Exjugadora de Cruz Azul y América habla del proceso legal que enfrenta tras abandono médico de su club en Albania

La historia de Claudia Cid, difundida recientemente en diversas plataformas, ha puesto en evidencia las carencias que aún existen en la protección laboral del futbol femenil.
La defensa mexicana, con paso por equipos como América y Cruz Azul, emigró en 2025 al futbol albanés con la ilusión de disputar competencias europeas como la Champions. Sin embargo, una lesión de rodilla cambió su destino y la dejó en una situación de vulnerabilidad.
Ante esta situación, el KF Vllaznia Shkodër, club campeón de Albania, decidió rescindir su contrato y deslindarse de los gastos médicos, lo que obligó a Claudia a buscar apoyo de la afición y a iniciar un proceso legal.
El abandono médico del KF Vllaznia Shkodër
El primer golpe para Claudia fue la falta de atención médica tras su lesión. El club no respondió a sus solicitudes y posteriormente rescindió su contrato.
- Lesión sufrida: ruptura de ligamento cruzado y daño en el menisco.
- Respuesta del club: ausencia de estudios médicos y rescisión unilateral del contrato.
- Impacto económico: adeudos salariales de varios meses y falta de apoyo en gastos básicos.
Este abandono no sólo afectó su salud física, sino también su estabilidad económica y emocional. Claudia decidió denunciar públicamente la situación para visibilizar la precariedad que enfrentan muchas jugadoras en ligas menos reguladas.
El proceso legal en marcha
Con el respaldo de abogados y de su agencia, Claudia Cid recurrió a la FIFPro, el sindicato internacional de futbolistas, que ya se encontraría analizando su caso.
La mexicana ha explicado a través de sus redes y de diversas entrevistas que este proceso tomará tiempo, pero es fundamental para que se reconozcan sus derechos laborales y médicos.
Su objetivo no es únicamente obtener una compensación, sino también visibilizar las prácticas abusivas que enfrentan muchas jugadoras en ligas menos reguladas.
Resiliencia y apoyo de la comunidad
Mientras avanza el proceso, la jugadora ha demostrado fortaleza organizando iniciativas para cubrir sus gastos médicos.
- Rifa solidaria: boletos con premios como un iPad, tenis deportivos y camisetas de futbol.
- Respuesta de la afición: apoyo desde México y otros países, con difusión en redes sociales.
- Impacto colectivo: otras jugadoras han compartido experiencias similares, confirmando que no es un caso aislado.
Este respaldo ha sido clave para que Claudia mantenga la esperanza de volver a las canchas. En este sentido, Cid enfrenta una doble batalla: recuperar su salud y exigir justicia tras el abandono de su club en Albania.
A la espera de cómo se desarrolle su proceso, su historia se ha convertido en un ejemplo de resistencia y en un llamado a mejorar las condiciones de las futbolistas en el extranjero.