Luis García y Carlos Hermosillo ven en el Estadio Azteca la clave del Tri para el Mundial 2026

El apoyo de la afición y la mística del estadio serían determinantes en 2026. (Ilustración: Jesús Aviles)

A menos de cuatro meses del arranque de la Copa del Mundo 2026, el debate sobre el futuro de la Selección Mexicana no gira únicamente en torno al funcionamiento del equipo, sino al peso simbólico del escenario donde comenzará su historia: el Estadio Azteca.

Para las leyendas del Tricolor, Luis García y Carlos Hermosillo, el llamado “Coloso de Santa Úrsula” puede convertirse en el factor determinante que impulse al equipo dirigido por Javier Aguirre a trascender en su tercera Copa del Mundo como anfitrión.

Más allá de las dudas futbolísticas que rodean al combinado nacional, ambos exdelanteros coinciden en que la localía puede transformar la narrativa desde el primer partido. En especial, el duelo inaugural ante Sudáfrica podría marcar el rumbo emocional del torneo para México.

“La realidad de México no es muy ganadora, pero juegas con Sudáfrica, en tu casa, inauguras el Mundial; México va a ganar ese partido y eso automáticamente va a cambiar la tendencia. Y sería precioso que México se enfrentara a Inglaterra en octavos de final en el Estadio Azteca, porque sería un partido épico. Yo creo que México por lo menos ahí puede llegar. Algo tiene el Azteca y no lo puedo explicar, no sé si es energía, si es fe, o de religión, pero el Azteca tiene cosas difíciles de explicar. Hoy la tendencia de México no es muy buena, pero el primer partido en casa puede marcar muchas cosas y estoy seguro que México lo va a ganar, incluso por varios goles a Sudáfrica”, dijo Luis García.

El exseleccionado pone el foco en el componente intangible del estadio: la atmósfera, la presión para el rival y el respaldo masivo desde las gradas. Para él, ese entorno puede alterar cualquier pronóstico previo.

En la misma línea, Hermosillo recordó lo que significa disputar un Mundial en territorio propio, experiencia que vivió en 1986 precisamente en el Azteca.

“Yo tuve la fortuna de vivir el Mundial del 86 y la afición cuenta mucho, es una parte importantísima para el desarrollo de una selección. El contacto con la afición, el jugar en casa, más allá de cómo lleguen, porque hemos visto selecciones como la de Manuel Lapuente que no ganó ningún partido, llegó al Mundial e hizo un gran papel. Yo creo que es una gran oportunidad para el futbol mexicano y para los jugadores de este país, de poder hacer un gran papel en este Mundial que viene”, dijo Hermosillo.

Mientras la Selección Mexicana ajusta su calendario de preparación con partidos amistosos internacionales, el mensaje de ambos referentes es claro: el Azteca puede inclinar la balanza. En un torneo donde la presión será máxima, el estadio más emblemático del futbol mexicano vuelve a colocarse como protagonista.