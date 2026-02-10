Nico Ibáñez será jugador de Cruz Azul: Tigres pacta acuerdo que negoció desde el aeropuerto ( Twitter/Club Tigres)

Cruz Azul y Tigres han alcanzado un acuerdo para el traspaso del delantero argentino Nicolás Ibáñez, quien está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de La Máquina. En el cierre de registros de la Liga MX, las directivas protagonizaron una escena que tenía en suspenso al propio jugador.

Nico Ibáñez esperó a que las directivas llegaran a un acuerdo, lo que causó que el naturalizado mexicano quedara varado en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, pues por varias horas estuvo a la espera de la resolución en la que participó su representante, así como la gente de ambos clubes.

Pese a que la negociación ya estaba prácticamente pactada, en las últimas horas se pactaron acuerdos importantes para que Nico pudiera viajar a la Ciudad de México y reportarse a las instalaciones de Cruz Azul. Pasadas de las 21:00 horas de este lunes, el delantero de 31 años pudo abordar su avión con dirección a la capital.

Nico Ibañez reacciona a las negociaciones de Cruz Azul y Tigres desde el aeropuerto para su traspaso

Nico Ibáñez ya viaja a CDMX para reportar con Cruz Azul (X/ @ilianyAparicio)

En un breve encuentro con la prensa, el futbolista se encontró con los reporteros que estaban a la espera de sus movimientos: si podía viajar a la CDMX o si permanecería en Nuevo León. Cuando se dio a conocer que Nico Ibáñez será el nuevo delantero de Cruz Azul, se encaminó a abordar su avión.

Sin embargo, no quiso compartir alguna declaración que lo comprometiera o vinculara con Cruz Azul.

“No puedo decir nada porque están hablando entre las directivas”, sentenció.

Y es que, ante la insistencia de la prensa, Nico Ibáñez enfatizó que el acuerdo está por finalizar: “Están en eso, los clubes están hablando ya falta poco”, compartió. No se detuvo a atender a la prensa.

“Estoy yendo a Ciudad de México, están arreglando las directivas... No puedo hablar hasta que las dirigencias se pongan de acuerdo, no puedo hablar nada, disculpen”.

Nico Ibáñez, el nuevo delantero de Cruz Azul

(Twitter/ @LigaBBVAMX)

El fichaje prácticamente está cerrado y el atacante llegará en breve a La Noria para someterse a los exámenes médicos y firmar su contrato. El contrato de Ibáñez será por dos años, con opción a una extensión por un año adicional. El club busca que los trámites queden concluidos antes del cierre oficial del registro de jugadores, programado para este lunes 9 de febrero a las 19:00 hrs.

El entorno del futbolista ha confirmado el acuerdo personal con Cruz Azul. Sin embargo, aún falta la resolución definitiva entre ambos clubes para oficializar la incorporación. Tanto la directiva celeste como el propio jugador ven la operación como la oportunidad ideal para reforzar la delantera de cara al torneo.

Una de las principales motivaciones para que Ibáñez buscara su salida de Tigres es la falta de protagonismo que enfrenta actualmente, debido a su registro en la plantilla sub-21. Esto ha influido en su preferencia por sumarse al proyecto deportivo de Cruz Azul para este torneo.

El delantero apuesta por consolidarse como referente ofensivo y tener un papel central en el ataque de La Máquina, buscando revitalizar su carrera con un mayor peso en el campo tras su reciente etapa con Tigres.