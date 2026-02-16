México Deportes

Clausura 2026: partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por televisión abierta

En total, habrá cuatro duelos que se podrán sintonizar de manera gratuita por televisión

Guardar
La jornada número 7 del
La jornada número 7 del Clausura comenzará el próximo viernes (X@LigaBBVAMX)

La jornada número 7 del Clausura 2026 se llevará a cabo del viernes 20 al domingo 22 de febrero y como ya es costumbre en la Liga MX, habrá algunos partidos que se podrán sintonizar por televisión abierta, TV de paga o por plataformas de streaming.

La cartelera abrirá el viernes con el duelo entre Tigres y Pachuca en el estadio Universitario, conocido como el Volcán. Por otro lado, el calendario indica que el cierre de la jornada llegará con el encuentro entre Querétaro y Juárez en el estadio Corregidora, el domingo por la noche.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Tigres UANL - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - February 15, 2026 Cruz Azul's Luka Romero in action with Tigres UANL's Fernando Gorriaran REUTERS/Eloisa Sanchez

Partidos de la jornada 7 del Clausura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta

Los partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por televisión abierta son el de Tigres vs Pachuca, Puebla vs América, Necaxa vs Toluca y Cruz Azul vs Chivas.

El resto de la jornada se podrá sintonizar por las plataformas streaming como ViX Premium, LYTime, Fox One o Claro Sports.

  • Tigres vs Pachuca | viernes 20 de febrero a las 19:00 horas | transmisión por Fox One y Canal 7.
  • Puebla vs América | viernes 20 de febrero a las 21:00 horas | transmisión por Fox One y Canal 7.
  • Atlas vs Atlético San Luis | sábado 21 de febrero a las 17:00 horas | transmisión por LYTime y ViX Premium.
  • León vs Santos | sábado 21 de febrero a las 19:00 horas | transmisión por Fox One
  • Necaxa vs Toluca | sábado 21 de febrero a las 19:00 horas | transmisión por Claro Sports, ViX Premium y Canal 7.
  • Cruz Azul vs Chivas | sábado 21 de febrero a las 21:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUD, Canal 5 y LYTime.
  • Tijuana vs Mazatlán | sábado 21 de febrero a las 23:00 horas | transmisión por Fox One.
  • Pumas vs Monterrey | domingo 22 de febrero a las 17:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN y LYTime.
  • Querétaro vs Juárez | domingo 22 de febrero a las 19:00 horas | transmisión por Fox One.

<br>

<br>

¿Cómo va el Clausura 2026 tras 6 fechas disputadas?

Las Chivas de Gabriel Milito se han consolidado como el equipo más sólido del Clausura 2026 tras cinco jornadas disputadas. Con un puntaje perfecto de 18 puntos, el conjunto tapatío ha logrado mantener su invicto, sumando solo victorias en lo que va del torneo.

La regularidad ofensiva y defensiva del equipo se refleja no solo en la cantidad de puntos, sino también en la calidad de su juego colectivo. Mientras tanto, otros aspirantes como Cruz Azul suman 13 unidades y se mantienen al acecho, mientras que Pumas y Toluca comparten el siguiente escalón con 12 puntos, lo que mantiene una disputa cerrada en la zona alta de la clasificación.

En el otro extremo de la tabla, la situación luce mucho más compleja para equipos como León, Mazatlán y Santos. Los de la Comarca Lagunera apenas han conseguido un punto, mientras que Mazatlán suma tres y el conjunto esmeralda de León ha alcanzado cuatro unidades .

Temas Relacionados

Liga MXClausura 2026Televisión abiertaPlataformas streamingTelevisión de pagaStreamingfutbol mexicanomexico-noticiasmexico-deportes

Más Noticias

Dónde ver el Derbi de Cuadrangulares de la Liga Mexicana de Sóftbol

Por primera vez en los tres años desde que se fundó la liga, se llevará a cabo la semana del Juego de Estrellas en León Guanajuato

Dónde ver el Derbi de

Henry Martín responsabiliza a Jardine por mal momento del América: “Nosotros acatamos las órdenes”

El delantero mexicano causó dudas sobre el ambiente que se vive al interior del vestidor de las Águilas luego de perder el Clásico Nacional

Henry Martín responsabiliza a Jardine

Benfica vs Real Madrid: cuándo y dónde ver el encuentro de los playoffs de la UEFA Champions League en México

El conjunto merengue busca su boleto a la siguiente ronda pero enfrente tendrá a su coco del último encuentro en Champions

Benfica vs Real Madrid: cuándo

Boxeadores mexicanos exhortan a jóvenes a hacer deporte: “Dejen el teléfono, no delincan”

En medio de la inauguración del programa Boxeando por la Paz, los guerreros aztecas destacaron la importancia del deporte

Boxeadores mexicanos exhortan a jóvenes

Chivas vs Atlas: a qué hora y dónde ver el Clásico Tapatío de la Liga MX Femenil

La rivalidad también llegó al futbol femenino y ambas escuadras pelearán por llevarse los tres puntos en uno de los partidos más esperados de la jornada

Chivas vs Atlas: a qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Mini Lic y su

El Mini Lic y su boda: así fue la fiesta apadrinada por El Chapo y musicalizada por Los Tucanes de Tijuana

Detienen en Culiacán a dos presuntos secuestradores de La Nicholette: portaban armas y fentanilo

Estructura criminal de Los Chapitos en Concordia fue detectada en el sexenio de AMLO

Difunden imagen de supuesta hija del Tío Lako, líder del CJNG en Michoacán, con fusil Xiuhcóatl

Esta es la academia deportiva que aceptó a hijos de narcotraficantes mexicanos y fue multada por la OFAC

ENTRETENIMIENTO

Gloria Trevi posa para Playboy

Gloria Trevi posa para Playboy a sus casi 60 años y asegura que lo hizo porque ahora es “más intelectual”

Aldo de Nigris sufre fuerte caída en el desfile del Carnaval de Mazatlán 2026: cuál es su estado de salud

“16 de febrero” de Chetes y Meme del Real cumple 20 años: esta es la historia detrás del clásico del desamor

¿Qué le pasó a Fátima Bosch? Miss Universo se desvanece en desfile en Ecuador

“Único comediante en América Latina en preparar un show así”: Platanito presenta detalles de su ‘Sinfonía de la Risa’

DEPORTES

Dónde ver el Derbi de

Dónde ver el Derbi de Cuadrangulares de la Liga Mexicana de Sóftbol

Henry Martín responsabiliza a Jardine por mal momento del América: “Nosotros acatamos las órdenes”

Benfica vs Real Madrid: cuándo y dónde ver el encuentro de los playoffs de la UEFA Champions League en México

Boxeadores mexicanos exhortan a jóvenes a hacer deporte: “Dejen el teléfono, no delincan”

Chivas vs Atlas: a qué hora y dónde ver el Clásico Tapatío de la Liga MX Femenil