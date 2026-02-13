México Deportes

Larcamón aplaude a Luka Romero y lanza mensaje tras la goleada de Cruz Azul en Concachampions

El estratega argentino subrayó la forma en la que el equipo resolvió la serie y puso énfasis en la exigencia interna que rige al plantel celeste

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Luego de la goleada 5-0 de Cruz Azul sobre Vancouver FC en el Estadio Cuauhtémoc, el técnico Nicolás Larcamón valoró el desempeño de su equipo y la forma en la que resolvió la eliminatoria para avanzar a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026.

El estratega destacó la contundencia mostrada en la cancha y subrayó que el plantel está en condiciones de competir en más de un frente, siempre bajo un manejo cuidadoso del proceso.

Tras confirmar la clasificación, el entrenador argentino explicó que la planificación del equipo responde a una visión de largo plazo, sin perder de vista la exigencia inmediata de cada compromiso.

“Estamos en condiciones de competir en ambos frentes, pero iremos partido a partido. La intención en el armado es tener características complementarias”, señaló.

Luka Romero, figura de la eliminatoria y respaldo del cuerpo técnico

(REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)

En su análisis posterior al encuentro, Nicolás Larcamón dedicó palabras especiales a Luka Romero, autor de un hat-trick que lo consolidó como la figura de la serie. El técnico atribuyó su actuación a un trabajo sostenido y a la experiencia que ha acumulado a lo largo de su carrera.

“Lo de Luka es un premio a un trabajo muy constante y es de él. El haber jugado en equipos de élite internacional es espectacular”, expresó Larcamón.

El entrenador también destacó la mentalidad del atacante y su capacidad para mantenerse enfocado incluso cuando no tiene continuidad en el once titular.

“Siempre está firme en cada momento, aun cuando no le toca. Sabe de la exigencia interna”, añadió sobre el juvenil, quien se ganó la confianza del cuerpo técnico gracias a su desempeño diario en los entrenamientos.

Seriedad competitiva y respeto por la historia del club

(EFE/ Hilda Ríos)
(EFE/ Hilda Ríos)

Más allá de la diferencia en el marcador, Larcamón evitó restarle valor a lo conseguido en la cancha poblana y subrayó la forma en la que el conjunto cementero afrontó la serie, aun cuando el contexto podía anticipar el desenlace.

“Somos conscientes que el nivel de oposición del rival invitaba a creer que la serie estaba ganada mucho antes de jugarla”, reconoció el técnico, quien destacó la actitud de sus jugadores como el punto más alto de la clasificación.

Finalmente, el estratega resaltó el compromiso del equipo con la historia del club en esta competencia, donde Cruz Azul es el máximo ganador, y la manera en la que asumieron la responsabilidad.

“Si hay algo que reconocer es la seriedad y el compromiso para ganar con la autoridad que merece la historia de Cruz Azul”, concluyó.

Con la eliminatoria resuelta, el equipo cementero ya centra su atención en el cruce de Octavos de Final ante Monterrey.

