“Duele despedirse del América”: Rodrigo Aguirre se sincera antes de firmar con Tigres

En su salida rumbo a Monterrey, el uruguayo afirmó marcharse satisfecho con su etapa en el América

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

Rodrigo Aguirre dejó la Ciudad de México con destino a Monterrey para cerrar su incorporación a Tigres, poniendo fin a su etapa con el Club América.

El delantero uruguayo habló públicamente sobre su salida, reconoció el impacto emocional de despedirse de sus compañeros en Coapa y se dijo satisfecho por lo conseguido durante su paso por el conjunto azulcrema.

Previo a su viaje, Aguirre acudió este viernes a las instalaciones del club para despedirse del plantel, con el que compartió año y medio. La mañana de este sábado, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el atacante explicó que, aunque la decisión implica un proceso emocional, se marcha con la tranquilidad de haber cumplido durante su etapa con las Águilas.

La despedida de Coapa

El delantero señaló que la parte más compleja del cambio es separarse de sus compañeros, con quienes convivió de manera constante desde su llegada al club. No obstante, subrayó que las salidas forman parte del futbol profesional y del mercado de fichajes.

“No me voy triste. Sí duele despedirse, pero me voy con la tranquilidad de haber dado todo y haber conseguido cosas importantes aquí en el club. Las despedidas es la parte que más duele cuando toca salir de un club, pero estamos acostumbrados, es parte de nuestro trabajo y sabemos que esto puede pasar”, declaró Aguirre ante los medios en el aeropuerto.

El atacante recalcó que su balance con América es positivo, tanto en lo personal como en lo colectivo, y que se va conforme con el rendimiento mostrado durante su estancia en Coapa.

Su paso por América y la nueva etapa con Tigres

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Desde su llegada al América en julio de 2024, Rodrigo Aguirre disputó 58 partidos oficiales, en los que marcó 16 goles y dio una asistencia, acumulando cerca de 3 mil minutos de actividad. En el plano colectivo, fue parte del plantel campeón de la Liga MX y del equipo que conquistó la Campeones Cup.

A sus 31 años, Aguirre se convertirá en nuevo jugador de Tigres, club al que llega con la intención de iniciar una nueva etapa en su carrera y regresar a Monterrey, ciudad en la que ya tuvo un paso previo con Rayados. El delantero reconoció la relevancia del conjunto felino en el futbol mexicano y expresó su entusiasmo por el reto que se avecina.

“Todo mundo sabe lo que es Tigres, lo que significa en el país, así que nada, estoy muy contento. Estoy contento con lo que logré en América y muy emocionado por lo que viene”, afirmó. Además, el atacante admitió que mantiene la ilusión de competir por un lugar con la selección de Uruguay rumbo a la Copa del Mundo.

