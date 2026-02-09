Así se vivió la NFL Experience del Super Bowl LX en Monterrey

En esta ocasión, la experiencia del súper domingo se vivió en territorio regiomontano, donde hubo distintas actividades interactivas para los aficionados. (Instagram: @nflmx)

El ambiente del Super Bowl LX se vivió intensamente en la Sultana del Norte, donde cientos de aficionados se reunieron en la casa de los Borregos del Tecnológico de Monterrey para seguir el encuentro a través de una pantalla gigante.

Los asistentes presenciaron el contundente triunfo de los Seattle Seahawks, quienes se impusieron a los New England Patriots por marcador de 29-13.

Entre los presentes convivieron aficionados del futbol americano y otros quienes nada más fueron a pasar un buen rato, disfrutar del show de medio tiempo y compartir la gran fiesta del Super Bowl.

Experiencia en la casa de los Borregos de Monterrey

Los aficionados pudieron gozar de diversas actividades relacionadas al futbol americano. (Foto: Especial)

Desde las 12:00 horas comenzaron las actividades en el estadio con la apertura de los espacios interactivos y zonas dedicadas a cada uno de los equipos de liga con pruebas de habilidades que incluían desde precisión de pase hasta salto vertical como si estuvieras en el NFL Combine.

A lo largo del recinto se instalaron áreas para tomarse fotografías como la réplica del trofeo Vince Lombardi e incluso un stand relacionado a Bad Bunny.

Dentro del evento, se colocó una tienda de la NFL con artículos oficiales para que los asistentes compraran algo alusivo a su equipo favorito.

Además, el evento contó con distintos food trucks y bebidas, así como lugares para descansar previo al comienzo del juego.

NFL Fan Race en CDMX

Como ya es una tradición de cada año, los aficionados a la NFL corrieron el día del Super Bowl en categorías de 5 y 10 kilómetros. (Instagram: @nflmx)

La NFL Fan Race CDMX 2026 se llevó a cabo sobre Paseo de la Reforma, donde cerca de cinco mil corredores compitieron en distintas categorías para llegar a la meta.

Desde temprana hora, corredores, familias y fanáticos se dieron cita para participar en los recorridos de 10 kilómetros, 5 kilómetros y una caminata recreativa de 2.5K, en ramas femenil y varonil.

Al término de las pruebas, NFL México realizó la premiación para los tres primeros lugares de cada categoría en 5K y 10K, reconociendo el esfuerzo de cada uno de los corredores:

Rama Femenil 10K

Primer Lugar: Liliana Arzola Díaz

Segundo Lugar: Brenda Carina Hernández Zárate

Tercer Lugar: Evangelina Prado Márquez

Rama Varonil 10K

Primer Lugar: Mauricio Bravo Pérez

Saúl Levy Martin García

David Benhur Ayala Montalvo

Cada participante que cruzó la meta recibió su medalla conmemorativa como reconocimiento a su esfuerzo durante toda la carrera.