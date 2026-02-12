Jorge Sanchéz podría debutar en el PAOK ante el equipo de Orbelin Pineda: Cuándo y dónde ver en México

Ambos jugadores podrían coincidir. (Reuters).

El PAOK de Grecia, donde actualmente juega Jorge Sánchez, logró avanzar a la final de la Copa de Grecia tras derrotar por 2-0 como local al Panathinaikos.

El futbolista mexicano permaneció en el banquillo durante ese partido, por lo que su debut con el club griego todavía está pendiente y podría producirse antes de la disputa de la final.

En la historia reciente de finales para el PAOK, figuran una derrota frente al AEK Atenas en la temporada pasada y otra caída ante Panathinaikos durante la edición 2021-22, resultados que impidieron al equipo conseguir el título en sus dos participaciones más recientes en la instancia decisiva.

Ahora, el conjunto griego ha alcanzado su cuarta final de Copa de Grecia en los últimos seis años y busca poner fin a su sequía de trofeos, con la ayuda de Sánchez, y del exjugador del Cruz Azul, Giorgios Giakoumakis, quien también integra la plantilla.

¿Cuándo sería el debut de Jorge Sánchez?

El próximo compromiso del PAOK será ante el AEK Atenas, equipo en el que juega Orbelín Pineda. En este enfrentamiento, Jorge Sánchez podría tener la posibilidad de disputar sus primeros minutos con el PAOK, lo que supondría además un reencuentro entre seleccionados nacionales de México.

Este partido corresponde a la jornada 22 de la Superliga de Grecia y está programado para el domingo 15 de febrero a las 11:30 horas (centro de México).

Foto de archivo de Jorge Sánchez celebrando tras anotar un gol con Cruz Azul en la Copa Intercontinental. Estadio Ahmad Bin Ali, Al-Rayyan, Qatar. 10 de diciembre de 2025. REUTERS/Thaier Al-Sudani

Dónde ver el duelo entre Jorge Sánchez y Orbelín Pineda

En 2026, los aficionados mexicanos carecen de una cobertura regular para todos los partidos de la Superliga de Grecia, lo que complica el seguimiento habitual de la competencia.

No existe una señal fija ni un canal que garantice la transmisión íntegra de cada jornada para el público en México.

Algunas excepciones se han presentado con el AEK Atenas, club donde se desempeña Orbelín Pineda. Varios de sus encuentros han sido difundidos a través de Claro Sports, tanto en la televisión tradicional como en su plataforma digital y en su canal de YouTube.

En paralelo, las cadenas ESPN y Disney+ poseen derechos exclusivos para transmitir partidos de equipos griegos, aunque estos se limitan a competencias europeas como la UEFA Europa League y la Conference League correspondientes a la temporada 2025/2026.

Frente a este escenario, el esperado enfrentamiento entre el AEK Atenas y el PAOK, donde milita Jorge Sánchez, permanece sin confirmación oficial en cuanto a su difusión en México.

Existe la posibilidad de que el partido sea integrado a la oferta de Claro Sports o de alguna de las plataformas de ESPN y Disney+, pero hasta ahora ninguna empresa ha garantizado la emisión.

En la actualidad, el AEK Atenas lidera la clasificación general con una ventaja de tres puntos sobre el PAOK, que se ubica en la tercera posición de la tabla.

El resultado de este partido podría tener impacto directo en la lucha por los primeros puestos en el campeonato griego.