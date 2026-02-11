México Deportes

Rodrigo Aguirre debuta con doblete en la victoria de Tigres ante Forge FC

El cuadro felino avanzó a la ronda de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup

El cuadro felino avanzó a la ronda de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup. (Instagram: Club Tigres)

El uruguayo Rodrigo Aguirre comandó la victoria de los Tigres sobre Forge FC en los dieciseisavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, firmando un doblete en su debut oficial con el equipo felino.

Con un resultado de 4-1, el equipo regiomontano selló su boleto a la siguiente ronda, donde se enfrentará al ganador de la eliminatoria entre el FC Cincinnati y el O&M FC.

Crónica del partido

Rodrigo Aguirre anotó doblete en su presentación.(Instagram: Club Tigres)

Después del empate sin goles en el partido de ida y no haber conseguido ni siquiera una anotación como visitante, Tigres estaba obligado a conseguir la victoria para lograr su boleto a la siguiente ronda, ya que un empate con goles o derrota los dejaba fuera.

Por ello, los felinos salieron desde el primer minuto a buscar el gol que los pusiera al frente en el marcador global.

En el marco de los dieciseisavos de final de la CONCACAF Champions Cup, Rodrigo Aguirre debutó con los Tigres y terminaría siendo el principal protagonista con un doblete.

Precisamente el delantero uruguayo fue quien adelantó a los felinos al minuto 22 tras un tiro de esquina a segundo poste, el cual fue recentrado por Fernando Gorriarán para que Rodrigo Aguirre mandara el balón a las redes con un remate de cabeza.

Los siguientes minutos del encuentro transcurrieron a favor del conjunto felino y el ex artillero de las Águilas logró marcar su primer doblete en la institución al minuto 71 con un disparo cruzado de pierna zurda dentro del área.

A lo largo de todo el partido, Tigres fue muy superior al Forge FC con una goleada de 4-1, asegurando así su boleto a la siguiente instancia.

Guido Pizarro habla sobre la actuación de Aguirre

Guido Pizarro se mostró contento
Guido Pizarro se mostró contento por la actuación de su equipo. ( REUTERS/Daniel Becerril)

Guido Pizarro, entrenador de Tigres, valoró el desempeño colectivo que mostró su equipo durante el juego: “Creo que ya el semestre pasado la idea de funcionamiento y la esencia del grupo se va viendo”, inició, destacando la evolución táctica que han tenido sus jugadores.

Sobre los movimientos tácticos, mencionó que intentaron encontrarlos y no dio transiciones al rival que era un poco lo que querían.

En el caso de Rodrigo Aguirre, se mostró contento por su debut con el club: “Contento con el funcionamiento, con el pase, con varios chicos que jugaron bien y especialmente con Rodrigo Aguirre, que inicia su etapa con dos goles y ya se acopló”.

