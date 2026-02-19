Árbitra Katia Itzel Hernández afirma ser víctima de amenazas tras dirigir partidos

La árbitra señala la falta de regulación digital como el principal detonante de los ataques. (Ilustración: Jesús Aviles)

El arbitraje mexicano atraviesa un momento complejo que rebasa por completo lo que sucede dentro de la cancha. La árbitra Katia Itzel García ha decidido hablar abiertamente sobre una realidad que, asegura, se ha vuelto cotidiana para quienes forman parte del futbol profesional: la agresión constante en redes sociales.

En una charla franca durante el programa Faitelson sin Censura de la cadena TUDN, la silbante reveló que ha sido blanco de amenazas de muerte, una situación que, según explicó, no es exclusiva de su experiencia personal, sino que también afecta a otros integrantes del gremio arbitral.

Las críticas a su labor arbitral derivaron rápidamente en insultos y amenazas

La visibilidad que implica dirigir partidos de alto nivel coloca a los árbitros bajo el escrutinio permanente de la afición. No obstante, García considera que el problema de fondo no radica en la pasión que despierta el futbol, sino en la ausencia de mecanismos eficaces para regular el comportamiento en plataformas digitales. A su juicio, el anonimato facilita que se crucen límites peligrosos.

“La regulación que hay en redes no es la correcta. Cualquiera puede opinar detrás del anonimato y todos somos valientes detrás de una máscara”, afirmó la árbitra.

Para Katia Itzel, esa “máscara” virtual funciona como un escudo que permite a muchas personas emitir insultos, amenazas y mensajes de odio que difícilmente sostendrían cara a cara. La falta de consecuencias inmediatas genera, dice, una sensación de impunidad que termina por normalizar la violencia.

La pionera del arbitraje femenino en México enfrenta ahora una nueva batalla: la intimidación tras su labor en la Leagues Cup.

La colegiada fue clara en que no se trata de un caso aislado ni de un problema exclusivo del arbitraje. En su opinión, el fenómeno es estructural y golpea a distintas figuras del deporte profesional.

Dentro del cuerpo arbitral, varios de sus compañeros han reportado recibir mensajes intimidatorios similares, especialmente después de encuentros polémicos o decisiones cerradas. El clima digital, lejos de enfriarse con el paso de las horas, suele intensificarse.

Katia Itzel García es nominada a mejor árbitra mundial por la IFFHS (EFE/Francisco Guasco)

El panorama tampoco es distinto para futbolistas, tanto en la rama varonil como femenil. Tras partidos de alta tensión, muchos jugadores y jugadoras se enfrentan a campañas de acoso, descalificaciones y amenazas que impactan su estabilidad emocional.

“No soy la única... jugadores y jugadoras han denunciado esta violencia que se ejerce a través de muchos de estos espacios”, comentó, enfatizando la importancia de visibilizar la problemática para romper el ciclo.

García considera que hablar públicamente es un primer paso para exigir cambios más profundos en la manera en que se gestionan las redes sociales. Mientras el debate continúa, su testimonio pone sobre la mesa una discusión urgente: la necesidad de proteger a quienes forman parte del espectáculo deportivo, no solo dentro del terreno de juego, sino también en el entorno digital.