Selección mexicana de Natación Artística gana oro y dos platas en la Copa del Mundo en Medellín

Con 263.2375 puntos, México superó a Estados Unidos y Canadá.

La delegación mexicana de natación artística tuvo un inicio destacado en la Copa del Mundo de la especialidad, celebrada en Medellín, al subir al podio en tres ocasiones durante la jornada inaugural. El representativo nacional consiguió una medalla de oro y dos de plata en competencias técnicas.

El resultado más sobresaliente llegó en la rutina técnica por equipos, donde México alcanzó la máxima puntuación de la prueba con 263.2375 unidades. El conjunto estuvo conformado por Glenda Inzunza, Regina Alférez, Miranda Barrera, Joana Jiménez, Pamela Toscano, Carolina Arzate, Citlali Nuño y Sofía Valenzuela, quienes lograron colocarse en la primera posición.

La selección nacional abrió la Copa del Mundo con tres medallas en el primer día.

La escuadra mexicana superó a Estados Unidos, que acumuló 249.8883 puntos para quedarse con el segundo sitio, mientras que Canadá cerró el podio con 217.2667 unidades. La ejecución nacional destacó por su sincronización y grado de dificultad, factores determinantes en la evaluación técnica.

En la rama individual, Diego Villalobos aportó dos preseas plateadas a la causa mexicana. En la final de solo técnico, el jalisciense registró 207.100 puntos, calificación que le permitió ubicarse en el segundo puesto y sumar su primera medalla internacional del año.

La delegación nacional destacó en la jornada inaugural en Medellín.

El oro en esa modalidad fue para el británico Ranjuo Tomblin, quien alcanzó 223.8033 unidades. El tercer lugar correspondió al kazajo Viktor Druzin con 200.5833 puntos.

Más tarde, Villalobos volvió a competir, esta vez en el dueto técnico mixto junto a Nayeli Mondragón. La pareja mexicana obtuvo una puntuación de 197.6209, suficiente para asegurar la medalla de plata.

En esta prueba, el primer puesto fue para la dupla británica integrada por Isabelle Thorpe y Ranjuo Tomblin, quienes sumaron 202.9517 unidades. El bronce quedó en manos de los representantes de Kazajistán, Yasmina Islamova y Aldiyar Ramazanov, con 189.1275 puntos.

Con estos resultados, México comenzó con paso firme su participación en la Copa del Mundo, mostrando consistencia tanto en pruebas colectivas como individuales. La actividad continuará en los próximos días con más finales en distintas modalidades.