México

“Mi esposa está embarazada, pero soy estéril”: frutinovelas y relatos, el fenómeno viral que domina TikTok

Una nueva propuesta de entretenimiento que combina elementos de melodramas televisivos con inteligencia artificial gana popularidad en plataformas como X, YouTube y TikTok

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Mujer con cabeza de fresa y vestido rojo mojado camina bajo la lluvia en la calle, con un hombre de traje y cabeza de manzana oscura observándola desde una entrada iluminada
Algunos episodios superan las 50 mil reproducciones. (YouTube)

Con la democratización de la inteligencia artificial, las sorpresas aguardan en cada esquina. Historias absurdas, giros dramáticos y personajes que nadie imaginó: frutas con vida propia. Las llamadas frutinovelas se posicionaron como uno de los contenidos más virales en TikTok, donde acumulan hasta 30 millones de reproducciones en una sola semana y redefinen la forma de consumir entretenimiento.

Aunque con menor impacto, este fenómeno coincide con el auge de microrelatos en X y Threads. Bajo títulos como “Mi esposa está embarazada, pero soy estéril”, estas historias anónimas capturan la atención con tuits breves, pero intensos y diseñados para enganchar en segundos.

Las llamadas frutinovelas se posicionaron como uno de los contenidos más virales en TikTok. Frutinovelas /Captura de video)
Las llamadas frutinovelas se posicionaron como uno de los contenidos más virales en TikTok. Frutinovelas /Captura de video)

Qué son las frutinovelas y por qué atrapan

Las frutinovelas son series verticales protagonizadas por frutas y vegetales con rasgos humanos. Sus historias giran en torno a infidelidades, celos, traiciones y romances imposibles. Todo ocurre en capítulos de uno a dos minutos.

El fenómeno mezcla humor, parodia y cultura pop. Existen versiones inspiradas en realities como Love Island y adaptaciones de historias mediáticas. Incluso aparecen reinterpretaciones de telenovelas clásicas o romances de celebridades.

Montaje de tres escenas de "Frutinovelas" mostrando personajes con cabezas de frutas: una fresa llorando, un plátano en una oficina y una confrontación con una manzana
Las "Frutinovelas", un innovador género digital, capturan la atención del público mexicano. (YouTube)

El éxito no está exento de críticas. Especialistas advierten que muchas de estas narrativas cruzan límites que la televisión tradicional no permitiría.

IA, bajo costo y consumo inmediato

El auge de estas producciones responde al avance de herramientas de inteligencia artificial que permiten crear videos con pocos recursos. Plataformas como Veo o Dream Machine facilitan la generación de imágenes, voces y guiones en cuestión de minutos.

Además, el formato encaja con la lógica del algoritmo. Episodios cortos, impacto inmediato y narrativa fragmentada impulsan la retención de audiencia.

Una captura de pantalla de un post de X del usuario Angel Porras (@AngelporrasXx) donde relata un microrelato sobre un dilema ético médico y personal
A la par de las frutinovelas, los microrelatos ganan popularidad en X y Threads. (X)

¿Consumo irónico o nueva forma de entretenimiento?

El fenómeno abre una discusión sobre los hábitos digitales. ¿El público consume estas historias por diversión, ironía o simple inercia? Las frutinovelas no solo dominan el feed. También evidencian un cambio profundo en el entretenimiento digital, donde la inteligencia artificial, la brevedad y el impacto inmediato marcan el nuevo estándar.

Aunque en un formato diferente, las temáticas de los microrealtos también generan cuestionamientos por basarse en historias —muchas de ellas— escritas desde un enfoque sexista.

Su fin se alinea con el interés de creadores de contenido de frutinovelas: impactar y ganar popularidad digital mientras el fenómeno siga de moda.

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