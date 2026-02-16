Clausura 2026: partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por televisión abierta

La jornada número 7 del Clausura comenzará el próximo viernes (X@LigaBBVAMX)

La jornada número 7 del Clausura 2026 se llevará a cabo del viernes 20 al domingo 22 de febrero y como ya es costumbre en la Liga MX, habrá algunos partidos que se podrán sintonizar por televisión abierta, TV de paga o por plataformas de streaming.

La cartelera abrirá el viernes con el duelo entre Tigres y Pachuca en el estadio Universitario, conocido como el Volcán. Por otro lado, el calendario indica que el cierre de la jornada llegará con el encuentro entre Querétaro y Juárez en el estadio Corregidora, el domingo por la noche.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Tigres UANL - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - February 15, 2026 Cruz Azul's Luka Romero in action with Tigres UANL's Fernando Gorriaran

Partidos de la jornada 7 del Clausura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta

Los partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por televisión abierta son el de Tigres vs Pachuca, Puebla vs América, Necaxa vs Toluca y Cruz Azul vs Chivas.

El resto de la jornada se podrá sintonizar por las plataformas streaming como ViX Premium, LYTime, Fox One o Claro Sports.

Tigres vs Pachuca | viernes 20 de febrero a las 19:00 horas | transmisión por Fox One y Canal 7.

Puebla vs América | viernes 20 de febrero a las 21:00 horas | transmisión por Fox One y Canal 7.

Atlas vs Atlético San Luis | sábado 21 de febrero a las 17:00 horas | transmisión por LYTime y ViX Premium.

León vs Santos | sábado 21 de febrero a las 19:00 horas | transmisión por Fox One

Necaxa vs Toluca | sábado 21 de febrero a las 19:00 horas | transmisión por Claro Sports, ViX Premium y Canal 7.

Cruz Azul vs Chivas | sábado 21 de febrero a las 21:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUD, Canal 5 y LYTime.

Tijuana vs Mazatlán | sábado 21 de febrero a las 23:00 horas | transmisión por Fox One.

Pumas vs Monterrey | domingo 22 de febrero a las 17:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN y LYTime.

Querétaro vs Juárez | domingo 22 de febrero a las 19:00 horas | transmisión por Fox One.

¿Cómo va el Clausura 2026 tras 6 fechas disputadas?

Las Chivas de Gabriel Milito se han consolidado como el equipo más sólido del Clausura 2026 tras cinco jornadas disputadas. Con un puntaje perfecto de 18 puntos, el conjunto tapatío ha logrado mantener su invicto, sumando solo victorias en lo que va del torneo.

La regularidad ofensiva y defensiva del equipo se refleja no solo en la cantidad de puntos, sino también en la calidad de su juego colectivo. Mientras tanto, otros aspirantes como Cruz Azul suman 13 unidades y se mantienen al acecho, mientras que Pumas y Toluca comparten el siguiente escalón con 12 puntos, lo que mantiene una disputa cerrada en la zona alta de la clasificación.

En el otro extremo de la tabla, la situación luce mucho más compleja para equipos como León, Mazatlán y Santos. Los de la Comarca Lagunera apenas han conseguido un punto, mientras que Mazatlán suma tres y el conjunto esmeralda de León ha alcanzado cuatro unidades .