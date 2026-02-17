Fórmula 1: este es el récord que Checo Pérez podría romper con Cadillac en 2026

(REUTERS/Hamad I Mohammed)

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará un punto de inflexión para la afición mexicana con el regreso de Sergio “Checo” Pérez a la parrilla.

Tras su ausencia en 2025, el piloto tapatío volverá a competir como parte del proyecto de Cadillac, escudería que debutará en la categoría como el undécimo equipo.

Más allá del retorno, el mexicano afronta una campaña en la que podría alcanzar un registro histórico dentro de la Fórmula 1.

El regreso de Checo y el reto histórico

(REUTERS/Jakub Porzycki)

Además de reincorporarse a la máxima categoría, Pérez llegará a 2026 con la posibilidad de convertirse en el piloto latinoamericano con más vueltas completadas en la historia de la Fórmula 1. Actualmente, esa marca pertenece a Rubens Barrichello, quien acumuló 16 mil 631 vueltas a lo largo de 19 temporadas.

Checo se encuentra a mil 142 giros de esa cifra. De completar todas las carreras sin abandonar, el mexicano llegaría al Gran Premio de México con apenas nueve vueltas menos que el brasileño, lo que abriría la puerta para superar el registro en los primeros giros dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez, frente a su afición.

El contexto histórico de los pilotos latinoamericanos

(REUTERS)

Independientemente de si logra romper el récord en 2026, Pérez ya ocupa el segundo lugar entre los pilotos latinoamericanos con más vueltas en la F1. Por detrás aparece Felipe Massa, con 14 mil 852 giros.

El listado histórico continúa con otros nombres emblemáticos del automovilismo brasileño: Nelson Piquet (9 mil 873 vueltas) y Ayrton Senna (8 mil 219). Más abajo se encuentran Emerson Fittipaldi, Carlos Reutemann y Juan Pablo Montoya, todos con registros considerablemente menores a los de Pérez.

El calendario y el arranque de la temporada 2026

(REUTERS/Bruna Casas)

Antes del inicio formal del campeonato, la actividad contempla una segunda ronda de pruebas de pretemporada en Bahréin, programada del miércoles 18 al viernes 20 de febrero, tras la primera semana de tests ya completada.

Una vez concluida la pretemporada, la Temporada 2026 arrancará en Gran Premio de Australia, con actividad desde el viernes 6 de marzo en Melbourne, jueves 5 para México por la diferencia horaria.

La clasificación está prevista para el viernes 6 a las 23:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la carrera se disputará el sábado 7 a las 22:00 horas.