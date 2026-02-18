Esta es la sorprendente razón por la que Víctor Osimehn se declaró fan de Cruz Azul

El futbolista del Galatasaray de Turquía ya se ganó el cariño de los celestes tras sus declaraciones. (Gemini AI)

Víctor Osimhen, delantero nigeriano que juega en el Galatasaray de Turquía, expresó su simpatía por Cruz Azul tras la reciente llegada de Christian Ebere al club mexicano durante el torneo Clausura 2026.

La figura internacional recordó que conoce a Ebere desde las divisiones juveniles de la selección de Nigeria, experiencia que forjó una amistad y admiración mutua en lo deportivo, por lo que ahora se encuentra interesado en la Liga MX.

La figura de la selección nigeriana le dio el visto bueno al club que eligió su amigo. (IG Víctor Osimehn)

Un gran amigo en México

Osimhen describió a Ebere como un “trabajador incansable”. Señaló que el atacante nigeriano solía ser el último en abandonar los entrenamientos y mantenía una rutina constante en el gimnasio, rasgos que, según él, lo diferencian de otros futbolistas.

Además de elogiar su ética, Osimhen destacó el nivel de juego de Ebere, calificándolo como “talento de primer nivel” y asegurando que posee “corazón de león”. Mostró satisfacción por la oportunidad de Ebere en el fútbol mexicano, resaltando que mantienen contacto y le desea éxito durante esta etapa en la Liga MX pues reconoce que no es un futbol fácil.

“Él (Christian Ebere)es un hermano para mí, me cae bien y es adicto al trabajo, siempre está corriendo en el gimnasio. Es el último jugador que se va después del entrenamiento”, declaró para TNT Sports.

Christian Ebere busca el campeonato con Cruz Azul. (Instagram / @c_ebere11)

Un seguidor más del Cruz Azul

Sobre el nuevo desafío de su compatriota, Osimhen destacó la exigencia y prestigio de la Liga MX, a la que considera una competencia “muy difícil” y de alto nivel, lo que implica un reto significativo para cualquier jugador extranjero.

“Me alegra que haga lo suyo, que esté haciendo realidad sus sueños; hablamos de vez en cuando. La liga mexicana es muy difícil; tiene un corazón de león y es un talento de primer nivel. Me alegro mucho por él, le deseo lo mejor (…)Sin duda, a donde quiera que vaya apoyaré al club (Cruz Azul)“, comentó.

Ebere ya realizó su debut oficial con Cruz Azul tanto en la Liga MX como en la Liga de Campeones de la Concacaf. Aunque aún no registra goles ni asistencias, la expectativa en torno a su desempeño ha crecido tras las palabras de apoyo de Osimhen.

El respaldo público del jugador del Galatasaray a Cruz Azul demuestra cómo los lazos personales pueden influir en el ámbito futbolístico, y reafirma su intención de acompañar el trayecto de su compatriota en el fútbol mexicano.

El futbolista nigeriano busca aportar al ataque de la Máquina. (Instagram / @c_ebere11)

¿Quién es Christian Ebere?

Osinachi Christian Ebere es un futbolista profesional nigeriano que se desempeña principalmente como extremo o delantero. Es conocido por su potencia física, velocidad y capacidad de desequilibrio en el área rival. Aquí te dejamos sus mayores logros:

• Campeón del Mundo Sub-17: Su logro más destacado a nivel internacional fue coronarse campeón en la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2015 con la selección de Nigeria, compartiendo equipo con figuras como Victor Osimhen.

• Consolidación en Sudamérica: Tras su paso por Europa (donde estuvo en las juveniles del Rosario Central de Argentina), encontró regularidad en Brasil y posteriormente en Uruguay.

• Goleador en Uruguay: Tuvo una actuación sobresaliente con el Plaza Colonia, donde sus goles y rendimiento físico lo convirtieron en uno de los delanteros más destacados del campeonato uruguayo en 2023.

• Salto a un Grande (Nacional): Debido a su gran nivel, fue fichado por el Club Nacional de Football, uno de los equipos más importantes de Uruguay, para competir en torneos locales y la Copa Libertadores.

Se caracteriza por ser un jugador vertical que puede adaptarse a distintas posiciones en el frente de ataque, siendo una amenaza constante por su potencia en el uno contra uno.