Cruz Azul vs Tigres: cuándo y dónde el juego de la jornada 6 en la Liga Mx

Ambas escuadras se enfrentan en un partido entre dos equipos que son candidatos a conseguir el campeonato esta temporada

Ambas escuadras se enfrentan en un partido entre dos equipos que son candidatos a conseguir el campeonato esta temporada. (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)

Cruz Azul se enfrentará a Tigres este domingo 15 de febrero en punto de las 16:30 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Cuauhtémoc.

Ambos equipos llegan a este encuentro tras conseguir su boleto a la siguiente ronda de la CONCACAF Champions Cup a mitad de semana, por lo que buscarán mantener el buen paso ahora en la competición local.

Cambio de horario

El duelo se llevará dos horas y medio más temprano de lo que se tenía programado. (X / Cruz Azul)

La Liga MX anunció este lunes un cambio de horario para el duelo entre Cruz Azul y Tigres UANL, correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026.

El partido, originalmente programado para este domingo a las 19:00 horas, fue ajustado sin que la liga detallara las razones específicas del movimiento,

Sin embargo, de acuerdo a información del periodista de TUDN, Adrián Esparza Oteo, la decisión obedece a ajustes logísticos internos de la competición.

Nuevos refuerzos para ambos equipos

Nicolas Ibañez tendrá su primer partido en Liga Mx con Cruz Azul enfrentando a sus ex compañeros. ((X/ @CruzAzul))

El cierre del mercado de fichajes para ambas escuadras ha estado bastante activo en este cierre del límite de transferencias con la llegada de jugadores que buscan apuntalar las plantillas de cara a lo que será el desenlace del torneo.

La salida de Nicolás Ibáñez a Cruz Azul dejó un hueco importante en Tigres, por lo que tuvieron que moverse rápidamente para contratar a Rodrigo Aguirre, proveniente de América.

Afortunadamente tanto para Tigres como Cruz Azul, ambos refuerzos lograron estrenarse con gol en su primer partido al marcar a mitad de semana en la CONCACAF Champions Cup.

A la llegada de Nicolás Ibáñez, se suma la incorporación de Christian Ebere, jugador nigeriano que aportará dinamismo al mediocampo celeste.

Cuándo y dónde ver el juego en México

El duelo entre Cruz Azul y Tigres se llevará a cabo este domingo 13 de febrero en punto de las 16:30 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse a través de Canal 5, TUDN, ViX Premium y a través del canal de YouTube Layvtime.

