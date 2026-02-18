México Deportes

Exjugadora de Cruz Azul y América habla del proceso legal que enfrenta tras abandono médico de su club en Albania

La defensa mexicana enfrenta una dura batalla tras sufrir una grave lesión de rodilla y ver rescindido su contrato por el KF Vllaznia Shkodër

Tras sufrir una ruptura de
Tras sufrir una ruptura de ligamento y daño de menisco, Claudia Cid quedó sin respaldo médico ni salarial, obligándola a denunciar públicamente la precariedad laboral que viven muchas futbolistas. (Instagram/ @claudiacid.29)

La historia de Claudia Cid, difundida recientemente en diversas plataformas, ha puesto en evidencia las carencias que aún existen en la protección laboral del futbol femenil.

La defensa mexicana, con paso por equipos como América y Cruz Azul, emigró en 2025 al futbol albanés con la ilusión de disputar competencias europeas como la Champions. Sin embargo, una lesión de rodilla cambió su destino y la dejó en una situación de vulnerabilidad.

La futbolista mexicana Claudia Cid
La futbolista mexicana Claudia Cid enfrenta una grave lesión de rodilla tras su paso por el KF Vllaznia Shkodër de Albania. (Instagram/ @claudiacid.29)

Ante esta situación, el KF Vllaznia Shkodër, club campeón de Albania, decidió rescindir su contrato y deslindarse de los gastos médicos, lo que obligó a Claudia a buscar apoyo de la afición y a iniciar un proceso legal.

El abandono médico del KF Vllaznia Shkodër

El primer golpe para Claudia fue la falta de atención médica tras su lesión. El club no respondió a sus solicitudes y posteriormente rescindió su contrato.

  • Lesión sufrida: ruptura de ligamento cruzado y daño en el menisco.
  • Respuesta del club: ausencia de estudios médicos y rescisión unilateral del contrato.
  • Impacto económico: adeudos salariales de varios meses y falta de apoyo en gastos básicos.
La jugadora compartió en sus
La jugadora compartió en sus redes que el club albanés decidió no cubrir los gastos médicos ni su salario, dejándola en una situación vulnerable. (X/ @claudiacid29)

Este abandono no sólo afectó su salud física, sino también su estabilidad económica y emocional. Claudia decidió denunciar públicamente la situación para visibilizar la precariedad que enfrentan muchas jugadoras en ligas menos reguladas.

El proceso legal en marcha

Con el respaldo de abogados y de su agencia, Claudia Cid recurrió a la FIFPro, el sindicato internacional de futbolistas, que ya se encontraría analizando su caso.

La mexicana ha explicado a través de sus redes y de diversas entrevistas que este proceso tomará tiempo, pero es fundamental para que se reconozcan sus derechos laborales y médicos.

La futbolista Claudia Cid recurrió
La futbolista Claudia Cid recurrió a FIFPro y al respaldo de abogados para exigir el reconocimiento de sus derechos laborales y médicos. (Instagram/ @claudiacid.29)

Su objetivo no es únicamente obtener una compensación, sino también visibilizar las prácticas abusivas que enfrentan muchas jugadoras en ligas menos reguladas.

Resiliencia y apoyo de la comunidad

Mientras avanza el proceso, la jugadora ha demostrado fortaleza organizando iniciativas para cubrir sus gastos médicos.

  • Rifa solidaria: boletos con premios como un iPad, tenis deportivos y camisetas de futbol.
  • Respuesta de la afición: apoyo desde México y otros países, con difusión en redes sociales.
  • Impacto colectivo: otras jugadoras han compartido experiencias similares, confirmando que no es un caso aislado.

Este respaldo ha sido clave para que Claudia mantenga la esperanza de volver a las canchas. En este sentido, Cid enfrenta una doble batalla: recuperar su salud y exigir justicia tras el abandono de su club en Albania.

Ante la falta de apoyo
Ante la falta de apoyo institucional, Claudia lanzó una rifa solidaria para recaudar fondos necesarios para su operación. (X/ @claudiacid29)

A la espera de cómo se desarrolle su proceso, su historia se ha convertido en un ejemplo de resistencia y en un llamado a mejorar las condiciones de las futbolistas en el extranjero.

