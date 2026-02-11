México Deportes

De cuánto es el apoyo económico que recibe Donovan Carrillo, patinador mexicano en los Juegos Olímpicos de Invierno

El patinador tapatío está compitiendo en sus segundos Juegos Olímpicos en búsqueda de superar su marca de 2022

Guardar
De cuánto es el apoyo
De cuánto es el apoyo económico que recibe Donovan Carrillo, patinador mexicano en los Juegos Olímpicos de Invierno ( REUTERS/Amanda Perobelli)

Donovan Carrillo llegó a la final de patinaje artístico individual en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, el atleta mexicano es el único latinoamericano presente en la final de patinaje artístico.

Su brillante actuación causó una serie de reacciones entre el público y sus seguidores, pues demostró el talento que tiene. Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo felicitó por el éxito alcanzado.

“Muchas felicidades a Donovan Carrillo, patinador mexicano que clasificó a la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Un gran orgullo para México”, publicó en redes sociales la presidenta de México.

¿Cuál es el apoyo económico que recibe Donovan Carrillo de CONADE?

Actualmente, Donovan Carrillo recibe una
Actualmente, Donovan Carrillo recibe una beca mensual de 12 mil pesos otorgado por la CONADE ( REUTERS/Yara Nardi)

Tras el éxito alcanzado por el tapatío, surgió la interrogante de cuál es el apoyo económico que recibe por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), desde que Rommel Pacheco tomó el cargo de director deportivo, aseguró que todos recibirán el apoyo necesario para desempeñarse en sus actividades deportivas.

Actualmente, Donovan Carrillo recibe una beca mensual de 12 mil pesos otorgado por la CONADE. Desde el comienzo de su ciclo, el patinador ha contado con el respaldo institucional, que no solo le ha proporcionado dicha beca mensual, sino también el apoyo necesario para trasladarse a Canadá y así continuar con su ejercicio de alto nivel.

Durante el año pasado, Carrillo accedió a un recurso extraordinario de 589 mil pesos, según lo informado por la CONADE. Este financiamiento estuvo dirigido de manera específica a un campamento de entrenamiento en Canadá, donde trabajó con los entrenadores Myke Gillman y Jonathan Mills.

La preparación internacional fue determinante para que lograra su clasificación olímpica, obtenida en un evento realizado en Beijing durante septiembre.

La CONADE, dirigida por Rommel
La CONADE, dirigida por Rommel Pacheco, anunció que todos los clasificados mexicanos accederán a la beca ordinaria (REUTERS/Claudia Greco)

Por su parte, los otros representantes nacionales en Milano-Cortina 2026 —Regina Martínez, Allan Corona, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola— no recibieron apoyo económico ordinario de la Conade en la mayor parte del ciclo olímpico. C

La CONADE, dirigida por Rommel Pacheco, anunció que todos los clasificados mexicanos accederán a la beca ordinaria. Pacheco afirmó en conferencia que “serán las mismas del año pasado, no hay modificaciones, los mismos tabuladores en las becas donde hubo un gran incremento en ellas”.

De acuerdo con el nuevo lineamiento, ningún deportista quedará excluido de este esquema: aquellos que no logren posicionarse entre los dieciséis mejores de su disciplina recibirán una beca mínima de 15 mil pesos mensuales durante el ciclo olímpico.

En el proceso de clasificación y preparación previa, los atletas mexicanos han enfrentado desafíos económicos reiterados. Para el ciclo que culmina en 2026, la política de becas de la CONADE mantiene los mismos tabuladores aplicados en el periodo anterior. Esto representa una certeza institucional y financiera para los atletas olímpicos mexicanos, independientemente de sus resultados finales en la competencia.

Temas Relacionados

Donovan CarrilloJuegos Olímpicos de Invierno 2026patinaje artísticomexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

¿Quiénes serán los rivales de Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

El jalisciense buscará mejorar su histórica posición en la final olímpica de Milán-Cortina 2026, enfrentando a potencias mundiales como Ilia Malinin y Yuma Kagiyama

¿Quiénes serán los rivales de

¿Cómo se reforzaron todos los equipos de la Liga MX tras el cierre del mercado de Fichajes?

El mercado de fichajes cerró para todos los equipos de la Liga MX y aquí un recuento de los nombres que llegan para este Clausura 2026

¿Cómo se reforzaron todos los

Cuándo y cómo ver a Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El país entero podrá seguir cada salto y giro de su patinador estrella gracias a transmisiones gratuitas y por servicios de streaming

Cuándo y cómo ver a

Cruz Azul hace oficial la llegada de Nico Ibáñez: “Muy contento de estar aquí”

El delantero argentino naturalizado mexicano iniciará una nueva etapa de su carrera en la Liga MX como jugador de La Máquina Cementera

Cruz Azul hace oficial la

Cuáles son las opciones para Pumas en caso de una salida de Efraín Juárez

Efraín Juárez se estaría jugando su puesto en las próximas horas tras los malos resultados

Cuáles son las opciones para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Objetivo prioritario detenido en Coahuila

Objetivo prioritario detenido en Coahuila es del Cártel del Noreste y está ligado con la masacre de los LeBarón

Van cinco fosas clandestinas localizadas en Concordia, Sinaloa, tras hallazgo de diez cuerpos

Minera frenó operaciones por inseguridad meses antes del secuestro de 10 ingenieros, mientras Harfuch asegura que no tenían reportes previos

Atacan a balazos a agentes ministeriales en Cortazar, Guanajuato: un elemento resultó lesionado

Dan más de 10 años de cárcel para tres personas en Sonora por albergar a 36 migrantes de La India, Ecuador, Nepal y Pakistán

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris agrede a

Poncho de Nigris agrede a Gabo Cuevas en vivo y lo corre de Ring Royale

Alejandra Guzmán asegura que vio a su mamá Silvia Pinal momentos antes de entrar al quirófano: “Una luz profunda”

Sobrino de Edith Márquez sufre la muerte de su papá a sólo dos días de haber muerto su mamá: “Parece una pesadilla”

Influencer Sol León revela las razones por las que habría aceptado entrar a La Casa de los Famosos Telemundo

Fans de One Piece podrán convivir con Iñaki Godoy en evento exclusivo de la segunda temporada: así puedes asistir

DEPORTES

¿Quiénes serán los rivales de

¿Quiénes serán los rivales de Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

¿Cómo se reforzaron todos los equipos de la Liga MX tras el cierre del mercado de Fichajes?

Cuándo y cómo ver a Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Cruz Azul hace oficial la llegada de Nico Ibáñez: “Muy contento de estar aquí”

Cuáles son las opciones para Pumas en caso de una salida de Efraín Juárez