios, que dependen de la zona en el estadio.

Actualmente, los auriazules ocupan el tercer puesto de la tabla general con 12 puntos, resultado de tres victorias y tres empates. El equipo capitalino intentará mantener el buen ritmo y consolidarse como protagonista en el certamen.

Por otro lado, Monterrey llega en el sexto lugar con 10 puntos tras lograr tres triunfos, un empate y dos derrotas en las primeras seis jornadas. Los regiomontanos buscarán sumar para escalar posiciones y acercarse a los líderes.

Adalberto Carrasquilla festeja tras anotar su gol en el triunfo de Pumas UNAM ante Santos Laguna en el torneo mexicano. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 30 de enero de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Precios de los boletos para el Pumas vs Monterrey en el Olímpico Universitario

Pumas dio a conocer la lista de precios de los boletos para su partido contra Monterrey, estos van desde los 210 pesos, hasta los 750 pesos, según la zona.

Cabecera norte | 210 pesos.

Cabecera sur | 350 pesos.

Pebetero | 360 pesos.

Planta baja | 430 pesos.

Palomar | 500 pesos.

Palomar Goya | 550 pesos.

Platea | 750 pesos.

Palco | 750 pesos.

El equipo dirigido por Efraín Juárez buscará aprovechar la localía y el impulso de la afición en el Olímpico Universitario para sumar puntos clave. Por su parte, los Rayados intentarán revertir su posición y mantenerse competitivos en la pelea por la liguilla.

Pumas y Monterrey se enfrentan en la jornada 7 del Clausura 2026 (X@PumasMX)

Ambos equipos han mostrado solidez en las primeras fechas, lo que anticipa un duelo equilibrado y de alto interés para los seguidores de la Liga MX.

¿Cómo llegarán Pumas y Monterrey al partido de la jornada 7?

La reciente victoria de los Pumas de la UNAM ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc representa un impulso anímico significativo para el plantel universitario. El marcador de 3-2 se construyó gracias a los tantos de Guillermo “Memote” Martínez, Robert Morales y Juninho Vieira, quienes aportaron la cuota ofensiva que permitió sostener la ventaja. En el conjunto poblano, Juan Pablo Vargas y Édgar Guerra descontaron, pero no lograron revertir el resultado.

Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Leon - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - February 14, 2026 Monterrey's Jesus Corona in action with Leon's Javier Vallejo REUTERS/Daniel Becerril

La motivación también acompaña a Rayados de Monterrey, pues el equipo llega tras conseguir un triunfo ajustado ante León. En el Estadio BBVA, Sergio Canales marcó el único gol del encuentro, asegurando los tres puntos para la escuadra regiomontana.

Cabe señalar que el historial reciente entre Pumas y Monterrey muestra equilibrio. El último enfrentamiento directo ocurrió el 18 de octubre, durante la jornada 13 del Apertura 2025, y finalizó en empate. Ese antecedente refuerza la expectativa de un duelo cerrado y disputado en la siguiente jornada.

La combinación de resultados positivos y el antecedente inmediato de paridad aportan ingredientes adicionales a una rivalidad que suele ofrecer partidos intensos y de alto nivel en la Liga MX.