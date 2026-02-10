Histórico de Pumas duda de Efraín Juárez y le exige mejores resultados: “Realmente no nos gusta”

Las críticas le han llovido al técnico universitario por los resultados intermitentes que ha obtenido. (Christopher Carmona Iturbe)

Uno de los delanteros históricos de Pumas, expresó un respaldo a medias al actual director técnico del equipo, Efraín Juárez, aunque remarcó la urgencia de que el club consiga mejores resultados ahora que el torneo Clausura 2026 está en curso.

Durante una entrevista con Fox Sports Radio, Jesús Olalde señaló que, pese a su confianza en el proyecto de Juárez, la exigencia de la afición y de las figuras emblemáticas del club exige un funcionamiento más sólido tanto en el rendimiento del plantel como en la formación de nuevos talentos.

El exjugador y campeón de goleo universitario manifestó que observa potencial en el equipo y mantiene su apoyo al entrenador, aunque los resultados aún no cumplen con las expectativas de la hinchada.

“Realmente no nos gusta, creo yo que tienen equipo para dar mejores resultados, para tener un mejor funcionamiento en este inicio de torneo. Yo te soy sincero, a mí me gusta la idea, me gusta el proyecto de Efraín, la verdad es que todavía le creo; sé que los resultados no le han favorecido y no es lo que esperamos realmente de estos Pumas”, apuntó Olalde.

El exdelantero de los felinos considera que hay varias áreas de oportunidad dentro del plantel. (Redes sociales)

No todo es malo en la gestión del técnico mexicano

Aunque reconoció aspectos positivos en la propuesta de Juárez, el antiguo artillero advirtió que tanto en los entrenamientos como en los partidos oficiales el equipo necesita evolucionar de forma evidente.

“Se ve que falta mucho trabajo desde los entrenamientos y en los partidos, pero hay algo que a mí en lo personal me gusta de Efraín”, manifestó Olalde, antes de enfatizar que “todavía confío en el trabajo de Efraín”. El referente universitario señaló que aún espera presenciar un estilo de juego consistente y resultados acordes con la calidad del plantel actual.

Los jóvenes, parte clave del bajo desempeño

Olalde puso el foco en un tema sensible para la institución: la disminución del protagonismo de los futbolistas surgidos de las fuerzas básicas de Pumas, un distintivo histórico del club.

En palabras del exdelantero, al equipo “le ha costado mucho trabajo en los últimos sacar no nada más centros delanteros, yo creo que en todas las líneas le ha costado mucho trabajo a Universidad sacar jugadores referentes, tanto en su equipo como en la Selección, antes era base de la Selección”, expresó ante los micrófonos de Fox Sports Radio.

Pese a que cuenta con futbolistas de calidad, para Olalde es indispensable volver a las bases de los jugadores jóvenes. (Credit: Chadd Cady-Imagn Images)

La crítica se dirigió especialmente a Raúl Alpízar, jefe de fuerzas básicas, cuyo trabajo Olalde cuestionó abiertamente. “No sé qué están haciendo en Fuerzas Básicas, la verdad es que ya tienen muchos años el director ahí que está como encargado de Fuerzas Básicas no sé qué está haciendo, no sé cómo está trabajando, a qué le invierte el tiempo, porque él también tiene responsabilidad...”, subrayó el exfutbolista.

En este contexto, la preocupación de Olalde se acentúa: mientras Pumas se mantiene invicto en el inicio de la Liga MX, la derrota ante San Diego FC en la Concacaf Champions Cup ha generado dudas sobre la capacidad de reacción del equipo en torneos internacionales. Aunque la buena racha en la liga transmite una imagen competitiva, el rendimiento en el certamen regional demanda respuestas inmediatas y ajustes en todas las áreas del club.

Para Olalde, el rol del técnico va más allá del campo de juego y requiere una implicación directa con la dirigencia para garantizar que la apuesta por la juventud se traduzca en oportunidades reales a lo largo de todas las líneas del equipo.