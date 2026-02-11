México Deportes

“La presión es para los que no pueden llevar comida a su casa”, Uriel Antuna habla sobre la eliminación de Pumas en la CONCACAF Champions Cup

Uriel Antuna declara que el enfoque está 100 por ciento en la competición local y no se sienten presionados por quedar fuera en el torneo continental

Uriel Antuna declara que el enfoque está 100 por ciento en la competición local y no se sienten presionados por quedar fuera en el torneo continental. (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)

Después de la eliminación de Pumas a manos del San Diego FC en la CONCACAF Champions Cup, Uriel Antuna declaró no sentirse presionado por el mal resultado:

“Presión la tienen las personas que no pueden llevar comida a su casa. En este equipo tan grande como la afición, lo que requiere es que siempre si quiere ganar, y en eso nos vamos a enfocar en la liga, proponer en donde nos paremos”, comentó el jugador en zona mixta.

Esta frase se asemeja a lo dicho por Diego Armando Maradona cuando dirigía a Dorados de Sinaloa y no pudo obtener el ascenso a primera división:

“Presión tiene el tipo que se levanta a las 4 de la mañana y no puede llevar 100 pesos a la casa para darle de comer a sus hijos. Yo no tengo presión, tengo la olla llena gracias a Dios”, comentó en aquel entonces el “Pelusa”.

Plena concentración en la Liga Mx

Uriel Antuna habla sobre la posibilidad de redimirse en el torneo local. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Uriel Antuna también enfatizó que el equipo debe enfocarse al 100 por ciento en sus compromisos de Liga MX, tras la eliminación en la CONCACAF Champions Cup]:

“A pesar de quedar fuera, estoy contento con el grupo y cómo está funcionando el equipo. Hoy se mostró con las llegadas que tuvimos y lo que hemos estado ajustando”, comentó el mediocampista ofensivo.

El jugador recalcó que el equipo debe seguir adelante pese al mal resultado, ya que todos los integrantes del plantel tienen la responsabilidad de llevar al club a los lugares donde se merece.

Situación actual de los Pumas

Un sector del público pide la salida de Efraín Juárez mientras otros señalan a los jugadores del mal momento que atraviesa el equipo. (Chadd Cady-Imagn Images)

En la Liga MX, Pumas marcha invicto, pero las formas de juego no convencen del todo a los aficionados universitarios, pues en casa han dejado escapar puntos valiosos que podrían ser determinantes a final de temporada para determinar si clasifican a la liguilla.

Un grupo de seguidores del cuadro auriazul señala a Efraín Juárez como el principal responsable del mal momento que atraviesa el equipo, criticando sus cambios y decisiones tácticas.

Sin embargo, en juegos como el de la vuelta de la CONCACAF Champions Cup ante San Diego FC, un sector de la afición reconoce que la culpa recae sobre los jugadores, quienes no rinden dentro del terreno de juego.

