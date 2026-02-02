México

Uroš Đurđević a una firma de convertirse en nuevo refuerzo de los Rayados

Monterrey busca reforzar el eje del ataque ante la salida de Germán Berterame al Inter de Miami

Monterrey busca reforzar el eje del ataque ante la salida de Germán Berterame al Inter de Miami. (Ilustración: Jovani Pérez)

Los Rayados de Monterrey están a punto de cerrar la incorporación del delantero serbio Uroš Đurđević, quien llegaría desde los Rojinegros del Atlas para reforzar el eje del ataque y cubrir la baja de Germán Berterame.

Según información de Diego Armando Medina, periodista de TUDN, el atacante europeo firmaría un contrato por dos años y medio con el conjunto regiomontano, pero solamente resta la firma para dar a conocer el fichaje de manera oficial.

Delantero histórico para el Atlas

Djuka se convirtió en el primer campeón de goleo en la historia de la franquicia en el Clausura 2025. (Instagram: @atlas)

Durante el Clausura 2025, Uroš Đurđević, mejor conocido como “Djuka”, hizo historia al convertirse en el primer campeón de goleo de los Rojinegros del Atlas con 12 goles, compartiendo el título con Paulinho y José “La Pantera” Zuñiga.

Con esas anotaciones, se colocó entre los máximos artilleros en un solo torneo de la historia del club, solo por detrás de Robert de Pinho, quien registró 15 goles en el Clausura 2004.

El delantero llegó al cuadro tapatío para el Apertura 2024 bajo la dirección técnica de Beñat San José, con quien tuvo pocos minutos. Sin embargo, su nivel de juego incrementó con la llegada de Gonzalo Pineda al banquillo rojinegro.

Uroš Đurđević se ha consolidado como uno de los delanteros más confiables de los Rojinegros del Atlas y su posible salida representaría la pérdida de una de las piezas más importantes del equipo.

Germán Berterame y su salida al Inter de Miami

Uno de los máximos goleadores en la historia del club se despide del club para unirse al Inter de Miami. (REUTERS/Daniel Becerril)

Germán Berterame se despidió de los Rayados de Monterrey para fichar por el Inter de Miami, equipo de Lionel Messi. El argentino-mexicano cierra un ciclo exitoso en la Liga MX, donde se convirtió en referente ofensivo tanto del Atlético de San Luis como del club regiomontano.

Con su salida, Rayados pierde a uno de sus máximos romperredes, ya que ocupa el octavo lugar de goleadores histórico de la franquicia con 68 tantos.

El delantero atravesaba un gran momento siendo el goleador del equipo en el presente campeonato y sus actuaciones le valieron para ser constante en las convocatorias de Javier “El Vasco” Aguirre.

Cómo le va a los Rayados de Monterrey en el presente torneo

A pesar del buen plantel que tiene el equipo, los Rayados siguen en búsqueda de un delantero para sustituir la baja de Berterame. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Tras dos victorias consecutivas frente a Mazatlán y Necaxa, Rayados de Monterrey sufrió en el Gigante de Acero para rescatar apenas un empate ante los Xolos de Tijuana en la jornada 4.

Durante el encuentro, se notó la ausencia de un delantero referente en el ataque, ya que ni Anthony Martial ni Roberto de la Rosa mostraron indicios de poder sustituir a Germán Berterame.

Este resultado expone la urgencia de reforzar la ofensiva regiomontana ante la salida del artillero argentino-mexicano.

Jorge Medina, ex vocalista de

Resultados del Tris: todos los

Resultados del sorteo de Chispazo

¿Qué pasa si te bañas

Metro CDMX y Metrobús hoy
