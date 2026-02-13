México Deportes

Allan Corona conquista Milano-Cortina 2026 y consolida su lugar en la historia del deporte mexicano

El atleta nacional disputó los 10 kilómetros de esquí de fondo y reafirmó el crecimiento de la disciplina invernal en el país

El mexicano encontró en Noruega
El mexicano encontró en Noruega la disciplina que lo llevó a la élite invernal.

El esquiador mexicano Allan Corona vivió este viernes 13 de febrero de 2026 uno de los días más importantes de su carrera deportiva al competir en la prueba masculina de 10 kilómetros estilo libre con salida en intervalos dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Corona tomó parte en la exigente competencia de cross country, una disciplina que demanda resistencia, técnica y estrategia sobre la nieve. Tras completar el recorrido, el representante nacional registró un tiempo de 28:33.9, ubicándose en la posición 105 de la clasificación general.

Su vida lo llevó de
Su vida lo llevó de Tijuana a competir en una disciplina dominada por potencias nórdicas.

La medalla de oro quedó en manos del noruego Johannes Hoesflot Klaebo, quien detuvo el cronómetro en 20:36.2. La diferencia entre el campeón olímpico y el mexicano fue de 7:57.7 en una prueba que reunió a especialistas de alto nivel mundial.

Más allá de la estadística final, la presencia de Corona en la justa invernal representó la culminación de un objetivo personal largamente perseguido. Al cruzar la línea de meta, el mexicano mostró una sonrisa amplia y una actitud entusiasta que llamó la atención de competidores y asistentes. Lejos de enfocarse en el lugar obtenido, celebró el simple hecho de haber formado parte del escenario deportivo más importante del planeta.

Milano Cortina 2026 Olympics -
Milano Cortina 2026 Olympics - Cross-Country Skiing - Men's 10km Interval Start Free - Tesero Cross-Country Skiing Stadium, Lago, Italy - February 13, 2026. Matthew Smith of South Africa and Allan Corona of Mexico react after finishing REUTERS/Stephanie Lecocq

Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando decidió permanecer en la zona de llegada para esperar al sudafricano Matthew Smith. Cuando éste concluyó su participación, Corona lo recibió con varios abrazos en una escena que reflejó compañerismo y respeto entre atletas de distintas latitudes.

Milano Cortina 2026 Olympics -
Milano Cortina 2026 Olympics - Cross-Country Skiing - Men's 10km Interval Start Free - Tesero Cross-Country Skiing Stadium, Lago, Italy - February 13, 2026. Matthew Smith of South Africa, Allan Corona of Mexico, Samer Tawk of Lebanon and Rakan Alireza of Saudi Arabia react after finishing REUTERS/Stephanie Lecocq

La muestra de solidaridad no terminó ahí. Poco después, el mexicano también aguardó la llegada de Samer Tawk, representante de Líbano. Al verlo cruzar la meta, nuevamente lo felicitó y lo abrazó, reconociendo el esfuerzo realizado en una competencia de alto desgaste físico.

Las imágenes de esos gestos recorrieron rápidamente el entorno olímpico y fueron interpretadas como una representación clara del espíritu que distingue a esta cita deportiva internacional: la convivencia, la admiración mutua y la fraternidad más allá de las posiciones finales.

Milano Cortina 2026 Olympics -
Milano Cortina 2026 Olympics - Cross-Country Skiing - Men's 10km Interval Start Free - Tesero Cross-Country Skiing Stadium, Lago, Italy - February 13, 2026. Matthew Smith of South Africa, Allan Corona of Mexico, Samer Tawk of Lebanon and Rakan Alireza of Saudi Arabia react after finishing REUTERS/Stephanie Lecocq

La actuación de Allan Corona en Milano-Cortina 2026 deja un mensaje que trasciende los resultados. Su participación confirma que el valor de un atleta no se limita al podio, sino también a la manera en que asume el reto competitivo y a la forma en que se relaciona con sus rivales. Para México, su desempeño simboliza esfuerzo, perseverancia y una conducta ejemplar dentro y fuera de la pista.

Allan CoronaJuegos Olímpicos de Invierno 2026Milano-Cortina 2026Esquí de Fondomexico-deportes

