Hugo Sánchez asegura que iba a pedir a Nico Ibáñez si dirigía a Cruz Azul: “Estaba destacando en San Luis”

El pentapichichi estuvo cerca de dirigir al cuadro cementero cuando llegó Juan Reynoso

Hugo Sánchez aseguró que pidió
Hugo Sánchez aseguró que pidió a Nico Ibáñez cuando estaba cerca de llegar a Cruz Azul (X@hugosanchez_9)

Nicolás Ibáñez ya se encuentra registrado en la Liga MX con Cruz Azul y ya solamente hace falta que el club cementero lo anuncie de manera oficial. El delantero argentino dejó a Tigres donde ya no era considerado y tendrá un nuevo reto en uno de los equipos más importantes de México.

La llegada de Nico de último momento causó diversas opiniones entre los aficionados y expertos del balompié nacional. Hugo Sánchez, ex jugador y entrenador, recordó que buscó al delantero cuando estuvo cerca de llegar a Cruz Azul.

“En ese momento (cuando Cruz Azul lo buscó), el Cruz Azul tenía un equipazo y yo dije, con ese equipo se puede salir campeón. Pero lo de Nico Ibáñez fue uno de los jugadores que yo les comenté que quería tener en el Cruz Azul y estaba en San Luis, estaba destacando Nico ahí y obviamente tenía menos años de lo que tiene ahora”, comentó el analista de ESPN.

(Twitter/ @LigaBBVAMX)
(Twitter/ @LigaBBVAMX)

Cabe recordar que el técnico peruano Juan Reynoso condujo a Cruz Azul al título y puso fin a una sequía superior a dos décadas sin campeonatos. Antes de su contratación, Hugo Sánchez figuró entre los candidatos principales para dirigir al equipo, aunque finalmente no fue seleccionado.

Números de Nico Ibáñez en Tigres

El atacante argentino, con 31 años, suma ya cuatro temporadas consecutivas como parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A lo largo de este tiempo, Ibáñez ha disputado más de 110 partidos oficiales. En ese periodo, ha marcado 30 goles y registra 10 asistencias.

Números de Nico Ibáñez con Tigres

  • Partidos: 110
  • Goles: 30
  • Asistencias: 10

El paso de Nicolás Ibáñez por el conjunto regiomontano no logró reproducir el nivel goleador que mostró previamente. La afición universitaria había depositado grandes ilusiones tras su llegada, ya que el atacante argentino arribó a Tigres luego de proclamarse máximo goleador con Pachuca. Ese logro generó expectativas elevadas en torno a su desempeño, aunque finalmente no pudo igualar su eficacia ofensiva anterior.

Nicolás Ibañez de Tigres celebra
Nicolás Ibañez de Tigres celebra una anotación ante del Guadalajara hoy, durante un partido de la jornada 14 de la liga del fútbol mexicano disputado en el Estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara, Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco

Cruz Azul cierra un mercado atípico de fichajes con Ibáñez

La inminente incorporación de Nico marcará el cierre del mercado de fichajes de Cruz Azul para el Clausura 2026. Días antes, el club sumó al extremo nigeriano Christian Ebere a sus filas.

Entre las principales apuestas, el argentino Agustín Palavecino se integró para reforzar el mediocampo y, en las primeras jornadas, demostró dinamismo y una presencia destacada en la cancha. La gestión de Iván Alonso presentó un mercado poco habitual, ya que el cuadro celeste prescindió de figuras como Ignacio Rivero, Lorenzo Fravelli, Mateusz Bogusz, Carlos Vargas, Camilo Cándido y Jorge Sánchez.

Cruz Azul y su inicio en el torneo

A pesar de tener este mercado de fichajes no tan convinvente, La Máquina marcha como tercer lugar del torneo regular tras cinco fechas disputadas. El cuadro de Larcamón suma 10 unidades producto de tres victorias, un empate y una sola derrota.

El próximo compromiso de los celestes será el domingo 15 de febrero cuando se enfrenten a Tigres en el Estadio Cuauhtémoc.

