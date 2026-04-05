México

Advierten sobre una posible crisis de gas en México

Expertos advierten que la seguridad nacional del país está en riesgo debido a la falta de autosuficiencia en la producción y almacenamiento de gas natural

Guardar
El reciente conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán disparó el precio del petróleo y generó temores de escasez y alzas en los precios de la energía.| REUTERS/Brian Snyder
El reciente conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán disparó el precio del petróleo y generó temores de escasez y alzas en los precios de la energía.| REUTERS/Brian Snyder

La reciente escalada de tensiones geopolíticas a nivel internacional ha encendido las alarmas sobre la estabilidad energética de México.

Expertos advierten que la alta dependencia del exterior pone en riesgo no solo la economía, sino el funcionamiento de los sectores más esenciales del país.

El reciente choque bélico que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán ha desestabilizado severamente los mercados energéticos globales. El bloqueo del Estrecho de Ormuz —un corredor clave por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo del mundo— provocó que el costo del barril se disparara de los 60 a más de 100 dólares, desatando temores de escasez y aumentos generalizados.

Aunque México tiene producción propia de crudo y el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha impulsado acuerdos recientes con empresarios gasolineros para intentar contener el impacto en los consumidores (fijando precios alrededor de los 24 pesos por litro), la economía nacional sigue sujeta a los vaivenes y presiones del mercado internacional de hidrocarburos.

El gas natural: el pilar energético del país

Más allá de las gasolinas, el verdadero foco rojo para el país se encuentra en el gas. La doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco, explica que este recurso se ha convertido en la columna vertebral del sistema eléctrico mexicano.

En la actualidad, más del 60% de la matriz energética de México depende del gas natural. Este predominio se debe a la apuesta histórica por las centrales eléctricas de ciclo combinado, las cuales sustituyeron al petróleo con la intención de producir electricidad de forma más barata y con un menor daño al medioambiente.

El principal problema de este modelo es que la demanda de gas en México supera por mucho la capacidad de producción interna. Como resultado, el país se ve obligado a importar volúmenes masivos de este hidrocarburo de manera directa desde Estados Unidos.

Esta fuga constante de capitales profundiza la dependencia energética y coloca a México en una situación de extrema vulnerabilidad. La investigadora de la UAM enfatiza que el gas dejó de ser un mero insumo económico para convertirse en un tema de máxima seguridad nacional. Ante un posible corte de suministro extranjero o un alza desmedida en los precios, el país corre el riesgo de parar sus servicios básicos, colapsando áreas críticas como los hospitales, las escuelas y la industria manufacturera.

La encrucijada de la soberanía

Durante la presentación de su libro México en la Encrucijada Gasífera: Seguridad Energética contra la ambición de convertirse en Hub exportador, Azamar Alonso subrayó el dilema actual del país.

A fuel nozzle for gasoline is used at a fuel station in Berlin, Germany, April 4, 2026. REUTERS/Lisi Niesner
A fuel nozzle for gasoline is used at a fuel station in Berlin, Germany, April 4, 2026. REUTERS/Lisi Niesner

La académica advierte sobre los peligros de priorizar una estrategia donde el país busque actuar como un puente de exportación para mercados extranjeros, descuidando el almacenamiento y la capacidad de producción local que garanticen, antes que nada, el consumo y la supervivencia de los mexicanos.

Temas Relacionados

PetróleoPemexgasolinaUAMPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Asesinada por sus “amigas” y grabada en video: sentencias mínimas en el caso Leyla Monserrat indignan en Sonora

Las condenas de 2 años y 10 meses de internamiento y 11 meses de libertad asistida reavivaron la indignación por el crimen de la joven de 15 años

Asesinada por sus “amigas” y grabada en video: sentencias mínimas en el caso Leyla Monserrat indignan en Sonora

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 6 de abril de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 6 de abril de 2026

Padres de Miguel Rojas exigen castigo a responsables a un año de la tragedia en el Axe Ceremonia: “No fue un accidente”

El padre de Miguel Rojas denunció públicamente que la muerte de su hijo fue consecuencia de negligencias y omisiones, y pidió que los responsables enfrenten la justicia

Padres de Miguel Rojas exigen castigo a responsables a un año de la tragedia en el Axe Ceremonia: “No fue un accidente”

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

La defensa del exsecretario solicitó una audiencia presencial para exponer los argumentos de la apelación con la que busca anular su condena por narcotráfico

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas de Guadalajara rescató un empate 2-2 ante Pumas UNAM en la Jornada 13 de la Liga MX, con un penal en tiempo agregado que marcó el desenlace del encuentro

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

Procesan a tres personas detenidas con más de 100 kilos de marihuana en CDMX

Cae presunto “halcón” de la Familia Michoacana que habría participado en bloqueos por la Operación Liberación

Tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Nayarit, procesan a 18 personas detenidas con un arsenal y explosivos

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Hernán Bermúdez Requena por desaparición forzada?

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026: por qué cancelaron la participación de la mamá de Poncho de Nigris

La Casa de los Famosos México 2026: por qué cancelaron la participación de la mamá de Poncho de Nigris

Frida Sofía enciende las redes con un video junto a un misterioso acompañante y desata rumores de embarazo

Supernova Génesis 2026: así se encendió la rivalidad entre Lupita Villalobos y Kim Shantal rumbo al combate

¿Backrooms mexicanos? los memes de reparaciones en la Línea 2 del Metro CDMX

Fernando Delgadillo anuncia seis próximos conciertos en México: estas son las fechas y ciudades

DEPORTES

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

El mensaje que Lucas Ocampos dedicó a la afición de Rayados tras polémica: “No fue hacia ustedes”

Álvaro Morales confesó por qué se convirtió en director técnico de Peluche Caligari en la Kings League

El día que Pumas venció a Chivas en una final de Liga Mx