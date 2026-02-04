México Deportes

Qué falta para que Jorge Sánchez llegue al PAOK de Grecia y deje Cruz Azul

Cambios acelerados en la zaga fuerzan a la directiva celeste a buscar alternativas ante el inicio de la Copa de Campeones de la Concacaf

Aug 4, 2024; Chester, Pennsylvania, USA; Cruz Azul defender Jorge Sanchez (2) chases the ball against the Philadelphia Union in the second half at Subaru Park. Mandatory Credit: Kyle Ross-USA TODAY Sports

Jorge Sánchez está a punto de convertirse en nuevo jugador del PAOK de Grecia, en una operación que marcará su regreso al futbol europeo. El defensor mexicano dejará Cruz Azul tras haberse pactado un traspaso de USD 4 millones fijos más USD 500 mil en variables, con un 20% de derechos retenidos por el club mexicano para una futura venta, de acuerdo con diversos reportes. De formalizarse el acuerdo, Sánchez firmaría contrato hasta junio de 2029.

Y es que, en medio de las negociaciones la directiva de Cruz Azul habría rechazado por segunda vez una oferta del PAOK de Grecia para hacerse con los servicios del lateral mexicano Jorge Sánchez. El club griego mantuvo persistente interés e incrementó la suma en su segunda propuesta, agregando bonos por rendimiento, pero ninguna de las cifras logró satisfacer las expectativas económicas del equipo mexicano.

Tras varios de pláticas ya abría un acuerdo a favor de Jorge Sánchez para dejar la Noria. De manera inmediata, la salida de Sánchez impacta la planificación deportiva de Cruz Azul, que no lo tendrá disponible para el duelo de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Vancouver FC programado para el miércoles 4 de febrero. El futbolista permanece en la Ciudad de México, apartado de la convocatoria y a la espera de la formalización de su pase.

¿Qué falta para que Jorge Sánchez llegue a PAOK?

Jorge Sánchez afrontará un nuevo reto en Europa (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Las negociaciones entre los directivos de Cruz Azul y PAOK solo dependen de la definición del calendario de pagos, que podría establecerse en 18 o 24 meses. El interés del club griego por incorporar al lateral mexicano se concretó tras varios días de conversaciones entre ambas dirigencias.

Sánchez ya cuenta con experiencia previa en Europa: defendió los colores del Ajax en Países Bajos y del Porto en Portugal. Su inminente fichaje por el PAOK responde tanto a una estrategia de reforzamiento del equipo griego como a su objetivo de consolidarse nuevamente en el futbol del Viejo Continente. El vínculo con el club de Salónica se extendería hasta mediados de 2029.

De este modo, Jorge Sánchez afrontará un nuevo reto en Europa, decidido a fortalecer su carrera internacional y aportar al proyecto del PAOK. Sánchez se convierte en la quinta baja de Cruz Azul en el actual Clausura 2026, sumándose a las salidas de Mateusz Bogusz, Ángel Sepúlveda, Ignacio Rivero y Lorenzo Faravelli. Esta situación obliga a la institución a realizar ajustes inmediatos en su plantilla y a reorganizar su estrategia para el torneo.

La etapa de Jorge Sánchez en Cruz Azul incluyó la obtención de la Copa de Campeones de la Concacaf en 2025 (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Frente a las recientes bajas, el cuerpo técnico liderado por Nicolás Larcamón optará por Campos como lateral, quien tendrá que desempeñarse a perfil cambiado en lo que se concreta algún refuerzo externo. Mientras tanto, la directiva ya busca cerrar la llegada de Joao Pedro y de un extremo, en un intento por equilibrar un plantel afectado por las salidas más recientes.

La etapa de Jorge Sánchez en Cruz Azul incluyó la obtención de la Copa de Campeones de la Concacaf en 2025. Desde su arribo para el Apertura 2024, acumuló 219 minutos en cuatro partidos del actual Clausura 2026, alineando tres veces como titular.

