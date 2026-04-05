Mi Beca para Empezar 2026: estos son los montos depositados a todos los beneficiarios en abril

Mi Beca para Empezar beneficia a alumnas y alumnos de nivel básico, a excepción de secundaria, que estudien en algún plantel público de la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

El Gobierno de la Ciudad de México lanzó el programa social Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, enfocado en estudiantes de preescolar y primaria que asisten a escuelas públicas de la capital.

Esta ayuda económica busca ofrecer apoyo a los alumnos y garantizar su continuidad en la educación básica, al reducir las dificultades causadas por la falta de insumos escolares.

A diferencia de diversos programas sociales, los integrantes de Mi Beca para Empezar no reciben dinero en efectivo ni pueden retirar fondos en cajeros automáticos.

El beneficio se entrega a través de una tarjeta expedida por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), válida únicamente en comercios autorizados de la Ciudad de México.

La mandataria capitalina detalló que la fecha del triple pago será el 1 de marzo a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de primaria. Video: X/@BienestarEdu.

Por medio de esta tarjeta, los beneficiarios adquieren alimentos, uniformes, útiles, libros, materiales escolares y otros productos vinculados a la educación.

Los estudiantes efectúan compras en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, almacenes y negocios donde se aceptan pagos electrónicos.

Pago de marzo de Mi Beca para Empezar 2026 a todos los beneficiarios

El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) informó que el pago correspondiente al mes de abril de Mi Beca para Empezar fue realizado a todos los beneficiarios.

Según información de la dependencia capitalina, el depósito se efectuó durante las primeras horas del pasado miércoles 1 de abril de 2026.

De este modo, los estudiantes de preescolar y primaria de escuelas públicas de la Ciudad de México ya pueden consultar el saldo en sus tarjetas proporcionadas por el Gobierno local.

El pago de Mi Beca para Empezar de este mes de abril 2026 se realizó el pasado miércoles 1. Foto: Archivo/Infobae México.

El monto de Mi Beca para Empezar varía para cada beneficiario, dependiendo del grado educativo que cursa cada niña o niño.

Este depósito corresponde al octavo de Mi Beca para Empezar del ciclo escolar 2025-2026 y es el cuarto del año.

Las alumnas y alumnos de nivel básico pueden usar su tarjeta de este programa social de la Ciudad de México, ya que los recursos han sido dispersados.

En las redes sociales del Fibien se publicaron los montos asignados a cada beneficiario en este pago del pasado miércoles 1 de abril.

Para verificar el pago de este mes se requiere la aplicación correspondiente y revisar el depósito recibido.

En las redes sociales del Fibien se publicaron los montos asignados a cada beneficiario en este pago del miércoles 1 de abril. (Foto: CUARTOSCURO)

¿Cuáles son los montos que recibieron los beneficiarios de Mi Beca para Empezar en este mes de abril 2026?

El Fibien informó las cantidades entregadas a los beneficiarios de Mi Beca para Empezar durante abril de 2026:

600 pesos : Para quienes cursan preescolar

650 pesos : Para quienes asisten a primaria

600 pesos: Para estudiantes de CAM en preescolar, primaria y laboral

Montos depositados de Mi Beca para Empezar en marzo 2026 Foto: X/@BienestarEdu.

Tal como se indicó previamente, los pagos varían según el grado escolar que actualmente cursan los menores.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la dependencia del Gobierno de la Ciudad de México en caso de que exista algún retraso en los pagos de marzo.