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Declaraciones de Poncho de Nigris dejan fuera a su madre de LCDLFMX: ella explota y ventila nombre del primer confirmado

La productora Rosa María Noguerón confirmó que la madre del influencer regiomontano no formará parte de la cuarta temporada del reality

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Un hombre con barba y gafas de sol en traje rosa, una mujer con cabello rizado y blusa negra de perlas, y una mujer rubia sonriendo en blusa terracota
La productora Rosa María Noguerón confirmó que la madre del influencer regiomontano no formará parte de la cuarta temporada del reality (Instagram)

La posible entrada de ‘Doña Alegría’ a La Casa de los Famosos México terminó en polémica antes de concretarse. La productora Rosa María Noguerón confirmó que, por ahora, la madre de Poncho de Nigris no formará parte de la cuarta temporada, luego de que el propio influencer adelantara detalles que debían mantenerse en secreto.

Declaraciones adelantadas que cambiaron el rumbo

El conflicto surgió cuando Poncho de Nigris reveló que la producción buscaba integrar a su mamá al reality. Incluso habló de la oferta económica y expresó su desacuerdo.

“La quieren para La casa de los famosos, a mi mamá. Puede ser una posible integrante de La casa de los famosos. Pero le quieren dar 100 mil pesos por semana y le dije que no, sinceramente vale mucho más mi mamá…”.

Sus palabras encendieron la conversación en redes sociales y rompieron una de las reglas clave del formato: mantener en secreto a los posibles participantes.

Leticia Guajardo dividió comentarios en YouTube debido a una serie de afirmaciones hechas en el pódcast de su nieto.
Leticia Guajardo aseguró que Yetus, amigo de su nieto Aldo, ya había pactado su ingreso a La Casa de los Famosos. (Más Allá del Fierro / YouTbe)

Productora confirma: no estará en esta temporada

Ante la controversia, Rosa María Noguerón explicó que la situación afectó directamente las negociaciones. La productora dejó claro que la sorpresa es un elemento esencial del programa.

“Mira, nosotros amamos a doña Alegría, es una mujer muy divertida… Sin embargo, creo que fue muy apresurado que Poncho se atreviera a dar las declaraciones que dio. Entonces, para nosotros es bien importante que los personajes que puedan estar, ni siquiera se propongan ellos mismos antes, para que sí sea una verdadera sorpresa para el público”.

Durante un encuentro con medios registrado por el periodista Ernesto Buitrón, la productora también dejó abierta la puerta a futuro, aunque descartó su participación en la próxima edición: “Entonces, creo que hacer esas declaraciones apresuradas hizo que por lo pronto doña Alegría quizá no esté en esta temporada… sería un gran elemento, nos encantaría tenerla en alguna temporada”.

‘Doña Alegría’ reacciona y acusa a su hijo

Por su parte, Leticia Guajardo, conocida como ‘Doña Alegría’, responsabilizó directamente a su hijo por perder la oportunidad. En una transmisión en vivo, expresó su frustración: “No puede ser, Rosa María, yo no tuve la culpa. Por favor, apóyenme con La casa de los famosos, ¿por qué me dejaron fuera? Le hablan por error a Poncho y me arruina mi proyecto de vida…”.

Su declaración reforzó la versión de que la filtración adelantó decisiones que aún no estaban cerradas.

Rueda de prensa de la Casa de los Famosos.
Rosa María Noguerón en la rueda de prensa del Reality Show de La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Otro nombre en la polémica

En medio del escándalo, ‘Doña Alegría’ también soltó un supuesto nombre confirmado para la nueva temporada: el creador de contenido Yetus. Sin embargo, su postura fue contundente al rechazar su ingreso: “También a Yetus déjenlo fuera… él ya está puesto que ya va a entrar, ya me dijo… Si me dejaron a mí fuera, también al Yetus”.

@blancarivera84

Jajaja esa doña alegria #doñaleticia #doñaalegria #yetus #lacasadelosfamososmx

♬ sonido original - Blanca Rivera edits ✨🌷

El episodio deja claro que, en realities como La Casa de los Famosos México, la discreción resulta clave. La filtración de información no solo rompe la narrativa del programa, también puede modificar decisiones de casting.

Por ahora, ‘Doña Alegría’ queda fuera de la cuarta temporada, aunque la producción no descarta integrarla en futuras ediciones.

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