México Deportes

Así se vivió la NFL Experience del Super Bowl LX en Monterrey

En esta ocasión, la experiencia del súper domingo se vivió en territorio regiomontano, donde hubo distintas actividades interactivas para los aficionados

Guardar
En esta ocasión, la experiencia
En esta ocasión, la experiencia del súper domingo se vivió en territorio regiomontano, donde hubo distintas actividades interactivas para los aficionados. (Instagram: @nflmx)

El ambiente del Super Bowl LX se vivió intensamente en la Sultana del Norte, donde cientos de aficionados se reunieron en la casa de los Borregos del Tecnológico de Monterrey para seguir el encuentro a través de una pantalla gigante.

Los asistentes presenciaron el contundente triunfo de los Seattle Seahawks, quienes se impusieron a los New England Patriots por marcador de 29-13.

Entre los presentes convivieron aficionados del futbol americano y otros quienes nada más fueron a pasar un buen rato, disfrutar del show de medio tiempo y compartir la gran fiesta del Super Bowl.

Experiencia en la casa de los Borregos de Monterrey

Los aficionados pudieron gozar de
Los aficionados pudieron gozar de diversas actividades relacionadas al futbol americano. (Foto: Especial)

Desde las 12:00 horas comenzaron las actividades en el estadio con la apertura de los espacios interactivos y zonas dedicadas a cada uno de los equipos de liga con pruebas de habilidades que incluían desde precisión de pase hasta salto vertical como si estuvieras en el NFL Combine.

A lo largo del recinto se instalaron áreas para tomarse fotografías como la réplica del trofeo Vince Lombardi e incluso un stand relacionado a Bad Bunny.

Dentro del evento, se colocó una tienda de la NFL con artículos oficiales para que los asistentes compraran algo alusivo a su equipo favorito.

Además, el evento contó con distintos food trucks y bebidas, así como lugares para descansar previo al comienzo del juego.

NFL Fan Race en CDMX

Como ya es una tradición
Como ya es una tradición de cada año, los aficionados a la NFL corrieron el día del Super Bowl en categorías de 5 y 10 kilómetros. (Instagram: @nflmx)

La NFL Fan Race CDMX 2026 se llevó a cabo sobre Paseo de la Reforma, donde cerca de cinco mil corredores compitieron en distintas categorías para llegar a la meta.

Desde temprana hora, corredores, familias y fanáticos se dieron cita para participar en los recorridos de 10 kilómetros, 5 kilómetros y una caminata recreativa de 2.5K, en ramas femenil y varonil.

Al término de las pruebas, NFL México realizó la premiación para los tres primeros lugares de cada categoría en 5K y 10K, reconociendo el esfuerzo de cada uno de los corredores:

Rama Femenil 10K

  • Primer Lugar: Liliana Arzola Díaz
  • Segundo Lugar: Brenda Carina Hernández Zárate
  • Tercer Lugar: Evangelina Prado Márquez

Rama Varonil 10K

  • Primer Lugar: Mauricio Bravo Pérez
  • Saúl Levy Martin García
  • David Benhur Ayala Montalvo

Cada participante que cruzó la meta recibió su medalla conmemorativa como reconocimiento a su esfuerzo durante toda la carrera.

Temas Relacionados

NFL ExperienceMonterreySuper Bowl LXFutbol americanoSeattle SeahawksNew England Patriotsmexico-deportes

Más Noticias

Michael Bay, director de Transformers, amenaza con demandar a Cadillac de Checo Pérez por plagio

La presentación del nuevo monoplaza no fue bien recibida por todos y la compañía estadounidense ahora deberá enfrentar la demanda del cineasta

Michael Bay, director de Transformers,

Canelo Álvarez deja abierta la posibilidad de una revancha contra Dmitry Bivol: “¿Por qué no?”

El mexicano perdió con el ruso en mayo de 2022 por decisión unánime

Canelo Álvarez deja abierta la

Definido el orden de salida para la primera competencia de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno

El patinador mexicano busca regresar a una final olímpica tras lo conseguido en Beijing 2022, donde finalizó en el lugar 22

Definido el orden de salida

Cruz Azul vs América: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 8 en la Liga Mx Femenil

La Máquina y las Águilas se enfrentan en un enfrentamiento entre dos equipos con aspiraciones a ser campeonas

Cruz Azul vs América: cuándo

Definidos los rosters para el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Sóftbol

Por primera vez en la historia, se llevará a cabo el fin de semana con las mejores jugadoras del circuito que incluirá un derbi de cuadrangulares

Definidos los rosters para el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grupo criminal habría extorsionado a

Grupo criminal habría extorsionado a minera en Concordia con 200 mil pesos al mes, revela María Idalia Gómez

FGR destruyó 23 monstruos blindados decomisados al narco en Tamaulipas

Procesan a dos policías municipales implicados en disputas por venta de droga y homicidios en Edomex

Ellos son los tres mineros que ya fueron identificados tras el secuestro de 10 trabajadores en Concordia, Sinaloa

Qué es la “Tussi”, droga señalada por Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX y cuáles son sus riesgos

ENTRETENIMIENTO

Angelique Boyer anuncia su primer

Angelique Boyer anuncia su primer protagónico en comedia de cine con Bárbara de Regil y Diego Klein

Claudia Sheinbaum elogia presentación de Bad Bunny en el Super Bowl: “El mejor antídoto contra el odio es el amor”

Sabotaje de Eduardo Verástegui contra el Super Bowl termina en burlas sobre su presunto romance con Ricky Martin

René Franco destroza show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Al viejo estilo mexican curious”

¿Qué significado tiene el ‘niño dormido en la silla’ en el show de Bad Bunny del Super Bowl?

DEPORTES

Michael Bay, director de Transformers,

Michael Bay, director de Transformers, amenaza con demandar a Cadillac de Checo Pérez por plagio

Canelo Álvarez deja abierta la posibilidad de una revancha contra Dmitry Bivol: “¿Por qué no?”

Definido el orden de salida para la primera competencia de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno

Cruz Azul vs América: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 8 en la Liga Mx Femenil

Definidos los rosters para el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Sóftbol