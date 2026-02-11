De cuánto es el apoyo económico que recibe Donovan Carrillo, patinador mexicano en los Juegos Olímpicos de Invierno ( REUTERS/Amanda Perobelli)

Donovan Carrillo llegó a la final de patinaje artístico individual en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, el atleta mexicano es el único latinoamericano presente en la final de patinaje artístico.

Su brillante actuación causó una serie de reacciones entre el público y sus seguidores, pues demostró el talento que tiene. Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo felicitó por el éxito alcanzado.

“Muchas felicidades a Donovan Carrillo, patinador mexicano que clasificó a la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Un gran orgullo para México”, publicó en redes sociales la presidenta de México.

¿Cuál es el apoyo económico que recibe Donovan Carrillo de CONADE?

Tras el éxito alcanzado por el tapatío, surgió la interrogante de cuál es el apoyo económico que recibe por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), desde que Rommel Pacheco tomó el cargo de director deportivo, aseguró que todos recibirán el apoyo necesario para desempeñarse en sus actividades deportivas.

Actualmente, Donovan Carrillo recibe una beca mensual de 12 mil pesos otorgado por la CONADE. Desde el comienzo de su ciclo, el patinador ha contado con el respaldo institucional, que no solo le ha proporcionado dicha beca mensual, sino también el apoyo necesario para trasladarse a Canadá y así continuar con su ejercicio de alto nivel.

Durante el año pasado, Carrillo accedió a un recurso extraordinario de 589 mil pesos, según lo informado por la CONADE. Este financiamiento estuvo dirigido de manera específica a un campamento de entrenamiento en Canadá, donde trabajó con los entrenadores Myke Gillman y Jonathan Mills.

La preparación internacional fue determinante para que lograra su clasificación olímpica, obtenida en un evento realizado en Beijing durante septiembre.

Por su parte, los otros representantes nacionales en Milano-Cortina 2026 —Regina Martínez, Allan Corona, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola— no recibieron apoyo económico ordinario de la Conade en la mayor parte del ciclo olímpico. C

La CONADE, dirigida por Rommel Pacheco, anunció que todos los clasificados mexicanos accederán a la beca ordinaria. Pacheco afirmó en conferencia que “serán las mismas del año pasado, no hay modificaciones, los mismos tabuladores en las becas donde hubo un gran incremento en ellas”.

De acuerdo con el nuevo lineamiento, ningún deportista quedará excluido de este esquema: aquellos que no logren posicionarse entre los dieciséis mejores de su disciplina recibirán una beca mínima de 15 mil pesos mensuales durante el ciclo olímpico.

En el proceso de clasificación y preparación previa, los atletas mexicanos han enfrentado desafíos económicos reiterados. Para el ciclo que culmina en 2026, la política de becas de la CONADE mantiene los mismos tabuladores aplicados en el periodo anterior. Esto representa una certeza institucional y financiera para los atletas olímpicos mexicanos, independientemente de sus resultados finales en la competencia.